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سيناتور أمريكي يتهم سلطات بلاده بالتضليل الإعلامي
سيناتور أمريكي يتهم سلطات بلاده بالتضليل الإعلامي
وصف السيناتور الجمهوري الأمريكي، راند بول، الحكومة الأمريكية بأنها أكبر ناشر للمعلومات المضللة في التاريخ. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T14:40+0000
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وفقًا لوكالة الأنباء الروسية، كان هذا رد فعل راند بول على إنشاء وزارة الأمن الداخلي مجلس إدارة المعلومات المضللة، خلال جلسة استماع في إحدى لجان مجلس الشيوخ الأمريكي. حيث قال:وأوضح السيناتور اتهامه بمثال التضليل الإعلامي الذي نشرته السلطات الأمريكية حول وجود أسلحة دمار شامل في العراق.في وقت سابق، قال السكرتير الصحفي للبعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة، فيودور سترجيجوفسكي، خلال اجتماع لجنة الإعلام بالمنظمة، إن وسائل الإعلام الغربية قد اختارت لغة المعلومات المزيفة والتضليل في تغطية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.اقرأ أيضا - دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
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سيناتور أمريكي يتهم سلطات بلاده بالتضليل الإعلامي

14:40 GMT 05.05.2022
© Sputnikسيناتور أمريكي يتهم السلطات الأمريكية بالتضليل الإعلامي
سيناتور أمريكي يتهم السلطات الأمريكية بالتضليل الإعلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
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وصف السيناتور الجمهوري الأمريكي، راند بول، الحكومة الأمريكية بأنها أكبر ناشر للمعلومات المضللة في التاريخ.
وفقًا لوكالة الأنباء الروسية، كان هذا رد فعل راند بول على إنشاء وزارة الأمن الداخلي مجلس إدارة المعلومات المضللة، خلال جلسة استماع في إحدى لجان مجلس الشيوخ الأمريكي. حيث قال:
ليس لديكم أدنى فكرة عن المعلومات المضللة... هل تعرفون من هو الموزع الرئيسي للمعلومات المضللة في تاريخ العالم؟
وأوضح السيناتور اتهامه بمثال التضليل الإعلامي الذي نشرته السلطات الأمريكية حول وجود أسلحة دمار شامل في العراق.
في وقت سابق، قال السكرتير الصحفي للبعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة، فيودور سترجيجوفسكي، خلال اجتماع لجنة الإعلام بالمنظمة، إن وسائل الإعلام الغربية قد اختارت لغة المعلومات المزيفة والتضليل في تغطية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
اقرأ أيضا - دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
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