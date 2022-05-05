https://arabic.sputniknews.com/20220505/رفض-أوروبي-لحظر-النفط-الروسي-المفاوضات-مع-أوكرانيا-تشهد-تعثرا-باشاغا-ينفي-تصريحاته-لـالتايمز-1061880142.html

رفض أوروبي لحظر النفط الروسي.. المفاوضات مع أوكرانيا تشهد تعثرا.. باشاغا ينفي تصريحاته لـ"التايمز"

رفض أوروبي لحظر النفط الروسي.. المفاوضات مع أوكرانيا تشهد تعثرا.. باشاغا ينفي تصريحاته لـ"التايمز"

بعد الكشف عن حزمة العقوبات السادسة، دول الاتحاد الأوروبي تفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن حظر النفط الروسي. 05.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-05T14:28+0000

2022-05-05T14:28+0000

2022-05-05T14:28+0000

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عالم سبوتنيك

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رفض أوروبي لحظر النفط الروسي.. المفاوضات مع أوكرانيا تشهد تعثرا.. باشاغا ينفي تصريحاته للتايمز رفض أوروبي لحظر النفط الروسي.. المفاوضات مع أوكرانيا تشهد تعثرا.. باشاغا ينفي تصريحاته للتايمز

والرئاسة الروسية تؤكد أن المفاوضات مع أوكرانيا تشهد تعثرا بعد التغيير المستمر لموقف أوكرانيا، فيما ينفي رئيس الحكومة الليبية ما نسب له في صحيفة "التايمز"، والأخيرة تتمسك بنشر المقال وتؤكد ما جاء فيه.بعد الكشف عن حزمة العقوبات السادسة.. دول الاتحاد الأوروبي تفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن حظر النفط الروسيفشل المندوبون الدائمون لدول الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن حظر واردات النفط الروسية خلال اجتماع لهم في بروكسل.ويسعى الاتحاد الأوروبي لتبني حزمة عقوبات ضد روسيا تتضمن حظرا نفطيا تدريجيا. فيما أعربت بعض دول الاتحاد، لاسيما هنغاريا وسلوفاكيا والتشيك وبلغاريا، عن قلقها بشأن التدابير المقترحة للتخلص التدريجي من النفط الروسي.ورفضت هنغاريا الخطوة وقال المتحدث باسم الحكومة، زولتان كوفاكس، إن بلاده ليست مستعدة للتخلي عن أمن الطاقة. بينما قالت جمهورية التشيك، إنها ستدعم الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على استيراد النفط الروسي، بشرط منحها فترة انتقالية من سنتين إلى ثلاث سنوات.يأتي هذا بعدما كشفت المفوضية الأوروبية تفاصيل عن الحزمة السادسة من العقوبات التي ينوي الاتحاد فرضها ضد روسيا، وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الحزمة السادسة تتضمن فرض حظرا تدريجيا على واردات النفط من روسيا.وأضاف أن "المصالح الاقتصادية للدول الأوروبية هي الكلمة الأولى التي ستحدد العلاقة الاقتصادية، فالدول الأوروبية تحتاج إلى وقت طويل حتى تستغني عن النفط الروسي الذي يعتبر الأقرب والأسرع وصولا".الرئاسة الروسية تؤكد أن المفاوضات مع أوكرانيا تشهد تعثرا بعد التغيير المستمر لموقف أوكرانياأعلنت الرئاسة الروسية عدم وجود تحرك أو تقدم في المفاوضات مع أوكرانيا، متهمة كييف بتغير موقفها باستمرار.وقال المتحدث الصحفي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن التقارير سجلت رغبة كييف في الانسحاب من عملية التفاوض، مشيرا إلى تناقضات في مواقف المفاوضين الأوكرانيين مرارا على مختلف المستويات، الأمر الذي يؤدي إلى عرقلة مسار التفاوض للوصول إلى تفاهمات سياسية وعسكرية.وأوضح أن "سير المفاوضات وحضور الأوكرانيين مرتبط بالتطورات الميدانية، وأن أي مسار سياسي في المرحلة القادمة محكوم بواقع العملية الخاصة التي تقوم بها القوات الروسية".رئيس الحكومة الليبية ينفي ما نسب له في صحيفة "التايمز" البريطانية.. والأخيرة تتمسك بنشر المقال وتؤكد ما جاء فيهنفى رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، ما نُسب إليه من تصريحات، تضمنها مقال نُشر باسمه في صحيفة التايمز البريطانية. ودعا باشاغا في تغريدة له الصحيفة لتحري الدقة لتفادي التورط في نشر مقالات مكذوبة.ونشرت الصحيفة يوم الثلاثاء، مقالا باسم فتحي باشاغا، تضمن دعوة للعمل المشترك مع بريطانيا، ووصف الحكومة الليبية "بالشريك الحقيقي" للندن لإيقاف روسيا، كما تضمن المقال وعودا بمساعدة ليبية لإيقاف اعتماد أوروبا على النفط الروسي.في المقابل، تمسكت صحيفة "التايمز" على لسان الناطق باسمها في تصريحات صحفية، بما تمّ نشره في المقال الموقع باسم باشاغا.يأتي ذلك بعد يومين من إطلاق رئيس الحكومة الليبية المكلف مبادرةً للحوار الشامل تهدف إلى إنهاء الانقسامات وترسيخ مبدأ المشاركة، في وقت تشهد البلاد اضطرابات سياسية ألقت بظلالها على الاقتصاد.وأشار إلى أن "الأزمة أكبر من فكر باشاغا السياسي وقدرته على التحليل أو اتخاذ مواقف رسمية في ظل عدم تسلمه السلطة رسميا في طرابلس".يمكنكم متابعة المزيد من التفاصيل عبر برنامج عالم سبوتنيك

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