https://arabic.sputniknews.com/20220505/قديروف-يعلن-إرسال-مجموعة-جديدة-من-المتطوعين-الشيشان-إلى-أوكرانيا-1061871690.html
قديروف يعلن إرسال مجموعة جديدة من المتطوعين الشيشان إلى أوكرانيا
قديروف يعلن إرسال مجموعة جديدة من المتطوعين الشيشان إلى أوكرانيا
نشر الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، عبر قناته على "تلغرام" مقطع فيديو لمجموعة أخرى من المتطوعين يتوجهون إلى أوكرانيا للمشاركة في عملية العسكرية خاصة. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T11:35+0000
2022-05-05T11:35+0000
2022-05-05T12:42+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101510/66/1015106648_0:177:2927:1823_1920x0_80_0_0_0d789fd3e58f564222018beb372a6d36.jpg
وقال قديروف: "يتم إرسال الآلاف من الجنود ذوي النوايا الحسنة لمحاربة النازيين، سيكون هناك بالفعل الملايين منهم حاضرين".وتابع: "لقد شاركوا هم أنفسهم في معارك ضارية مع عدو أكثر خطورة مئات المرات".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220422/قديروف-يعلن-إرسال-فرقة-جديدة-من-المتطوعين-إلى-أوكرانيا-للمشاركة-بالعملية-العسكرية-الروسية-1061506095.html
https://arabic.sputniknews.com/20220410/قديروف-لم-يبق-في-ماريوبول-سوى-حفنة-قليلة-من-القوميين-1061044050.html
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روسيا
قديروف يعلن إرسال مجموعة جديدة من المتطوعين الشيشان إلى أوكرانيا
11:35 GMT 05.05.2022 (تم التحديث: 12:42 GMT 05.05.2022) تابعنا عبر
نشر الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، عبر قناته على "تلغرام" مقطع فيديو لمجموعة أخرى من المتطوعين يتوجهون إلى أوكرانيا للمشاركة في عملية العسكرية خاصة.
وقال قديروف: "يتم إرسال الآلاف من الجنود ذوي النوايا الحسنة لمحاربة النازيين، سيكون هناك بالفعل الملايين منهم حاضرين".
وتابع: "لقد شاركوا هم أنفسهم في معارك ضارية مع عدو أكثر خطورة مئات المرات".
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.