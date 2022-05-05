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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220505/متطوع-ألماني-يوضح-لماذا-هرب-من-أوكرانيا-1061861812.html
متطوع ألماني يوضح لماذا هرب من أوكرانيا
متطوع ألماني يوضح لماذا هرب من أوكرانيا
حكت مجلة "بزنس إنسايدر" قصة الألمانيين لوكاس (33 سنة) وتوبياس (44 سنة) اللذين أتيا إلى أوكرانيا بمشيئتهما "ليحاربا من أجلها ضد الروس". 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T07:14+0000
2022-05-05T07:14+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وسافرا إلى أوكرانيا دون أي شيء يمكن استخدامه في القتال، وتمكنا في نهاية المطاف من الالتحاق بمركز التدريب التابع لفيلق المرتزقة الأجانب لدى القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة لفوف، حيث قضيا ثلاثة أيام في تلقي التدريبات المُضنية التي أدت إلى مرض نصف المتدربين.وذكرت المجلة نقلا عن توبياس أن مدربًا ألمانيًا يدعى نويمان أخبره بأنه سمع ضباطا أوكرانيين وهم يقولون إنهم سيستخدمون المتدربين في التحقق من إمكانيات العدو على جبهة القتال، ملمحين إلى احتمال التضحية بالمتطوعين حتى لا يتعرض المقاتلون الأوكرانيون إلى خطر.وكانت النتيجة أن المتطوعين الألمانيين ورفاقهما الجدد من المرتزقة الأجانب قرروا مغادرة أوكرانيا. وقال أحدهما إنه جاء إلى أوكرانيا ليحارب من أجلها وليس ليموت من أجلها.
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رصد عسكري

متطوع ألماني يوضح لماذا هرب من أوكرانيا

07:14 GMT 05.05.2022
© Sputnik . РИА Новости / الذهاب إلى بنك الصورمجموعة من الأسرى الأوكرانيين
مجموعة من الأسرى الأوكرانيين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© Sputnik . РИА Новости
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حكت مجلة "بزنس إنسايدر" قصة الألمانيين لوكاس (33 سنة) وتوبياس (44 سنة) اللذين أتيا إلى أوكرانيا بمشيئتهما "ليحاربا من أجلها ضد الروس".
وسافرا إلى أوكرانيا دون أي شيء يمكن استخدامه في القتال، وتمكنا في نهاية المطاف من الالتحاق بمركز التدريب التابع لفيلق المرتزقة الأجانب لدى القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة لفوف، حيث قضيا ثلاثة أيام في تلقي التدريبات المُضنية التي أدت إلى مرض نصف المتدربين.
وذكرت المجلة نقلا عن توبياس أن مدربًا ألمانيًا يدعى نويمان أخبره بأنه سمع ضباطا أوكرانيين وهم يقولون إنهم سيستخدمون المتدربين في التحقق من إمكانيات العدو على جبهة القتال، ملمحين إلى احتمال التضحية بالمتطوعين حتى لا يتعرض المقاتلون الأوكرانيون إلى خطر.
وكانت النتيجة أن المتطوعين الألمانيين ورفاقهما الجدد من المرتزقة الأجانب قرروا مغادرة أوكرانيا. وقال أحدهما إنه جاء إلى أوكرانيا ليحارب من أجلها وليس ليموت من أجلها.
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Ударный вертолет Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме ВКС России - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:14 GMT
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