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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220505/لحظات-الخوف-واليأس-موظفة-بـآزوفستال-تروي-معاناة-الاحتجاز-تحت-قبضة-المتطرفين-الأوكران-1061894231.html
لحظات الخوف واليأس… موظفة بـ"آزوفستال" تروي معاناة الاحتجاز تحت قبضة المتطرفين الأوكران
لحظات الخوف واليأس… موظفة بـ"آزوفستال" تروي معاناة الاحتجاز تحت قبضة المتطرفين الأوكران
كشفت موظفة سابقة بمصنع "آزوفستال" للصلب في مدينة ماريوبل معاناتها من الاحتجاز تحت قبضة المتطرفين الأوكران، في المنشأة التي شهدت احتجاز للمدنيين. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T23:35+0000
2022-05-05T23:37+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقالت الموظفة في حديث لها مع مراسل "سبوتنيك": "ليس لديكم فكرة عما مررنا به،ويا له من خوف. الخوف من اليأس".وأضافت: "كما ترى، تم اقتيادنا للتو إلى قفص، ولا يوجد فرصة للهروب، هم أنفسهم يأتون ويخيفوننا بالقول:"سوف ندفنكم هنا".وتابعت: "هناك مواقف عندما، على سبيل المثال، في الراديو يتحدثون عن الممر الأخضر وأنه يمكنك الخروج".وأشارت الموظفة السابقة عقب خروجها إلى أن "(القوميون المتطرفون) كانوا يأتون إليهم بأنباءهم حتى لا يغادر أحد".ولفتت إلى وجود أطفال معهم في الاحتجاز، مشيرة إلى أنهم كانوا يعانون من نقص الأغذية وأن الأطعمة المتاحة كانت تحت تقييد شديد من قبل القوميون المتطرفين.وعن وجود قيادات للمتطرفين القوميين، قالت إنه لم تعرف، مشيرة إلى أنه:ويوم الاثنين، أفاد موظفو الدفاع الإقليميون لجمهورية دونيتسك الشعبية أنه تم إجلاء 101 شخص من أراضي مصنع أزوفستال في ماريوبول إلى بيزيمينوي.وذكرت وزارة الدفاع الروسية يوم الأحد أنه بفضل مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تم إنقاذ 80 مدنيا احتجزهم متطرفون أوكرانيون من أراضي أزوفستال.وتحاول روسيا باستمرار فتح ممرات إنسانية في جميع أنحاء الأراضي المتضررة من عمليتها الخاصة في أوكرانياتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية.وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا؛ وتواصل تزويد كييف بأطنان الأسلحة والذخائر، بمليارات الدولارات.
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أخبار أوكرانيا

لحظات الخوف واليأس… موظفة بـ"آزوفستال" تروي معاناة الاحتجاز تحت قبضة المتطرفين الأوكران

23:35 GMT 05.05.2022 (تم التحديث: 23:37 GMT 05.05.2022)
© Sputnik . Sergey Baturinمنظر لمصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 23 أبريل 2022
منظر لمصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 23 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© Sputnik . Sergey Baturin
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كشفت موظفة سابقة بمصنع "آزوفستال" للصلب في مدينة ماريوبل معاناتها من الاحتجاز تحت قبضة المتطرفين الأوكران، في المنشأة التي شهدت احتجاز للمدنيين.
وقالت الموظفة في حديث لها مع مراسل "سبوتنيك": "ليس لديكم فكرة عما مررنا به،ويا له من خوف. الخوف من اليأس".
وأضافت: "كما ترى، تم اقتيادنا للتو إلى قفص، ولا يوجد فرصة للهروب، هم أنفسهم يأتون ويخيفوننا بالقول:"سوف ندفنكم هنا".
وتابعت: "هناك مواقف عندما، على سبيل المثال، في الراديو يتحدثون عن الممر الأخضر وأنه يمكنك الخروج".
وأشارت الموظفة السابقة عقب خروجها إلى أن "(القوميون المتطرفون) كانوا يأتون إليهم بأنباءهم حتى لا يغادر أحد".
ولفتت إلى وجود أطفال معهم في الاحتجاز، مشيرة إلى أنهم كانوا يعانون من نقص الأغذية وأن الأطعمة المتاحة كانت تحت تقييد شديد من قبل القوميون المتطرفين.
وعن وجود قيادات للمتطرفين القوميين، قالت إنه لم تعرف، مشيرة إلى أنه:
"إما أن يكون لديهم تسميات من القوات المسلحة الأوكرانية، أو آزوف".
ويوم الاثنين، أفاد موظفو الدفاع الإقليميون لجمهورية دونيتسك الشعبية أنه تم إجلاء 101 شخص من أراضي مصنع أزوفستال في ماريوبول إلى بيزيمينوي.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية يوم الأحد أنه بفضل مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تم إنقاذ 80 مدنيا احتجزهم متطرفون أوكرانيون من أراضي أزوفستال.
وتحاول روسيا باستمرار فتح ممرات إنسانية في جميع أنحاء الأراضي المتضررة من عمليتها الخاصة في أوكرانيا
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية.
وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا؛ وتواصل تزويد كييف بأطنان الأسلحة والذخائر، بمليارات الدولارات.
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