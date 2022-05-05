https://arabic.sputniknews.com/20220505/كتائب-القسام-تتوعد-إسرائيل-في-رسالة-قصيرة-1061870442.html
كتائب القسام تتوعد إسرائيل في رسالة قصيرة
كتائب القسام تتوعد إسرائيل في رسالة قصيرة
توعدت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين برسالة قصيرة. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T10:55+0000
2022-05-05T10:55+0000
2022-05-05T10:55+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" رسالة أصدرتها كتائب "القسام" في أعقاب تجدد اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى بعد قرار الحكومة الإسرائيلية بالسماح لهم بذلك.وفي وقت سابق، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، أن قرار الحكومة الإسرائيلية السماح للمستوطنين استئناف اقتحام المسجد الأقصى اعتبارا من اليوم يعد بمثابة "إعلان رسمي بالحرب الدينية"، محذرة من أن هذا الوضع سيؤدي إلى إشعال المنطقة برمتها.وذكرت الخارجية الفلسطينية، في بيان: "تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينت بإعادة تكرار جريمة اقتحام المسجد الأقصى المبارك، وتعتبره تحدياً سافراً للمجتمع الدولي وللعالمين العربي والإسلامي".
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
كتائب القسام تتوعد إسرائيل في رسالة قصيرة
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توعدت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين برسالة قصيرة.
ونقلت وكالة "فلسطين اليوم"
رسالة أصدرتها كتائب "القسام" في أعقاب تجدد اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى بعد قرار الحكومة الإسرائيلية بالسماح لهم بذلك.
وجاءت الرسالة ضمن تعميم داخلي لـ"القسام"، عبر جهاز اللاسلكي رصدته مصادر صحفية، قالت فيه "أيادينا الآن على الزناد، وننتظر القرار من قائد الأركان محمد الضيف، وانتهى الكلام الآن، وانتظروا ما ستراه أعينكم".
وفي وقت سابق، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية
، اليوم الخميس، أن قرار الحكومة الإسرائيلية السماح للمستوطنين استئناف اقتحام المسجد الأقصى اعتبارا من اليوم يعد بمثابة "إعلان رسمي بالحرب الدينية"، محذرة من أن هذا الوضع سيؤدي إلى إشعال المنطقة برمتها.
وذكرت الخارجية الفلسطينية، في بيان: "تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينت بإعادة تكرار جريمة اقتحام المسجد الأقصى المبارك، وتعتبره تحدياً سافراً للمجتمع الدولي وللعالمين العربي والإسلامي".