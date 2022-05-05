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صحيفة: الولايات المتحدة ترسل قوات إلكترونية خاصة إلى ليتوانيا
صحيفة: الولايات المتحدة ترسل قوات إلكترونية خاصة إلى ليتوانيا
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة أرسلت إلى ليتوانيا وحدة إلكترونية "لمساعدة البلاد في الدفاع عن نفسها ضد هجمات القراصنة الروس". 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T07:05+0000
2022-05-05T07:06+0000
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وذكرت صحيفة "بلومبرغ" نقلا عن الجنرال العسكري، جو هارتمان، الذي يرأس قوة المهمة الوطنية لخدمة الإنترنت التابعة للقيادة السيبرانية الأمريكية، أن "واشنطن قررت إرسال فريق دعم مباشر للمواجهة الهجوم الروسي المرتبط بالأزمة الحالية في أوكرانيا".وبحسب هارتمان، فإن العملية في ليتوانيا التي تم الترويج لها كانت منظمة وبإشراف من روسيا.ومن جانبها، قالت نائبة وزير دفاع ليتوانيا، مارغيريس أبوكيفيسيوس، إن "العملية التي استمرت ثلاثة أشهر زودت المشاركين بالكثير من المعلومات الاستخبارية والمهارات". وأكد هارتمان أن العمليات الأمريكية في أوكرانيا وليتوانيا اقتصرت على "شبكات صديقة" ولا ينبغي أن تثير رد فعل متصاعدا من روسيا.
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العالم

صحيفة: الولايات المتحدة ترسل قوات إلكترونية خاصة إلى ليتوانيا

07:05 GMT 05.05.2022 (تم التحديث: 07:06 GMT 05.05.2022)
© AP Photoقراصنة
قراصنة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© AP Photo
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كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة أرسلت إلى ليتوانيا وحدة إلكترونية "لمساعدة البلاد في الدفاع عن نفسها ضد هجمات القراصنة الروس".
وذكرت صحيفة "بلومبرغ" نقلا عن الجنرال العسكري، جو هارتمان، الذي يرأس قوة المهمة الوطنية لخدمة الإنترنت التابعة للقيادة السيبرانية الأمريكية، أن "واشنطن قررت إرسال فريق دعم مباشر للمواجهة الهجوم الروسي المرتبط بالأزمة الحالية في أوكرانيا".
وبحسب هارتمان، فإن العملية في ليتوانيا التي تم الترويج لها كانت منظمة وبإشراف من روسيا.
ومن جانبها، قالت نائبة وزير دفاع ليتوانيا، مارغيريس أبوكيفيسيوس، إن "العملية التي استمرت ثلاثة أشهر زودت المشاركين بالكثير من المعلومات الاستخبارية والمهارات".
وأكد هارتمان أن العمليات الأمريكية في أوكرانيا وليتوانيا اقتصرت على "شبكات صديقة" ولا ينبغي أن تثير رد فعل متصاعدا من روسيا.
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