https://arabic.sputniknews.com/20220505/زلزال-بقوة-56-درجة-يضرب-سواحل-الفلبين--1061859232.html
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب سواحل الفلبين
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب سواحل الفلبين
ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بلغت قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر وقع قبالة سواحل الفلبين. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T00:35+0000
2022-05-05T00:35+0000
2022-05-05T00:35+0000
الفلبين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/07/1048599460_0:183:2991:1865_1920x0_80_0_0_94e3b70dbd1a873e9ffeac51e72b066a.jpg
موسكو - سبوتنيك. ووفقا لهيئة المسح، تسجيل الزلزال عند الساعة 21.41 بالتوقيت العالمي(00.41 - بتوقيت موسكو)، وحدث مركز الزلزال على بعد 110 كيلومترات جنوب شرق مدينة ماتي، عاصمة مقاطعة دافاو الشرقية في الفلبين وعلى عمق 35 كيلو مترًا تحت سطح البحر.ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.وتقع الفلبين في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث يقع حوالي 90 % من الزلازل في العالم.
https://arabic.sputniknews.com/20220421/زلزال-بقوة-6-درجات-يضرب-قبالة-ساحل-الفلبين-1061431841.html
الفلبين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/07/1048599460_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_692f1aa510cf07c5ad7fde56cf2b8ea4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الفلبين
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب سواحل الفلبين
تابعنا عبر
ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بلغت قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر وقع قبالة سواحل الفلبين.
موسكو - سبوتنيك
. ووفقا لهيئة المسح، تسجيل الزلزال عند الساعة 21.41 بالتوقيت العالمي(00.41 - بتوقيت موسكو)، وحدث مركز الزلزال على بعد 110 كيلومترات جنوب شرق مدينة ماتي، عاصمة مقاطعة دافاو الشرقية في الفلبين وعلى عمق 35 كيلو مترًا تحت سطح البحر.
ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.
وتقع الفلبين في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث يقع حوالي 90 % من الزلازل في العالم.