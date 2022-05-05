https://arabic.sputniknews.com/20220505/عضو-البرلمان-الأوكراني-زيلينسكي-يقرر-التخلي-عن-أجزاء-كبيرة-من-البلاد-1061860272.html
عضو البرلمان الأوكراني: زيلينسكي يقرر التخلي عن أجزاء كبيرة من البلاد
عضو البرلمان الأوكراني: زيلينسكي يقرر التخلي عن أجزاء كبيرة من البلاد
أعلن البرلماني الأوكراني السابق إيليا كيفا أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي قرر التخلي عن محاولات الاحتفاظ بجنوب وشرق ووسط البلاد. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T04:38+0000
2022-05-05T04:38+0000
2022-05-05T04:38+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وأشار إلى أن ما يقوله رئيس الجمهورية يبرهن على أنه (زيلينسكي) لا يرى مصلحة له في حل الصراع الدائر في أوكرانيا بالطرق السلمية لأنه قرر إنشاء "أوكرانيا موالية للغرب" في جزء من أراضي الجمهورية السوفيتية السابقة.وقال كيفا عبر حسابه في تلغرام:وأضاف أن السلطة الأوكرانية تبذل جهودها الآن لإلحاق أكبر ضرر ممكن بالمدن والمنشآت الصناعية التي لم تعد كييف تنوي السيطرة عليها.وتشهد مناطق شرقية وجنوبية في أوكرانيا الآن عمليات عسكرية تنفذها وحدات من القوات المسلحة الروسية لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام، كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي تحرير منطقة دونباس، حيث جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، من قوات نظام كييف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
عضو البرلمان الأوكراني: زيلينسكي يقرر التخلي عن أجزاء كبيرة من البلاد
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أعلن البرلماني الأوكراني السابق إيليا كيفا أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي قرر التخلي عن محاولات الاحتفاظ بجنوب وشرق ووسط البلاد.
وأشار إلى أن ما يقوله رئيس الجمهورية يبرهن على أنه (زيلينسكي) لا يرى مصلحة له في حل الصراع الدائر في أوكرانيا بالطرق السلمية لأنه قرر إنشاء "أوكرانيا موالية للغرب" في جزء من أراضي الجمهورية السوفيتية السابقة.
وقال
كيفا عبر حسابه في تلغرام:
يحتاج زيلينسكي إلى معارك ضارية وأكبر الخسارة لتبرير خطته الجديدة. ولم تعد القيادة الأوكرانية تهتم بالحفاظ على أرواح المواطنين ووقف القتال في الشرق والجنوب وأيضا في وسط البلاد في وقت لاحق. فقد قرروا التخلي عنها بما فيها العاصمة كييف.
وأضاف أن السلطة الأوكرانية تبذل جهودها الآن لإلحاق أكبر ضرر ممكن بالمدن والمنشآت الصناعية التي لم تعد كييف تنوي السيطرة عليها.
وتشهد مناطق شرقية وجنوبية في أوكرانيا الآن عمليات عسكرية تنفذها وحدات من القوات المسلحة الروسية لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام، كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي تحرير منطقة دونباس، حيث جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، من قوات نظام كييف.