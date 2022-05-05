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هيئة الأركان العامة البيلاروسية: الغرب يستعد للقيام بعمليات عسكرية على المحور الشرقي
https://arabic.sputniknews.com/20220505/فنلندا-والسويد-تهددان-الأمن-القومي-الروسي-1061877158.html
فنلندا والسويد تهددان الأمن القومي الروسي
فنلندا والسويد تهددان الأمن القومي الروسي
نناقش في هذه الحلقة: مدفيديف يتهم الناتو باحتمال نشر أسلحة نووية في دول جديدة؛ زاخاروفا: انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو سينقل المواجهة إليهما؛ احتجاجات... 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T14:23+0000
2022-05-05T14:23+0000
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فنلندا والسويد تهددان الأمن القومي الروسي
فنلندا والسويد تهددان الأمن القومي الروسي
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن فنلندا والسويد، ستتحولان في حال انضمامهما إلى الناتو، إلى ساحة مواجهة بين الحلف وروسيا.بدوره، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إن إعلان حلف الناتو أنه لم يعد مرتبطا مع روسيا بأي اتفاقات يعني احتمال جلب أسلحة نووية إلى دول جديدة العضوية في الحلف.عن هذا الموضوع، قال مدير المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب، محمد جاسم، لـ "بلا قيود":إسرائيل تدعم المستوطنيين في اقتحام المسجد الأقصىأفاد مراسل "سبوتنيك" في فلسطين، أجود جرادات، أن القوات الإسرائيلية قدمت الحماية للمستوطنين وسمحت لهم باقتحام المسجد الأقصى.وقال جرادات:واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن قرار الحكومة الإسرائيلية السماح للمستوطنين باستئناف اقتحام المسجد الأقصى اعتبارا من اليوم يعد بمثابة "إعلان رسمي للحرب الدينية"، محذرة من أن هذا الوضع سيؤدي إلى إشعال المنطقة برمتها.بدورها دعت حركة فتح، كوادرها والفلسطينيين إلى النفير العام في كافة مناطق التماس، إلى القدس والمسجد الأقصى للتصدي لدعوات المستوطنين الإسرائيليين لاقتحام المسجد.التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
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راديو, بلا قيود, аудио

فنلندا والسويد تهددان الأمن القومي الروسي

14:23 GMT 05.05.2022
فنلندا والسويد تهددان الأمن القومي الروسي
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نغم كباس - سبوتنيك عربي
نغم كباس
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نناقش في هذه الحلقة: مدفيديف يتهم الناتو باحتمال نشر أسلحة نووية في دول جديدة؛ زاخاروفا: انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو سينقل المواجهة إليهما؛ احتجاجات لأهالي ضحايا مرفأ بيروت؛ المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى.
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن فنلندا والسويد، ستتحولان في حال انضمامهما إلى الناتو، إلى ساحة مواجهة بين الحلف وروسيا.
بدوره، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إن إعلان حلف الناتو أنه لم يعد مرتبطا مع روسيا بأي اتفاقات يعني احتمال جلب أسلحة نووية إلى دول جديدة العضوية في الحلف.
عن هذا الموضوع، قال مدير المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب، محمد جاسم، لـ "بلا قيود":
"لدى السويد وفنلندا الرغبة بالانضمام لحلف الناتو، وهذا يعتبر تهديدا وجوديا لروسيا، لأن خروجهما عن الحياد، يعني خطر للناتو عند خاصرة روسيا، وهما يدركان المخاطر المترتبة على هذا الانضمام، لكنهما يستغلان انشغال روسيا بحربها في أوكرانيا".

إسرائيل تدعم المستوطنيين في اقتحام المسجد الأقصى

أفاد مراسل "سبوتنيك" في فلسطين، أجود جرادات، أن القوات الإسرائيلية قدمت الحماية للمستوطنين وسمحت لهم باقتحام المسجد الأقصى.
وقال جرادات:
إن "600 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى على دفعات شكلت 22 مجموعة، بينهم حاخام متطرف، ورفعوا العلم الإسرائيلي، وأقاموا صلوات تلمودية، واعتدت القوات الإسرائيلية على المصلين، واعتقلوا 50 مقدسيا بينهم مسعفة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة، أسفرت عن إصابات بالرصاص المطاطي، وحالات اختناق".
واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن قرار الحكومة الإسرائيلية السماح للمستوطنين باستئناف اقتحام المسجد الأقصى اعتبارا من اليوم يعد بمثابة "إعلان رسمي للحرب الدينية"، محذرة من أن هذا الوضع سيؤدي إلى إشعال المنطقة برمتها.
بدورها دعت حركة فتح، كوادرها والفلسطينيين إلى النفير العام في كافة مناطق التماس، إلى القدس والمسجد الأقصى للتصدي لدعوات المستوطنين الإسرائيليين لاقتحام المسجد.
التفاصيل في الملف الصوتي...
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