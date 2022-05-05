https://arabic.sputniknews.com/20220505/رئيس-الحكومة-الإيطالية-يلتقي-مارك-زوكربيرغ-في-روما-1061885779.html
زوكربيرغ يلتقي رئيس الحكومة الإيطالية في روما
زوكربيرغ يلتقي رئيس الحكومة الإيطالية في روما
أفادت مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي سيعقد اجتماعا، اليوم الخميس، مع مؤسس فيسبوك والرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T16:35+0000
2022-05-05T16:35+0000
2022-05-05T16:36+0000
العالم
إيطاليا
مارك زوكربيرغ
ماريو دراجي
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وبحسب المصادر، سيعقد الاجتماع في مقر رئيس الوزراء في قصر شيغي في روما، وفقا لمجلة "Wanted in Rome".وكان زوكربيرغ قد التقى رئيس شركة "إيسيلور لوكسوتيكا" ليوناردو ديل فيكيو، أمس الأربعاء، في ميلانو. وقال زوكربيرغ في منشور على فيسبوك إن اللقاء تركز حول التعاون بين شركة ميتا وشركة النظارات الإيطالية الفرنسية العملاقة لتطوير "خطط لنظارات ذكية جديدة".وسيكون لقاء اليوم الخميس مع دراجي ثاني زيارة رسمية يقوم بها زوكربيرغ لرئيس وزراء إيطالي، بعد لقائه عام 2016 مع رئيس الوزراء آنذاك ماتيو رينزي.وقصد مؤسس فيسبوك وزوجته بريسيلا تشان إيطاليا عام 2012 لقضاء شهر العسل، وسافرا إلى كابري وأمالفي وروما، حيث تصدّر الملياردير عناوين الصحف لعدم إقباله على المطاعم.
https://arabic.sputniknews.com/20220505/-زوكربيرغ-يعلن-عن-تفعيل-ميزة--الرد-السريع-على-واتسآب--1061882042.html
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العالم, إيطاليا, مارك زوكربيرغ, ماريو دراجي
زوكربيرغ يلتقي رئيس الحكومة الإيطالية في روما
16:35 GMT 05.05.2022 (تم التحديث: 16:36 GMT 05.05.2022) تابعنا عبر
أفادت مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي سيعقد اجتماعا، اليوم الخميس، مع مؤسس فيسبوك والرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ.
وبحسب المصادر، سيعقد الاجتماع في مقر رئيس الوزراء في قصر شيغي في روما، وفقا لمجلة "Wanted in Rome
".
وكان زوكربيرغ قد التقى رئيس شركة "إيسيلور لوكسوتيكا" ليوناردو ديل فيكيو، أمس الأربعاء، في ميلانو. وقال زوكربيرغ في منشور على فيسبوك إن اللقاء تركز حول التعاون بين شركة ميتا وشركة النظارات الإيطالية الفرنسية العملاقة لتطوير "خطط لنظارات ذكية جديدة".
وسيكون لقاء اليوم الخميس مع دراجي ثاني زيارة رسمية يقوم بها زوكربيرغ لرئيس وزراء إيطالي، بعد لقائه عام 2016 مع رئيس الوزراء آنذاك ماتيو رينزي.
وقصد مؤسس فيسبوك وزوجته بريسيلا تشان إيطاليا عام 2012 لقضاء شهر العسل، وسافرا إلى كابري وأمالفي وروما، حيث تصدّر الملياردير عناوين الصحف لعدم إقباله على المطاعم.