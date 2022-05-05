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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220505/لوكاشينكو-لن-نشارك-في-العلمية-العسكرية-الروسية-الخاصة-في-أوكرانيا-1061888100.html
لوكاشينكو: لن نشارك في العلمية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
لوكاشينكو: لن نشارك في العلمية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
قال الرئيس البيلاروسي، أليكساندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، إن بلاده لن تشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، لأن روسيا لديها كل الإمكانيات، ولا... 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T18:06+0000
2022-05-05T18:07+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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وأكد الرئيس البيلاروسي في تصريحات نقلتها وكالة "بيلتا"، إن كل ما تستطيع مينسك تقديمه لموسكو، هو موجود بالفعل لدى روسيا، لذلك، "ليست هناك حاجة للمشاركة في هذه العملية الخاصة".وكان لوكاشينكو، قد قال في مقابلة مع وكالة "أسوشيتيد برس"، لا توجد دلائل تشير إلى أن "القيادة الأوكرانية تريد إنهاء الحرب من خلال الدبلوماسية.. لذا فهم لا يريدون ذلك".وقال لوكاشينكو: "لست منغمسًا في تفاصيل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا لأقول ما إذا كانت تسير وفقا للخطة".وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.
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العالم, روسيا

لوكاشينكو: لن نشارك في العلمية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا

18:06 GMT 05.05.2022 (تم التحديث: 18:07 GMT 05.05.2022)
© Sputnik . Sergey Mamontov / الذهاب إلى بنك الصوررئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع في سوتشي الروسية 7 فبراير 2020
رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع في سوتشي الروسية 7 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© Sputnik . Sergey Mamontov
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قال الرئيس البيلاروسي، أليكساندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، إن بلاده لن تشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، لأن روسيا لديها كل الإمكانيات، ولا حاجة لمشاركة بلاده.
وأكد الرئيس البيلاروسي في تصريحات نقلتها وكالة "بيلتا"، إن كل ما تستطيع مينسك تقديمه لموسكو، هو موجود بالفعل لدى روسيا، لذلك، "ليست هناك حاجة للمشاركة في هذه العملية الخاصة".
وكان لوكاشينكو، قد قال في مقابلة مع وكالة "أسوشيتيد برس"، لا توجد دلائل تشير إلى أن "القيادة الأوكرانية تريد إنهاء الحرب من خلال الدبلوماسية.. لذا فهم لا يريدون ذلك".

واعتبر لوكاشينكو، أن كييف لم تحل المشكلة خطوة بخطوة، الأمر الذي أدى إلى التصعيد.

وقال لوكاشينكو: "لست منغمسًا في تفاصيل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا لأقول ما إذا كانت تسير وفقا للخطة".

وأضاف قائلا: "أريد أن أؤكد مرة أخرى أنني أعتقد أن العملية قد طال أمدها كثيرا".

وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.
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