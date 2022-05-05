https://arabic.sputniknews.com/20220505/كيف-تلقى-المتابعون-العرب-أنباء-انفصال-ياسمين-صبري-عن-أحمد-أبو-هشيمة-1061885050.html

كيف تلقى المتابعون العرب أنباء انفصال ياسمين صبري عن أحمد أبو هشيمة

كيف تلقى المتابعون العرب أنباء انفصال ياسمين صبري عن أحمد أبو هشيمة

أثار نبأ انفصال الفنانة المصرية ياسمين صبري ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، اليوم الخميس، جدلا ‏واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي والأوساط المصرية.‏ 05.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-05T16:17+0000

2022-05-05T16:17+0000

2022-05-05T16:17+0000

ياسمين صبري

أخبار الفنانين في مصر

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وكانت وسائل إعلام منها موقع فضائية "صدى البلد" المصرية، أشارت إلى أن ياسمين صبري علقت على انفصالها عن أبو هشيمة قائلة: "كل شيء قسمة ونصيب، والحمد لله الانفصال تم في هدوء"، وأنها تكن له كل الاحترام.بينما أكدت مصادر مقربة من الزوجين في تصريحات لبرنامج "إي تي بالعربي"، المذاع على فضائية "إم بي سي 4" السعودية صحة أنباء انفصالهما.كما فسّر متابعون الحالة التي نشرها أحمد أبو هشيمة عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، عندما قال: "أنا لا أخسر أبدًا.. إما أن أربح أو أن أتعلم"، بأنه تأكيد على أنباء طلاقه من ياسمين صبري.وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي أنباء انفصال ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة، بعد زواج دام عامين.وكتبت إحدى المستخدمات على "تويتر": "كان زواج مصلحة للطرفين، وكان معروف أن مدته قصيرة، وكل الأطراف طلعت كسبانة وراضية ومرضية، كان جواز تحسه بلاستيك أو معلب أو أسطوري زيادة عن اللزوم".وكتب مستخدم آخر ساخرا: "تقريبا أبو هشيمة لم يعد يضحك ياسمين صبري"، في إشارة منه إلى تصريح سابق للممثلة المصرية أن من أسباب انجذابها لأحمد أبو هشيمة هو أنه يتسبب في إضحاكها.وفي شهر نيسان/ أبريل الماضي، أثارت ياسمين صبري جدلا بشأن طلاقها من أحمد أبو هشيمة، بعد منشور لها كتبت فيه: "أمور من الصعب قولها وفعلها، ولكنها ستقويك وتحررك، من بينها المصارحة بما يصعب البوح به والمواجهة المباشرة، الوقوف أمام المرآة من دون اتخاذ وضعيات تحسينية وقبول نفسك كما أنت". واحتفل أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري بزفافهما في 17 أبريل/ نيسان 2020.وأقيم حفل الزفاف في أجواء خاصة، اقتصر الحضور فيه على أسرتي العروسين وأصدقائهما المقربين، وذلك التزاما بالتدابير الوقائية من فيروس "كورونا" المستجد.وقال العروسان فى بيان مشترك: "تقديرا لمحبة الناس ومن يهتمون لأمرنا، يسعدنا أن نعلن عن عقد قراننا وسط أجواء عائلية".وتابعا: "وسط تلك الأجواء سعينا إلى تكليل ارتباطنا الذي أعلناه لكم خلال الشهر الماضى بعقد القران، بالتزام كامل من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية، والتأكيد على أن الحياة يمكن أن تستمر ولا نفقد فرص السعادة، إذا راعينا الضوابط وما يوجه به المختصون".وأكد أحمد أبو هشيمة خطوبته من ياسمين صبري، في شهر مارس/ آذار 2020.يشار إلى أن أحمد أبو هشيمة كان متزوجا من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، من 2009 إلى 2012.بينما كانت ياسمين صبري متزوجة من شخص من خارج الوسط الفني، وأعلنت انفصالها عنه عام 2017، بعد زواج دام 5 سنوات.

https://arabic.sputniknews.com/20210318/ماتسألنيش-أكثر-من-كده-حقيقة-منع-أحمد-أبو-هشيمة-زوجته-ياسمين-صبري-من-التمثيل-في-رمضان-1048396752.html

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ياسمين صبري, أخبار الفنانين في مصر, مجتمع, منوعات