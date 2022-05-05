https://arabic.sputniknews.com/20220505/رئيسة-جورجيا-أوكرانيا-تريد-فتح-جبهة-ثانية-في-بلادنا-1061882610.html
رئيسة جورجيا: أوكرانيا تريد فتح جبهة ثانية في بلادنا
رئيسة جورجيا: أوكرانيا تريد فتح جبهة ثانية في بلادنا
قالت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي في مقابلة مع الطبعة الألمانية من دويتشه فيله إن أوكرانيا تطالب جورجيا توريد الأسلحة وفتح جبهة ثانية. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T15:03+0000
2022-05-05T15:03+0000
2022-05-05T15:03+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقالت زورابيشفيلي: "الأوكرانيون يطالبون أكثر وأكثر من شركائهم، وليس فقط من جورجيا. لقد استخدموا كلمات فظة، نعم، يريدون إمدادات الأسلحة من جورجيا، وكذلك فتح جبهة ثانية في جورجيا. كل هذا مستحيل".وكما لاحظت رئيسة الدولة الجورجية، فإن حكومة بلادها تتصرف بشكل أكثر واقعية، بالنظر إلى ما يمكن أن تفعله جورجيا في هذه المرحلة.وأضافت: "من الواضح أننا يجب أن نكون حذرين، لأننا لا نملك الكثير من الأموال ولن يكون أحد مستعدا لمساعدة جورجيا بنفس الطريقة. ومع ذلك، فإن هذا لا يغير مستوى التضامن الذي لدينا".وتابعت: "تمتثل جورجيا امتثالا تاما لنظام العقوبات، والآن نرى أثره على الاقتصاد المحلي. نحن نشارك بشكل كامل بجميع العقوبات الدولية".
https://arabic.sputniknews.com/20220505/حزب-جورجيا-الديمقراطي-أوكرانيا-لا-تظهر-درجة-المسؤولية-الواجبة-تجاه-بلادنا-1061861584.html
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روسيا
رئيسة جورجيا: أوكرانيا تريد فتح جبهة ثانية في بلادنا
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قالت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي في مقابلة مع الطبعة الألمانية من دويتشه فيله إن أوكرانيا تطالب جورجيا توريد الأسلحة وفتح جبهة ثانية.
وقالت زورابيشفيلي: "الأوكرانيون يطالبون أكثر وأكثر من شركائهم، وليس فقط من جورجيا. لقد استخدموا كلمات فظة، نعم، يريدون إمدادات الأسلحة من جورجيا، وكذلك فتح جبهة ثانية في جورجيا. كل هذا مستحيل".
وكما لاحظت رئيسة الدولة الجورجية، فإن حكومة بلادها تتصرف بشكل أكثر واقعية، بالنظر إلى ما يمكن أن تفعله جورجيا في هذه المرحلة.
وأضافت: "من الواضح أننا يجب أن نكون حذرين، لأننا لا نملك الكثير من الأموال ولن يكون أحد مستعدا لمساعدة جورجيا بنفس الطريقة. ومع ذلك، فإن هذا لا يغير مستوى التضامن الذي لدينا".
وتابعت: "تمتثل جورجيا امتثالا تاما لنظام العقوبات، والآن نرى أثره على الاقتصاد المحلي. نحن نشارك بشكل كامل بجميع العقوبات الدولية".