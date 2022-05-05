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https://arabic.sputniknews.com/20220505/مراسل-سبوتنيك-مستوطنون-يقتحمون-باحات-المسجد-الأقصى-بحماية-القوات-الإسرائيلية-1061860200.html
مراسل سبوتنيك: مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية القوات الإسرائيلية
مراسل سبوتنيك: مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية القوات الإسرائيلية
اقتحمت مجموعات المستوطنين باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الشرطة الإسرائيلية التي ساندتهم ووفرت الحماية لها. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T04:37+0000
2022-05-05T04:54+0000
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وقال مراسل وكالة "سبوتنيك" أن مستوطنين اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة وسط إجراءات أمنية مشددة من القوات الإسرائيلية التي عرقلت وصول المصلين الفلسطينيين إلى الحرم القدسي ومنعت إي اشتباك اعتداء بين المرابطين الفلسطينيين والمستوطنين.في سياق متصل دعت حركة فتح وفصائل فلسطينية إلى شد الرحال للقدس والمسجد الأقصى والتصدي للمستوطنين والدفاع عنه.وحذرت فصائل فلسطينية من خطورة الاقتحامات اليوم الذي تحيي فيه إسرائيل ذكرى استقلالها.
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العالم العربي

مراسل سبوتنيك: مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية القوات الإسرائيلية

04:37 GMT 05.05.2022 (تم التحديث: 04:54 GMT 05.05.2022)
© Sputnik . M.Urchenko / الذهاب إلى بنك الصورالمسجد الأقصى
المسجد الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© Sputnik . M.Urchenko
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اقتحمت مجموعات المستوطنين باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الشرطة الإسرائيلية التي ساندتهم ووفرت الحماية لها.
وقال مراسل وكالة "سبوتنيك" أن مستوطنين اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة وسط إجراءات أمنية مشددة من القوات الإسرائيلية التي عرقلت وصول المصلين الفلسطينيين إلى الحرم القدسي ومنعت إي اشتباك اعتداء بين المرابطين الفلسطينيين والمستوطنين.

في سياق متصل دعت حركة فتح وفصائل فلسطينية إلى شد الرحال للقدس والمسجد الأقصى والتصدي للمستوطنين والدفاع عنه.

وحذرت فصائل فلسطينية من خطورة الاقتحامات اليوم الذي تحيي فيه إسرائيل ذكرى استقلالها.
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