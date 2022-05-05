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https://arabic.sputniknews.com/20220505/صبرنا-نفد-الخارجية-الروسية-لا-تستبعد-ردا-على-عقوبات-بريطانية-ضد-صحفيين-روس-1061872166.html
صبرنا نفد.. الخارجية الروسية لا تستبعد ردا على عقوبات بريطانية ضد صحفيين روس
صبرنا نفد.. الخارجية الروسية لا تستبعد ردا على عقوبات بريطانية ضد صحفيين روس
لم تستبعد مسؤولة وزارة الخارجية الروسية إمكانية قيام روسيا بردّ على قرار بريطاني ضد صحفيي روسيا. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T11:47+0000
2022-05-05T11:47+0000
روسيا
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وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، في رد لها على سؤال بشأن ما إذا كان يجب أن يستعد صحفيون بريطانيون لمغادرة روسيا إن "الوقت كان قد حان ليفعلوا ذلك" قبل أن تضيف:وقد أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن لندن بصدد فرض عقوبات على التلفزيون الروسي الرسمي وعدد من وسائل الإعلام الروسية الأخرى وصحفيين روس.
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روسيا

صبرنا نفد.. الخارجية الروسية لا تستبعد ردا على عقوبات بريطانية ضد صحفيين روس

11:47 GMT 05.05.2022
© Sputnik . Александр Вильфمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© Sputnik . Александр Вильф
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لم تستبعد مسؤولة وزارة الخارجية الروسية إمكانية قيام روسيا بردّ على قرار بريطاني ضد صحفيي روسيا.
وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، في رد لها على سؤال بشأن ما إذا كان يجب أن يستعد صحفيون بريطانيون لمغادرة روسيا إن "الوقت كان قد حان ليفعلوا ذلك" قبل أن تضيف:
صبرنا طال أمده.
وقد أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن لندن بصدد فرض عقوبات على التلفزيون الروسي الرسمي وعدد من وسائل الإعلام الروسية الأخرى وصحفيين روس.
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