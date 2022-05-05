https://arabic.sputniknews.com/20220505/رئيس-كازاخستان-يعلن-يوم-5-يونيو-موعدا-لإجراء-التعديلات-على-الدستور-1061882197.html

رئيس كازاخستان يعلن يوم 5 يونيو موعدا لإجراء التعديلات على الدستور

رئيس كازاخستان يعلن يوم 5 يونيو موعدا لإجراء التعديلات على الدستور

وقع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف مرسوما بشأن إجراء استفتاء جمهوري على التعديلات الدستورية يوم 5 يونيو/ حزيران، وفقا لما ذكرته الخدمة الصحفية لرئيس... 05.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-05T14:59+0000

2022-05-05T14:59+0000

2022-05-05T14:59+0000

العالم

كازاخستان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/05/1054977441_1:0:870:489_1920x0_80_0_0_5f6a6a096efdd31293b4476674eba315.jpg

واقترح توكاييف، الذي كان يتحدث في 29 أبريل في جلسة لمجلس شعب كازاخستان، طرح مسألة التغييرات في الدستور التي تهدف إلى تحديث النظام السياسي في البلاد وإضفاء الطابع الديمقراطي عليه في استفتاء على مستوى البلاد.وجاء في نص المرسوم المنشور على موقع رئيس الجمهورية "وفقًا للفقرة 1 من المادة 91 من دستور جمهورية كازاخستان والمادة 18 من القانون الدستوري لجمهورية كازاخستان" بشأن الاستفتاء الجمهوري"، أقرر إجراء استفتاء جمهوري في 5 يونيو 2022" .وأعاد نواب مجلس الشيوخ (الغرفة العليا) في البرلمان الكازاخستاني بالجلسة العامة، اليوم الخميس، مشروع تعديل تشريعي لقانون بشأن "الاستفتاء الجمهوري" إلى مجلس الشعب (الغرفة السفلى)، بعد حذف قضية ذكر الرئيس الأول، كما ورد في الاجتماع المذاع على الموقع الإلكتروني لمجلس الشيوخ.وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، ليازات سليمان، للصحفيين على هامش الاجتماع أن القاعدة القانونية تنص على أن "التغييرات في قضايا استقلال البلاد، ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية، وشكل الحكومة، والمبادئ الأساسية لأنشطة الجمهورية" لا يمكن أن تكون موضع استفتاء، وفقا لـ "آر تي".وكان المجلس الدستوري لكازاخستان قد صرح عشية الجلسة العامة بأن استبعاد وضع الرئيس الأول، و"زعيم الأمة" يمكن أن يكون من بين الأسئلة المطروحة على الشعب في الاستفتاء.ووضع "زعيم الأمة" أو "يلباسي" باللغة الكازاخية هو قانون في الدستور الكازاخستاني يعتبر الرئيس الكازاخستاني السابق، نور سلطان نزارباييف، أول رئيس للجمهورية، الذي "يقف في أصول إنشاء الدولة الكازاخستانية، وأسهم مساهمة بارزة في تطوير جمهورية كازاخستان ذات السيادة باعتبارها دولة ديمقراطية وعلمانية وقانونية واجتماعية"، حيث يتمتع نزارباييف بالحصانة مدى الحياة، ولا يمكن أن يخضع للاحتجاز أو الاعتقال أو التفتيش أو الاستجواب أو التفتيش الذاتي. كما لا يجوز انتهاك حرمة ممتلكات نزارباييف و"أفراد أسرته الذين يعيشون معه"، وكذلك المباني السكنية والمكتبية التي يستخدمونها، والمركبات الرسمية ووسائل الاتصال والمراسلات والوثائق الخاصة بهم.

https://arabic.sputniknews.com/20220404/كازاخستان-سلطة-مكافحة-الفساد-تحبس-ابن-أخ-رئيس-الجمهورية-الأسبق-1060826584.html

كازاخستان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, كازاخستان