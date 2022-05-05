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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220505/لوكاشينكو-لا-أتابع-تفاصيل-سير-العملية-العسكرية-الروسية-في-أوكرانيا-1061868408.html
لوكاشينكو: لا أتابع تفاصيل سير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
لوكاشينكو: لا أتابع تفاصيل سير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
أعلن رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، أنه ليس على دراية كافية بمسار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أنها طال أمدها. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T09:59+0000
2022-05-05T09:59+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وقال لوكاشينكو: "لست منغمسًا في تفاصيل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا لأقول ما إذا كانت تسير وفقا للخطة".وأضاف قائلا: "أريد أن أؤكد مرة أخرى أنني أعتقد أن العملية قد طال أمدها كثيرا".وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.
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العالم

لوكاشينكو: لا أتابع تفاصيل سير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

09:59 GMT 05.05.2022
© AP Photo / Nikolai Petrovالرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك، بيلاروسيا 7 سبتمبر 2020
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك، بيلاروسيا 7 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© AP Photo / Nikolai Petrov
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أعلن رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، أنه ليس على دراية كافية بمسار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أنها طال أمدها.
وقال لوكاشينكو: "لست منغمسًا في تفاصيل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا لأقول ما إذا كانت تسير وفقا للخطة".
وأضاف قائلا: "أريد أن أؤكد مرة أخرى أنني أعتقد أن العملية قد طال أمدها كثيرا".
وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.
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