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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220505/محافظ-بيلغورود-يعلن-عن-تعرض-بلدات-زورافلفكا-ونيخوتيفكا-لإطلاق-نار-من-الجانب-الأوكراني-1061862435.html
حاكم بيلغورود يعلن تعرض بلدات زورافلفكا ونيخوتيفكا لإطلاق نار من الجانب الأوكراني
حاكم بيلغورود يعلن تعرض بلدات زورافلفكا ونيخوتيفكا لإطلاق نار من الجانب الأوكراني
أعلن حاكم محافظة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الخميس، تعرض بلدات زورافلفكا ونيخوتيفكا لإطلاق نار من الجانب الأوكراني. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T07:18+0000
2022-05-05T07:40+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وجاء إعلان الحاكم على صفحته الشخصية على منصة "تلغرام" قال فيها: "هناك إطلاق نار مستمر من الجانب الأوكراني على بلدات زورافلفكا ونيخوتيفكا في محافظة بيلغورود". وبحسب الحاكم غلادكوف تضررت بعض المنازل في المنطقة دون وقوع إصابات في الأرواح.وتتعرض البلدات الروسية المحادية للحدود الأوكرانية إلى عمليات إطلاق نار دورية متعمدة من قبل القوات العسكرية الأوكرانية، حيث تقوم القوات الروسية بالرد على مصدر النيران كذلك.وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.
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حاكم بيلغورود يعلن تعرض بلدات زورافلفكا ونيخوتيفكا لإطلاق نار من الجانب الأوكراني

07:18 GMT 05.05.2022 (تم التحديث: 07:40 GMT 05.05.2022)
© Sputnik . Anton Vergun / الذهاب إلى بنك الصورمدرعات قوات الجيش الروسي في منطقة بيلغورود، على حدود روسيا و أوكرانيا 26 فبراير 2022
مدرعات قوات الجيش الروسي في منطقة بيلغورود، على حدود روسيا و أوكرانيا 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© Sputnik . Anton Vergun
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أعلن حاكم محافظة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الخميس، تعرض بلدات زورافلفكا ونيخوتيفكا لإطلاق نار من الجانب الأوكراني.
وجاء إعلان الحاكم على صفحته الشخصية على منصة "تلغرام" قال فيها: "هناك إطلاق نار مستمر من الجانب الأوكراني على بلدات زورافلفكا ونيخوتيفكا في محافظة بيلغورود".
وبحسب الحاكم غلادكوف تضررت بعض المنازل في المنطقة دون وقوع إصابات في الأرواح.
وتتعرض البلدات الروسية المحادية للحدود الأوكرانية إلى عمليات إطلاق نار دورية متعمدة من قبل القوات العسكرية الأوكرانية، حيث تقوم القوات الروسية بالرد على مصدر النيران كذلك.
وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.
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