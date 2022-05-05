https://arabic.sputniknews.com/20220505/فشله-يعني-الحربأسباب-تأجيل-الحوار-الوطني-في-تشاد-بعد-طلب-الدوحة--1061890244.html

فشله يعني الحرب…أسباب تأجيل "الحوار الوطني" في تشاد بعد طلب الدوحة

فشله يعني الحرب…أسباب تأجيل "الحوار الوطني" في تشاد بعد طلب الدوحة

كشف خبراء عن أسباب تأجيل موعد الحوار الوطني الشامل في تشاد، بعد طلب الدوحة ذلك من المجلس العسكري الانتقالي. 05.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-05T19:33+0000

2022-05-05T19:33+0000

2022-05-05T19:33+0000

أخبار تشاد

تقارير سبوتنيك

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وبحسب الخبراء فإن قطر طلبت من السلطات في تشاد تأجيل الحوار الذي كان سيعقد في 10 مايو/ آيار، بسبب عدم التوصل إلى أي نتائج في المفاوضات المنعقدة في الدوحة منذ فترة.ولم تحدد السلطات التشادية الموعد الجديد للحوار، في المقابل حذر الخبراء من أن فشل الحوار يعني الحرب، وأن نجاح الحوار المرتقب يتوقف على العديد من العوامل التي تتعلق بإمكانية تغيير آلية التفاوض وتقديم بعض التنازلات.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن تعثر المفاوضات يعود لاختلاف وجهات النظر بين الفرقاء، خاصة أن الحكومة تسعى إلى استيعاب الحركات على طريقتها، بعيدا عن معالجة الأسباب التي تدفع بالأفراد نحو التمرد كالحكم الرشيد والمشاركة والحقوق والمساواة والمضايقات التي تمارس، حسب قوله.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الطرفين انتزعا شرعية متبادلة، خاصة أن الحكومة كانت تصنف تلك المعارضة بـ"المرتزقة"، فيما كانت المعارضة تنظر للمجلس الانتقالي كسلطة غير دستورية.وعن انعكاسات تأجيل موعد الحوار اعتبر قرقوم أنها إيجابية، وتمثل جرعة حياة جديدة لجولة الدوحة التي "ولدت ميتة"، نتيجة للهوة الكبيرة بين الأطراف، وتباين الرؤى والتعنت والشروط المسبقة، وحالة التشرذم بين المعارضة من مجموعة روما، إلى مجموعة الدوحة، ومجموعة قطر، ومجموعة باريس وأخرى.ولفت إلى أن نجاح الدوحة مرهون بعدة أشياء منها: الإرادة الحقيقية للمجلس العسكري، ومدى التنازلات التي يقدمها للمعارضين، خاصة أنهم يطالبون بإعادة تكوين كل السلطات التنفيذية، وضمان عدم مشاركة أعضاء الانتقالية في استحقاق قادم وعلى رأسهم رئيس المجلس العسكري. وكذلك الترتيبات الأمنية ودمجهم وتسهيل مشاركتهم في المشهد المقبل.كما يتوقف الأمر أيضا على أوراق الضغط التي يمتلكها الوسيط القطري، ومدى دعم المجتمع الدولي للجولات المتبقية.ويرى أن تأجيل الحوار يعود لعدم التوصل إلى أي نتائج في الدوحة، وأن الوسيط القطري طلب تأجيل الحوار الوطني الشامل من المجلس العسكري الانتقالي، ووافق الأخير على طلب الدوحة، فيما لم تحدد تاريخا جديدا الحوار الوطني الشامل حتى الآن.ويرى أن التأجيل له تأثير إيجابي، ويمكن أن يعطي بعض الوقت للأطراف التشادية في الدوحة للتوصل إلى اتفاق، على ضوء ذلك الانتقال إلى الحوار الشامل.في 21 آب/أغسطس الماضي، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد، محمد إدريس ديبي إتنو رسمياً تعيين أعضاء اللجنة الفنية المكلفة بالحوار مع الحركات السياسية العسكرية ضمن الحوار الوطني الشامل، برئاسة الرئيس الأسبق، كوكوني عويدي.وشدد ديبي على أن الحوار الوطني الذي يتعين على المجلس العسكري إجراؤه لن يكون وطنياً أو شاملاً إلا بمشاركة جميع مكونات الأمة، موضحاً أنه "ولهذا السبب فإن إخواننا السياسيين والعسكريين مدعوون إلى طاولة مفاوضات صريحة وأخوية ومباشرةوقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان: "تعلن دولة قطر، باعتبارها وسيطاً في مفاوضات السلام التشادية الجارية في الدوحة، أن المفاوضات، التي انطلقت في الدوحة في الثالث عشر من آذار/مارس الماضي، تسير بخطى جيدة، وتحرز تقدماً ملموساً".وأضاف بيان الوزارة: "تدعو وزارة الخارجية في هذا السياق المجلس العسكري الانتقالي في جمهورية تشاد إلى تأجيل الحوار الوطني الشامل، والمزمع عقده في العاصمة أنجمينا في العاشر من مايو الجاري.

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