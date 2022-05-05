https://arabic.sputniknews.com/20220505/صبرنا-نفد-الخارجية-الروسية-لا-تستبعد-ردا-على-عقوبات-بريطانية-ضد-صحفيين-روس-1061872166.html
صبرنا نفد.. الخارجية الروسية لا تستبعد ردا على عقوبات بريطانية ضد صحفيين روس
صبرنا نفد.. الخارجية الروسية لا تستبعد ردا على عقوبات بريطانية ضد صحفيين روس
لم تستبعد مسؤولة وزارة الخارجية الروسية إمكانية قيام روسيا بردّ على قرار بريطاني ضد صحفيي روسيا. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T11:47+0000
2022-05-05T11:47+0000
2022-05-05T11:47+0000
روسيا
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وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، في رد لها على سؤال بشأن ما إذا كان يجب أن يستعد صحفيون بريطانيون لمغادرة روسيا إن "الوقت كان قد حان ليفعلوا ذلك" قبل أن تضيف:وقد أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن لندن بصدد فرض عقوبات على التلفزيون الروسي الرسمي وعدد من وسائل الإعلام الروسية الأخرى وصحفيين روس.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
صبرنا نفد.. الخارجية الروسية لا تستبعد ردا على عقوبات بريطانية ضد صحفيين روس
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لم تستبعد مسؤولة وزارة الخارجية الروسية إمكانية قيام روسيا بردّ على قرار بريطاني ضد صحفيي روسيا.
وقالت
ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، في رد لها على سؤال بشأن ما إذا كان يجب أن يستعد صحفيون بريطانيون لمغادرة روسيا إن "الوقت كان قد حان ليفعلوا ذلك" قبل أن تضيف:
وقد أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن لندن بصدد فرض عقوبات على التلفزيون الروسي الرسمي وعدد من وسائل الإعلام الروسية الأخرى وصحفيين روس.