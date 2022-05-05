https://arabic.sputniknews.com/20220505/عضو-الكنيست-المتطرف-بن-غفير-حان-الوقت-لبناء-كنيس-يهودي-داخل-باحات-الأقصى-1061870987.html

عضو الكنيست المتطرف بن غفير: حان الوقت لبناء كنيس يهودي داخل باحات الأقصى

عضو الكنيست المتطرف بن غفير: حان الوقت لبناء كنيس يهودي داخل باحات الأقصى

قال إيتمار بن غفير، عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف، اليوم الخميس، إنه حان الآوان لبناء كنيس يهودي داخل باحات المسجد الأقصى. 05.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-05T11:16+0000

2022-05-05T11:16+0000

2022-05-05T11:16+0000

العالم العربي

المسجد الأقصى

أخبار فلسطين اليوم

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ونقل الموقع الإلكتروني العبري "مفزاك لايف"، صباح اليوم الخميس، عن عضو الكنيست إيتمار بن غفير، أنه حان الوقت المناسب من أجل بناء كنيس يهودي داخل باحات الأقصى.وطالب عضو الكنيست الحكومة الإسرائيلية بالسماح لجميع اليهود بالتواجد في باحات المسجد الأقصى، ووقف ما أسماه بـ"الإرهاب" الفلسطيني، وذلك في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الخميس.وجاءت تصريحات إيتمار بن غفير على خلفية مشاركته في الاقتحامات التي نفذها مستوطنون لباحات الأقصى، صباح اليوم، وذلك بعد توقف دام 13 يوما بسبب الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان وما تلاها من أيام عيد الفطر.وكان بن غفير على مدى الأشهر الأخيرة الماضية سببا في إثارة التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية، وسبق أن أقام في فبراير/شباط الماضي مكتبا برلمانيا في حي الشيخ جراح، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين عشرات المستوطنين الذين كانوا برفقته وسكان الحي الفلسطينيين.وخلال الأيام العشرين الأولى من شهر رمضان، تحولت ساحات المسجد الأقصى إلى مسرح للمواجهات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، عقب اقتحام الأخيرة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين بالضرب بالهراوات وقنابل الصوت والغاز، ما أدى لإصابة أكثر من 200 فلسطيني بجروح مختلفة، ناهيك عن اعتقال أكثر من 400 فلسطيني ممن كانوا معتكفين داخل المسجد الأقصى.وحدثت هذه المواجهات بسبب اعتراض الفلسطينيين على اقتحام مستوطنين يهود متشددين باحات المسجد الأقصى بالقدس، وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية التي أخلت باحات المسجد من المصلين الفلسطينيين.

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العالم العربي, المسجد الأقصى, أخبار فلسطين اليوم