https://arabic.sputniknews.com/20220505/محافظ-بيلغورود-يعلن-عن-تعرض-بلدات-زورافلفكا-ونيخوتيفكا-لإطلاق-نار-من-الجانب-الأوكراني-1061862435.html
حاكم بيلغورود يعلن تعرض بلدات زورافلفكا ونيخوتيفكا لإطلاق نار من الجانب الأوكراني
حاكم بيلغورود يعلن تعرض بلدات زورافلفكا ونيخوتيفكا لإطلاق نار من الجانب الأوكراني
أعلن حاكم محافظة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الخميس، تعرض بلدات زورافلفكا ونيخوتيفكا لإطلاق نار من الجانب الأوكراني. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T07:18+0000
2022-05-05T07:18+0000
2022-05-05T07:40+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1059259746_0:176:3015:1872_1920x0_80_0_0_4ad68c692a394099d9ba0c7a9a54d122.jpg
وجاء إعلان الحاكم على صفحته الشخصية على منصة "تلغرام" قال فيها: "هناك إطلاق نار مستمر من الجانب الأوكراني على بلدات زورافلفكا ونيخوتيفكا في محافظة بيلغورود". وبحسب الحاكم غلادكوف تضررت بعض المنازل في المنطقة دون وقوع إصابات في الأرواح.وتتعرض البلدات الروسية المحادية للحدود الأوكرانية إلى عمليات إطلاق نار دورية متعمدة من قبل القوات العسكرية الأوكرانية، حيث تقوم القوات الروسية بالرد على مصدر النيران كذلك.وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1059259746_143:0:2872:2047_1920x0_80_0_0_d4fd380ad77509cc9c26445303a8ab8c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
حاكم بيلغورود يعلن تعرض بلدات زورافلفكا ونيخوتيفكا لإطلاق نار من الجانب الأوكراني
07:18 GMT 05.05.2022 (تم التحديث: 07:40 GMT 05.05.2022) تابعنا عبر
أعلن حاكم محافظة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الخميس، تعرض بلدات زورافلفكا ونيخوتيفكا لإطلاق نار من الجانب الأوكراني.
وجاء إعلان الحاكم على صفحته الشخصية على منصة "تلغرام" قال فيها: "هناك إطلاق نار مستمر من الجانب الأوكراني على بلدات زورافلفكا ونيخوتيفكا في محافظة بيلغورود".
وبحسب الحاكم غلادكوف تضررت بعض المنازل في المنطقة دون وقوع إصابات في الأرواح.
وتتعرض البلدات الروسية المحادية للحدود الأوكرانية إلى عمليات إطلاق نار دورية متعمدة من قبل القوات العسكرية الأوكرانية، حيث تقوم القوات الروسية بالرد على مصدر النيران كذلك.
وتواصل القوات الروسية
وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.