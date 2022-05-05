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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220505/قديروف-يعلن-إرسال-مجموعة-جديدة-من-المتطوعين-الشيشان-إلى-أوكرانيا-1061871690.html
قديروف يعلن إرسال مجموعة جديدة من المتطوعين الشيشان إلى أوكرانيا
قديروف يعلن إرسال مجموعة جديدة من المتطوعين الشيشان إلى أوكرانيا
نشر الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، عبر قناته على "تلغرام" مقطع فيديو لمجموعة أخرى من المتطوعين يتوجهون إلى أوكرانيا للمشاركة في عملية العسكرية خاصة. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T11:35+0000
2022-05-05T12:42+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال قديروف: "يتم إرسال الآلاف من الجنود ذوي النوايا الحسنة لمحاربة النازيين، سيكون هناك بالفعل الملايين منهم حاضرين".وتابع: "لقد شاركوا هم أنفسهم في معارك ضارية مع عدو أكثر خطورة مئات المرات".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220422/قديروف-يعلن-إرسال-فرقة-جديدة-من-المتطوعين-إلى-أوكرانيا-للمشاركة-بالعملية-العسكرية-الروسية-1061506095.html
https://arabic.sputniknews.com/20220410/قديروف-لم-يبق-في-ماريوبول-سوى-حفنة-قليلة-من-القوميين-1061044050.html
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روسيا

قديروف يعلن إرسال مجموعة جديدة من المتطوعين الشيشان إلى أوكرانيا

11:35 GMT 05.05.2022 (تم التحديث: 12:42 GMT 05.05.2022)
© Sputnik . Said Tcarnaev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الشيشاني رمضان قديروف في مركز غروزني المسرحي لحضور الاحتفالات بيوم اللغة الشيشانية ..
الرئيس الشيشاني رمضان قديروف في مركز غروزني المسرحي لحضور الاحتفالات بيوم اللغة الشيشانية .. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© Sputnik . Said Tcarnaev
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نشر الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، عبر قناته على "تلغرام" مقطع فيديو لمجموعة أخرى من المتطوعين يتوجهون إلى أوكرانيا للمشاركة في عملية العسكرية خاصة.
وقال قديروف: "يتم إرسال الآلاف من الجنود ذوي النوايا الحسنة لمحاربة النازيين، سيكون هناك بالفعل الملايين منهم حاضرين".
وتابع: "لقد شاركوا هم أنفسهم في معارك ضارية مع عدو أكثر خطورة مئات المرات".
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
رئيس الشيشان رمضان قاديروف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
قديروف يعلن إرسال فرقة جديدة من المتطوعين إلى أوكرانيا للمشاركة بالعملية العسكرية الروسية
22 أبريل, 23:55 GMT
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف، روسيا 27 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
قديروف: لم يبق في ماريوبول سوى "حفنة قليلة" من القوميين
10 أبريل, 13:33 GMT
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