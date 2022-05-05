https://arabic.sputniknews.com/20220505/مراسل-سبوتنيك-مستوطنون-يقتحمون-باحات-المسجد-الأقصى-بحماية-القوات-الإسرائيلية-1061860200.html
مراسل سبوتنيك: مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية القوات الإسرائيلية
مراسل سبوتنيك: مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية القوات الإسرائيلية
اقتحمت مجموعات المستوطنين باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الشرطة الإسرائيلية التي ساندتهم ووفرت الحماية لها. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T04:37+0000
2022-05-05T04:37+0000
2022-05-05T04:54+0000
العالم العربي
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وقال مراسل وكالة "سبوتنيك" أن مستوطنين اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة وسط إجراءات أمنية مشددة من القوات الإسرائيلية التي عرقلت وصول المصلين الفلسطينيين إلى الحرم القدسي ومنعت إي اشتباك اعتداء بين المرابطين الفلسطينيين والمستوطنين.في سياق متصل دعت حركة فتح وفصائل فلسطينية إلى شد الرحال للقدس والمسجد الأقصى والتصدي للمستوطنين والدفاع عنه.وحذرت فصائل فلسطينية من خطورة الاقتحامات اليوم الذي تحيي فيه إسرائيل ذكرى استقلالها.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
مراسل سبوتنيك: مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية القوات الإسرائيلية
04:37 GMT 05.05.2022 (تم التحديث: 04:54 GMT 05.05.2022) تابعنا عبر
اقتحمت مجموعات المستوطنين باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الشرطة الإسرائيلية التي ساندتهم ووفرت الحماية لها.
وقال مراسل وكالة "سبوتنيك" أن مستوطنين اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة وسط إجراءات أمنية مشددة من القوات الإسرائيلية التي عرقلت وصول المصلين الفلسطينيين إلى الحرم القدسي ومنعت إي اشتباك اعتداء بين المرابطين الفلسطينيين والمستوطنين.
في سياق متصل دعت حركة فتح وفصائل فلسطينية إلى شد الرحال للقدس والمسجد الأقصى والتصدي للمستوطنين والدفاع عنه.
وحذرت فصائل فلسطينية من خطورة الاقتحامات اليوم الذي تحيي فيه إسرائيل ذكرى استقلالها.