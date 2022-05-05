https://arabic.sputniknews.com/20220505/ما-سبب-إلغاء-العال-الإسرائيلية-مشاركتها-في-عيد-الاستقلال-1061883852.html
ما سبب إلغاء "العال" الإسرائيلية مشاركتها في "عيد الاستقلال"
ما سبب إلغاء "العال" الإسرائيلية مشاركتها في "عيد الاستقلال"
أعلنت شركة "العال" الإسرائيلية للطيران إلغاء مشاركتها في "عيد الاستقلال"، اليوم الخميس. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T15:50+0000
2022-05-05T15:50+0000
2022-05-05T15:51+0000
إسرائيل
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وذكر الموقع الإلكتروني العبري واللا، مساء اليوم الخميس، أن شركة "العال" الإسرائيلية للطيران قد أعلنت إلغاء مشاركتها في "عيد الاستقلال" الـ 74، فضلا عن إلغاء 11 رحلة جوية خلال الـ 48 ساعة الماضية.وعزا الموقع العبري سبب إلغاء شركة العال المشاركة في عيد الاستقلال إلى الخلاف الواقع بين الشركة نفسها ولجنة العمال والطيارين، والذي جاء على إثر اتهام اللجنة العمالية بمعارضتها لمسار أو نهج شركة الطيران تجاه "عيد الاستقلال" نفسه.وأوضح الموقع الإلكتروني أن اللجنة العمالية ترى أن شركة "العال" لديها وقت للمشاركة في العرض الجوي الخاص بعيد الاستقلال، في وقت تلغي فيه رحلات تجارية مهمة تجلب الأموال للشركة والعمال معا، خاصة وأن تلك الشركة الإسرائيلية واجهت إغلاق استمر أكثر من عامين بسبب أزمة فيروس كورونا.ويحيي الإسرائيليون يوم الاستقلال، بداية من مساء أمس الأربعاء (اليوم في الديانة اليهودية يبدأ مع غروب الشمس وليس عند شروقها)، والذي يوافق الخامس من الشهر الجاري، بحسب التقويم العبري، في حين يحيي الفلسطينيون ذكرى "النكبة" في 15 أيار/مايو من كل عام.
إسرائيل
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إسرائيل, أخبار العالم الآن
ما سبب إلغاء "العال" الإسرائيلية مشاركتها في "عيد الاستقلال"
15:50 GMT 05.05.2022 (تم التحديث: 15:51 GMT 05.05.2022) تابعنا عبر
أعلنت شركة "العال" الإسرائيلية للطيران إلغاء مشاركتها في "عيد الاستقلال"، اليوم الخميس.
وذكر الموقع الإلكتروني العبري واللا
، مساء اليوم الخميس، أن شركة "العال" الإسرائيلية للطيران قد أعلنت إلغاء مشاركتها في "عيد الاستقلال" الـ 74، فضلا عن إلغاء 11 رحلة جوية
خلال الـ 48 ساعة الماضية.
وعزا الموقع العبري سبب إلغاء شركة العال المشاركة في عيد الاستقلال إلى الخلاف الواقع بين الشركة نفسها ولجنة العمال والطيارين، والذي جاء على إثر اتهام اللجنة العمالية بمعارضتها لمسار أو نهج شركة الطيران تجاه "عيد الاستقلال" نفسه.
وأوضح الموقع الإلكتروني أن اللجنة العمالية ترى أن شركة "العال" لديها وقت للمشاركة في العرض الجوي الخاص بعيد الاستقلال، في وقت تلغي فيه رحلات تجارية مهمة تجلب الأموال للشركة والعمال معا، خاصة وأن تلك الشركة الإسرائيلية
واجهت إغلاق استمر أكثر من عامين بسبب أزمة فيروس كورونا.
ويحيي الإسرائيليون يوم الاستقلال، بداية من مساء أمس الأربعاء (اليوم في الديانة اليهودية يبدأ مع غروب الشمس وليس عند شروقها)، والذي يوافق الخامس من الشهر الجاري، بحسب التقويم العبري، في حين يحيي الفلسطينيون ذكرى "النكبة" في 15 أيار/مايو من كل عام.