عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220505/كتائب-القسام-تتوعد-إسرائيل-في-رسالة-قصيرة-1061870442.html
كتائب القسام تتوعد إسرائيل في رسالة قصيرة
كتائب القسام تتوعد إسرائيل في رسالة قصيرة
توعدت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين برسالة قصيرة. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T10:55+0000
2022-05-05T10:55+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102202/65/1022026571_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_1edaf9f7b8bfe38b2028d2000812229b.jpg
ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" رسالة أصدرتها كتائب "القسام" في أعقاب تجدد اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى بعد قرار الحكومة الإسرائيلية بالسماح لهم بذلك.وفي وقت سابق، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، أن قرار الحكومة الإسرائيلية السماح للمستوطنين استئناف اقتحام المسجد الأقصى اعتبارا من اليوم يعد بمثابة "إعلان رسمي بالحرب الدينية"، محذرة من أن هذا الوضع سيؤدي إلى إشعال المنطقة برمتها.وذكرت الخارجية الفلسطينية، في بيان: "تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينت بإعادة تكرار جريمة اقتحام المسجد الأقصى المبارك، وتعتبره تحدياً سافراً للمجتمع الدولي وللعالمين العربي والإسلامي".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102202/65/1022026571_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_ba1088a3c3dc8b393110d68d79844e9a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم

كتائب القسام تتوعد إسرائيل في رسالة قصيرة

10:55 GMT 05.05.2022
© AP Photo / Adel Hanaكتائب "عزالدين القسام، الجناح العسكري التابع لحركة "حماس" في قطاع غزة، فلسطين 19 يناير/ كانون الثاني 2017
كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري التابع لحركة حماس في قطاع غزة، فلسطين 19 يناير/ كانون الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© AP Photo / Adel Hana
تابعنا عبرTelegram
توعدت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين برسالة قصيرة.
ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" رسالة أصدرتها كتائب "القسام" في أعقاب تجدد اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى بعد قرار الحكومة الإسرائيلية بالسماح لهم بذلك.
وجاءت الرسالة ضمن تعميم داخلي لـ"القسام"، عبر جهاز اللاسلكي رصدته مصادر صحفية، قالت فيه "أيادينا الآن على الزناد، وننتظر القرار من قائد الأركان محمد الضيف، وانتهى الكلام الآن، وانتظروا ما ستراه أعينكم".
وفي وقت سابق، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، أن قرار الحكومة الإسرائيلية السماح للمستوطنين استئناف اقتحام المسجد الأقصى اعتبارا من اليوم يعد بمثابة "إعلان رسمي بالحرب الدينية"، محذرة من أن هذا الوضع سيؤدي إلى إشعال المنطقة برمتها.
وذكرت الخارجية الفلسطينية، في بيان: "تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينت بإعادة تكرار جريمة اقتحام المسجد الأقصى المبارك، وتعتبره تحدياً سافراً للمجتمع الدولي وللعالمين العربي والإسلامي".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме ВКС России - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала