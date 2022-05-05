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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220505/غوتيريش-نأمل-أن-يؤدي-تنسيق-الأمم-المتحدة-مع-روسيا-وأوكرانيا-إلى-مزيد-من-جهود-المساعدة-الإنسانية-1061891393.html
غوتيريش: نأمل أن يؤدي تنسيق الأمم المتحدة مع روسيا وأوكرانيا إلى مزيد من جهود المساعدة الإنسانية
غوتيريش: نأمل أن يؤدي تنسيق الأمم المتحدة مع روسيا وأوكرانيا إلى مزيد من جهود المساعدة الإنسانية
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، إنه يأمل أن يساعد التنسيق المستمر مع حكومتي روسيا وأوكرانيا، في تسهيل المزيد من جهود الإجلاء... 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T20:05+0000
2022-05-05T20:05+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أنطونيو غوتيريش
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وأضاف غوتيريش في إفادة لمجلس الأمن: "آمل أن يؤدي التنسيق المستمر مع موسكو وكييف إلى مزيد من التوقفات الإنسانية للسماح للمدنيين بالمرور الآمن من القتال والمساعدة للوصول إلى من هم في أمس الحاجة إليها".وزار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، موسكو وكييف في أواخر شهر نيسان/ أبريل الماضي للقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بشأن جهود الأمم المتحدة لمساعدة المدنيين وسط الصراع في أوكرانيا.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية. وأكد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220430/غوتيريش-يكشف-ما-دار-خلال-لقائه-بوتين-في-موسكو-1061757864.html
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أنطونيو غوتيريش, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

غوتيريش: نأمل أن يؤدي تنسيق الأمم المتحدة مع روسيا وأوكرانيا إلى مزيد من جهود المساعدة الإنسانية

20:05 GMT 05.05.2022
© AP Photo / Khalil Senosiالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
© AP Photo / Khalil Senosi
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قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، إنه يأمل أن يساعد التنسيق المستمر مع حكومتي روسيا وأوكرانيا، في تسهيل المزيد من جهود الإجلاء والمساعدات الإنسانية للمحتاجين، بعد الاجتماعات الأخيرة مع الرؤساء فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وأضاف غوتيريش في إفادة لمجلس الأمن: "آمل أن يؤدي التنسيق المستمر مع موسكو وكييف إلى مزيد من التوقفات الإنسانية للسماح للمدنيين بالمرور الآمن من القتال والمساعدة للوصول إلى من هم في أمس الحاجة إليها".
وزار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، موسكو وكييف في أواخر شهر نيسان/ أبريل الماضي للقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بشأن جهود الأمم المتحدة لمساعدة المدنيين وسط الصراع في أوكرانيا.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
غوتيريش يكشف كواليس اجتماعه مع بوتين في موسكو
30 أبريل, 11:12 GMT
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.
وأكد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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Ударный вертолет Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме ВКС России - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس19:05 GMT
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