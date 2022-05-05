https://arabic.sputniknews.com/20220505/لوكاشينكو-لا-أتابع-تفاصيل-سير-العملية-العسكرية-الروسية-في-أوكرانيا-1061868408.html
لوكاشينكو: لا أتابع تفاصيل سير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
لوكاشينكو: لا أتابع تفاصيل سير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
أعلن رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، أنه ليس على دراية كافية بمسار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أنها طال أمدها. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T09:59+0000
2022-05-05T09:59+0000
2022-05-05T09:59+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وقال لوكاشينكو: "لست منغمسًا في تفاصيل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا لأقول ما إذا كانت تسير وفقا للخطة".وأضاف قائلا: "أريد أن أؤكد مرة أخرى أنني أعتقد أن العملية قد طال أمدها كثيرا".وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
لوكاشينكو: لا أتابع تفاصيل سير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
تابعنا عبر
أعلن رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، أنه ليس على دراية كافية بمسار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أنها طال أمدها.
وقال لوكاشينكو: "لست منغمسًا في تفاصيل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا لأقول ما إذا كانت تسير وفقا للخطة".
وأضاف قائلا: "أريد أن أؤكد مرة أخرى أنني أعتقد أن العملية قد طال أمدها كثيرا".
وتواصل القوات الروسية
وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.