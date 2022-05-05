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https://arabic.sputniknews.com/20220505/زلزال-بقوة-56-درجة-يضرب-سواحل-الفلبين--1061859232.html
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب سواحل الفلبين
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب سواحل الفلبين
ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بلغت قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر وقع قبالة سواحل الفلبين. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
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الفلبين
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موسكو - سبوتنيك. ووفقا لهيئة المسح، تسجيل الزلزال عند الساعة 21.41 بالتوقيت العالمي(00.41 - بتوقيت موسكو)، وحدث مركز الزلزال على بعد 110 كيلومترات جنوب شرق مدينة ماتي، عاصمة مقاطعة دافاو الشرقية في الفلبين وعلى عمق 35 كيلو مترًا تحت سطح البحر.ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.وتقع الفلبين في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث يقع حوالي 90 % من الزلازل في العالم.
https://arabic.sputniknews.com/20220421/زلزال-بقوة-6-درجات-يضرب-قبالة-ساحل-الفلبين-1061431841.html
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الفلبين

زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب سواحل الفلبين

00:35 GMT 05.05.2022
© AP Photo / Kandhi Barnezتداعيات زلزال قوي ضرب محافظة نوسا تنقارا الغربية، إندونيسيا 6 أبريل 2021
تداعيات زلزال قوي ضرب محافظة نوسا تنقارا الغربية، إندونيسيا 6 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© AP Photo / Kandhi Barnez
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ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بلغت قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر وقع قبالة سواحل الفلبين.
موسكو - سبوتنيك. ووفقا لهيئة المسح، تسجيل الزلزال عند الساعة 21.41 بالتوقيت العالمي(00.41 - بتوقيت موسكو)، وحدث مركز الزلزال على بعد 110 كيلومترات جنوب شرق مدينة ماتي، عاصمة مقاطعة دافاو الشرقية في الفلبين وعلى عمق 35 كيلو مترًا تحت سطح البحر.
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة ساحل الفلبين
21 أبريل, 02:00 GMT
ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.
وتقع الفلبين في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث يقع حوالي 90 % من الزلازل في العالم.
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