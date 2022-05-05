https://arabic.sputniknews.com/20220505/غازبروم-تشغيل-خط-التيار-الشمالي-2-لن-يكون-ممكنا-قبل-عام-2028-1061865960.html
غازبروم: تشغيل خط "التيار الشمالي-2" لن يكون ممكنا قبل عام 2028
غازبروم: تشغيل خط "التيار الشمالي-2" لن يكون ممكنا قبل عام 2028
أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الخميس، أن تشغيل خط "التيار الشمالي-2" لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا لن يكون ممكنا قبل عام 2028. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T09:18+0000
2022-05-05T09:18+0000
2022-05-05T09:18+0000
روسيا
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وجاء في بيان نشرته الشركة عبر قناتها على "تلغرام": "نظرا لحقيقة أن خط أنابيب الغاز البحري "التيار الشمالي-2" غير مستخدم حاليا، ومع الأخذ في الاعتبار تنفيذ برنامج إمداد الغاز للمستهلكين في المنطقة الشمالية الغربية في روسيا، قررت شركة غازبروم استخدام قدرات نقل الغاز البرية الروسية الزائدة لمشروع "التيار الشمالي-2" لتطوير إمدادات الغاز إلى مناطق شمال غرب روسيا".وتابع البيان: "إذا قرر الجانب الألماني تشغيل خط أنابيب الغاز البحري "التيار الشمالي-2"، فيمكن تشغيل خط واحد فقط من خط الأنابيب مع تحميل 100% من طاقته".وختم البيان: "لن يكون بدء تشغيل الخط البحري الثاني لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2" ممكنا قبل عام 2028".
https://arabic.sputniknews.com/20220501/غازبروم-تصدير-الغاز-الروسي-إلى-الصين-ينمو-بنسبة-60-1061774515.html
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روسيا
غازبروم: تشغيل خط "التيار الشمالي-2" لن يكون ممكنا قبل عام 2028
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أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الخميس، أن تشغيل خط "التيار الشمالي-2" لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا لن يكون ممكنا قبل عام 2028.
وجاء في بيان نشرته الشركة عبر قناتها على "تلغرام": "نظرا لحقيقة أن خط أنابيب الغاز البحري "التيار الشمالي-2" غير مستخدم حاليا، ومع الأخذ في الاعتبار تنفيذ برنامج إمداد الغاز للمستهلكين في المنطقة الشمالية الغربية في روسيا، قررت شركة غازبروم استخدام قدرات نقل الغاز البرية الروسية الزائدة لمشروع "التيار الشمالي-2" لتطوير إمدادات الغاز إلى مناطق شمال غرب روسيا".
وتابع البيان: "إذا قرر الجانب الألماني تشغيل خط أنابيب الغاز البحري "التيار الشمالي-2"، فيمكن تشغيل خط واحد فقط من خط الأنابيب مع تحميل 100% من طاقته".
وختم البيان: "لن يكون بدء تشغيل الخط البحري الثاني لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2" ممكنا قبل عام 2028".