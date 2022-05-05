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https://arabic.sputniknews.com/20220505/عواصف-ترابية-تقطع-شبكات-الكهرباء-وتتسبب-باختناق-المئات-في-العراق-1061864598.html
عواصف ترابية تقطع شبكات الكهرباء وتتسبب باختناق المئات في العراق
عواصف ترابية تقطع شبكات الكهرباء وتتسبب باختناق المئات في العراق
أعلنت وسائل إعلام عراقية، اليوم الخميس، حصول عمليات اختناق بين السكان، وذلك جراء العاصفة الترابية التي تضرب مناطق مختلفة من العراق. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T08:31+0000
2022-05-05T08:35+0000
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وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن محافظتي الأنبار والنجف الأشرف سجلتا أكثر من 800 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية.وقال مدير إعلام صحة الأنبار، أنس قيس العاني، لوكالة الأنباء العراقية إن "المراكز الصحية في مدينة الرمادي شرعت بفتح أبوابها منذ بدء العاصفة الترابية وحتى الآن".وأضاف أن "نداءات وجهت إلى المواطنين عبر المساجد ومواقع التواصل الاجتماعي تدعوهم إلى التوجه لتلقي علاج للمصابين بحالات اختناق"، مؤكدا أن "حالات الاختناق في الانبار بلغت مئات المواطنين".فيما أعلنت دائرة صحة النجف الأشرف عن تسجيل "أكثر من 100 حالة اختناق في المحافظة نتيجة العاصفة الترابية".في السياق ذاته، أعلنت ملاكات وزارة الكهرباء، يوم أمس الأربعاء، إجراء عمليات الصيانة على الشبكات الكهربائية التي تعرضت لأضرار جرّاء الرياح الترابية القوية في محافظة صلاح الدين، ما تسببت بانقطاع الطاقة. وقال مدير توزيع كهرباء صلاح الدين مروان شهاب لمراسل وكالة الأنباء العراقية، إن"أغلب أقضية ونواحي المحافظة تعرضت لبعض العوارض بسبب العواصف الترابية القوية التي تسببت بضعف تجهيز الطاقة الكهربائية ".وأضاف، أن" ملاكات المديرية باشرت منذ ساعات الصباح الأُول بإجراء عمليات الصيانة والتصليح لتلك المحطات من أجل اعادة الطاقة وتجهيز المواطنين بالكهرباء".وأكد شهاب أن " الطاقة الكهربائية ستعود تدريجياً إلى أقضية ونواحي وقرى صلاح الدين في القريب العاجل".
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العالم العربي

عواصف ترابية تقطع شبكات الكهرباء وتتسبب باختناق المئات في العراق

08:31 GMT 05.05.2022 (تم التحديث: 08:35 GMT 05.05.2022)
© AFP 2022 / Safin Hamedرجل يركب دراجته على طريق خلال عاصفة رملية في أربيل، شمال العراق، في 7 أبريل 2022.
رجل يركب دراجته على طريق خلال عاصفة رملية في أربيل، شمال العراق، في 7 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© AFP 2022 / Safin Hamed
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أعلنت وسائل إعلام عراقية، اليوم الخميس، حصول عمليات اختناق بين السكان، وذلك جراء العاصفة الترابية التي تضرب مناطق مختلفة من العراق.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن محافظتي الأنبار والنجف الأشرف سجلتا أكثر من 800 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية.
وقال مدير إعلام صحة الأنبار، أنس قيس العاني، لوكالة الأنباء العراقية إن "المراكز الصحية في مدينة الرمادي شرعت بفتح أبوابها منذ بدء العاصفة الترابية وحتى الآن".
وأضاف أن "نداءات وجهت إلى المواطنين عبر المساجد ومواقع التواصل الاجتماعي تدعوهم إلى التوجه لتلقي علاج للمصابين بحالات اختناق"، مؤكدا أن "حالات الاختناق في الانبار بلغت مئات المواطنين".
فيما أعلنت دائرة صحة النجف الأشرف عن تسجيل "أكثر من 100 حالة اختناق في المحافظة نتيجة العاصفة الترابية".
في السياق ذاته، أعلنت ملاكات وزارة الكهرباء، يوم أمس الأربعاء، إجراء عمليات الصيانة على الشبكات الكهربائية التي تعرضت لأضرار جرّاء الرياح الترابية القوية في محافظة صلاح الدين، ما تسببت بانقطاع الطاقة.
وقال مدير توزيع كهرباء صلاح الدين مروان شهاب لمراسل وكالة الأنباء العراقية، إن"أغلب أقضية ونواحي المحافظة تعرضت لبعض العوارض بسبب العواصف الترابية القوية التي تسببت بضعف تجهيز الطاقة الكهربائية ".
وأضاف، أن" ملاكات المديرية باشرت منذ ساعات الصباح الأُول بإجراء عمليات الصيانة والتصليح لتلك المحطات من أجل اعادة الطاقة وتجهيز المواطنين بالكهرباء".
وأكد شهاب أن " الطاقة الكهربائية ستعود تدريجياً إلى أقضية ونواحي وقرى صلاح الدين في القريب العاجل".
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