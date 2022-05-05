https://arabic.sputniknews.com/20220505/سيناتور-أمريكي-يتهم-سلطات-بلاده-بالتضليل-الإعلامي-1061880695.html
سيناتور أمريكي يتهم سلطات بلاده بالتضليل الإعلامي
سيناتور أمريكي يتهم سلطات بلاده بالتضليل الإعلامي
وصف السيناتور الجمهوري الأمريكي، راند بول، الحكومة الأمريكية بأنها أكبر ناشر للمعلومات المضللة في التاريخ. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T14:40+0000
2022-05-05T14:40+0000
2022-05-05T14:40+0000
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وفقًا لوكالة الأنباء الروسية، كان هذا رد فعل راند بول على إنشاء وزارة الأمن الداخلي مجلس إدارة المعلومات المضللة، خلال جلسة استماع في إحدى لجان مجلس الشيوخ الأمريكي. حيث قال:وأوضح السيناتور اتهامه بمثال التضليل الإعلامي الذي نشرته السلطات الأمريكية حول وجود أسلحة دمار شامل في العراق.في وقت سابق، قال السكرتير الصحفي للبعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة، فيودور سترجيجوفسكي، خلال اجتماع لجنة الإعلام بالمنظمة، إن وسائل الإعلام الغربية قد اختارت لغة المعلومات المزيفة والتضليل في تغطية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.اقرأ أيضا - دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
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سبوتنيك عربي
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كاريكاتير, وسائط متعددة
سيناتور أمريكي يتهم سلطات بلاده بالتضليل الإعلامي
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وصف السيناتور الجمهوري الأمريكي، راند بول، الحكومة الأمريكية بأنها أكبر ناشر للمعلومات المضللة في التاريخ.
وفقًا لوكالة الأنباء الروسية، كان هذا رد فعل راند بول على إنشاء وزارة الأمن الداخلي مجلس إدارة المعلومات المضللة، خلال جلسة استماع في إحدى لجان مجلس الشيوخ الأمريكي. حيث قال:
ليس لديكم أدنى فكرة عن المعلومات المضللة... هل تعرفون من هو الموزع الرئيسي للمعلومات المضللة في تاريخ العالم؟
وأوضح السيناتور اتهامه بمثال التضليل الإعلامي
الذي نشرته السلطات الأمريكية حول وجود أسلحة دمار شامل في العراق.
في وقت سابق، قال السكرتير الصحفي للبعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة، فيودور سترجيجوفسكي، خلال اجتماع لجنة الإعلام بالمنظمة، إن وسائل الإعلام الغربية قد اختارت لغة المعلومات المزيفة والتضليل في تغطية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
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