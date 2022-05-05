https://arabic.sputniknews.com/20220505/روساتوم-تناقش-مشاريع-جديدة-مع-المجر-وتركيا-1061872523.html
"روساتوم" تناقش مشاريع جديدة مع المجر وتركيا
"روساتوم" تناقش مشاريع جديدة مع المجر وتركيا
زار المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الروسية، أليكسي ليخاشيف، اليوم الخميس، مدينة إسطنبول في تركيا، حيث عقد اجتماعات عمل مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة... 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T11:56+0000
2022-05-05T11:56+0000
2022-05-05T11:56+0000
روسيا
العالم
اقتصاد
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وقال المتحدث الرسمي باسم شركة "روساتوم" في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، لقد "تمت مناقشة قضايا التعاون الحالي في الاجتماعات".ونوقش خلال الاجتماعالذي عقد بين ليخاشيف وغروسي، الأوضاع الحالية الراهنة، بالإضافة إلى ضمان سلامة المنشآت النووية في أوكرانيا بالتفصيل، وتم إيلاء اهتمام خاص للحالة في محطة زابورجيه النووية، بحسب "روساتوم".كما يتم بناء أول محطة للطاقة النووية في تركيا تحمل اسم "أكويو" بمشاركة "روساتوم"، ومن المخطط أنه بعد تشغيل جميع الوحدات الأربع للمحطة، ستولد حوالي 35 مليار كيلوواط سنويا، والتي سوف تغطي ما يصل الى 10% من احتياجات الكهرباء في تركيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/روساتوم-تواصل-بناء-محطة-طاقة-نووية-في-فنلندا-1061069805.html
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روسيا, العالم, اقتصاد
"روساتوم" تناقش مشاريع جديدة مع المجر وتركيا
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زار المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الروسية، أليكسي ليخاشيف، اليوم الخميس، مدينة إسطنبول في تركيا، حيث عقد اجتماعات عمل مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي ووزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو، ووزير الطاقة التركي فاتح دونميز.
وقال المتحدث الرسمي باسم شركة "روساتوم" في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، لقد "تمت مناقشة قضايا التعاون الحالي في الاجتماعات".
ونوقش خلال الاجتماعالذي عقد بين ليخاشيف وغروسي، الأوضاع الحالية الراهنة، بالإضافة إلى ضمان سلامة المنشآت النووية في أوكرانيا بالتفصيل، وتم إيلاء اهتمام خاص للحالة في محطة زابورجيه النووية، بحسب "روساتوم".
ومن المخطط، بناء وحدات جديدة في محطة الطاقة النووية الوحيدة في المجر، والتي ستحمل رقم 5 ورقم 6 مع منشآت للمفاعلات وفقا لمشروع (ВВЭР-1200) "VVER-1200" الروسي المتقدم، الذي يلبي أحدث معايير الموثوقية والسلامة، بمشاركة "روساتوم"، حيث تجري الاستعدادات لإصدار ترخيص لبناء محطة "Paks-2" النووية.
كما يتم بناء أول محطة للطاقة النووية في تركيا تحمل اسم "أكويو" بمشاركة "روساتوم"، ومن المخطط أنه بعد تشغيل جميع الوحدات الأربع للمحطة، ستولد حوالي 35 مليار كيلوواط سنويا، والتي سوف تغطي ما يصل الى 10% من احتياجات الكهرباء في تركيا.