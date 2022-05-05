عربي
هيئة الأركان العامة البيلاروسية: الغرب يستعد للقيام بعمليات عسكرية على المحور الشرقي
https://arabic.sputniknews.com/20220505/ما-سبب-إلغاء-العال-الإسرائيلية-مشاركتها-في-عيد-الاستقلال-1061883852.html
ما سبب إلغاء "العال" الإسرائيلية مشاركتها في "عيد الاستقلال"
ما سبب إلغاء "العال" الإسرائيلية مشاركتها في "عيد الاستقلال"
أعلنت شركة "العال" الإسرائيلية للطيران إلغاء مشاركتها في "عيد الاستقلال"، اليوم الخميس. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T15:50+0000
2022-05-05T15:51+0000
إسرائيل
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103783/82/1037838209_0:177:3501:2146_1920x0_80_0_0_b32bb7718225416e8e19a59862bcb701.jpg
وذكر الموقع الإلكتروني العبري واللا، مساء اليوم الخميس، أن شركة "العال" الإسرائيلية للطيران قد أعلنت إلغاء مشاركتها في "عيد الاستقلال" الـ 74، فضلا عن إلغاء 11 رحلة جوية خلال الـ 48 ساعة الماضية.وعزا الموقع العبري سبب إلغاء شركة العال المشاركة في عيد الاستقلال إلى الخلاف الواقع بين الشركة نفسها ولجنة العمال والطيارين، والذي جاء على إثر اتهام اللجنة العمالية بمعارضتها لمسار أو نهج شركة الطيران تجاه "عيد الاستقلال" نفسه.وأوضح الموقع الإلكتروني أن اللجنة العمالية ترى أن شركة "العال" لديها وقت للمشاركة في العرض الجوي الخاص بعيد الاستقلال، في وقت تلغي فيه رحلات تجارية مهمة تجلب الأموال للشركة والعمال معا، خاصة وأن تلك الشركة الإسرائيلية واجهت إغلاق استمر أكثر من عامين بسبب أزمة فيروس كورونا.ويحيي الإسرائيليون يوم الاستقلال، بداية من مساء أمس الأربعاء (اليوم في الديانة اليهودية يبدأ مع غروب الشمس وليس عند شروقها)، والذي يوافق الخامس من الشهر الجاري، بحسب التقويم العبري، في حين يحيي الفلسطينيون ذكرى "النكبة" في 15 أيار/مايو من كل عام.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103783/82/1037838209_200:0:3299:2324_1920x0_80_0_0_a6f4bdaa3a99c90a172d5d3dd34e6c88.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار العالم الآن

ما سبب إلغاء "العال" الإسرائيلية مشاركتها في "عيد الاستقلال"

15:50 GMT 05.05.2022 (تم التحديث: 15:51 GMT 05.05.2022)
© NIR ELIASطيران العال
طيران العال - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© NIR ELIAS
تابعنا عبرTelegram
أعلنت شركة "العال" الإسرائيلية للطيران إلغاء مشاركتها في "عيد الاستقلال"، اليوم الخميس.
وذكر الموقع الإلكتروني العبري واللا، مساء اليوم الخميس، أن شركة "العال" الإسرائيلية للطيران قد أعلنت إلغاء مشاركتها في "عيد الاستقلال" الـ 74، فضلا عن إلغاء 11 رحلة جوية خلال الـ 48 ساعة الماضية.
وعزا الموقع العبري سبب إلغاء شركة العال المشاركة في عيد الاستقلال إلى الخلاف الواقع بين الشركة نفسها ولجنة العمال والطيارين، والذي جاء على إثر اتهام اللجنة العمالية بمعارضتها لمسار أو نهج شركة الطيران تجاه "عيد الاستقلال" نفسه.
وأوضح الموقع الإلكتروني أن اللجنة العمالية ترى أن شركة "العال" لديها وقت للمشاركة في العرض الجوي الخاص بعيد الاستقلال، في وقت تلغي فيه رحلات تجارية مهمة تجلب الأموال للشركة والعمال معا، خاصة وأن تلك الشركة الإسرائيلية واجهت إغلاق استمر أكثر من عامين بسبب أزمة فيروس كورونا.
ويحيي الإسرائيليون يوم الاستقلال، بداية من مساء أمس الأربعاء (اليوم في الديانة اليهودية يبدأ مع غروب الشمس وليس عند شروقها)، والذي يوافق الخامس من الشهر الجاري، بحسب التقويم العبري، في حين يحيي الفلسطينيون ذكرى "النكبة" في 15 أيار/مايو من كل عام.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме ВКС России - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала