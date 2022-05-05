عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220505/مسؤول-إيراني-إعادة-فتح-معبر-شلمجة-البري-مع-العراق-1061868895.html
مسؤول إيراني: إعادة فتح معبر شلمجة البري مع العراق
مسؤول إيراني: إعادة فتح معبر شلمجة البري مع العراق
أعلن سيد هادي إدريس بور، رئيس قسم الترانزيت والشحن الإيراني في معبر "شلمجة" البري المشترك مع العراق، إعادة فتح المعبر. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T10:28+0000
2022-05-05T10:28+0000
أخبار العراق اليوم
إيران
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101389/54/1013895443_768:0:4885:2316_1920x0_80_0_0_a78cd3031b05bc567406a6d08c7630cb.jpg
ونقلت وكالة إرنا، ظهر اليوم الخميس، عن إدريس بور أن النشاطات التجارية في معبر شلمجة البري عادت إلى طبيعتها بداية من اليوم الخميس، وذلك بعد توقف استمر مدة يومين بمناسبة عيد الفطر.وأكد المسؤول الإيراني أن الشاحنات العراقية بدأت اليوم في تحميل السلع الإيرانية عبر معبر شلمجة، والذي يقع بمحافظة خوزستان، جنوب غربي إيران، باتجاه العراق.وذكر سيد هادي إدريس بور، أن كافة الأجهزة والجهات المعنية الإيرانية في معبر شلمجة البري مستمرة في أداء مهامها لتصدير السلع المحلية غير النفطية، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين الجانبين، العراقي والإيراني، قائم بكل انسيابية ودون أي مشاكل هناك.وفي السادس والعشرين من الشهر الماضي، قال وزير الداخلية، في إيران، أحمد وحيدي، إن الحدود البرية العراقية دون الحصول على التأشيرة ما زالت مغلقة، لافتا إلى أن المشاورات مع المسؤولين العراقيين لإلغاء التأشيرات جارية.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن الوزير الإيراني، ردا على سؤال حول استمرار ضرورة الحصول على تأشيرة للعبور بين الحدود العراقية الإيرانية، وأكد الوزير أن "السفر عبر الحدود البرية غير ممكن دون التأشيرة، ويجب على المسافرين الحصول على التأشيرة".وأضاف: "طبعا الزملاء يسعون ويجرون مشاورات مع الجانب العراقي حتى يتمكن المواطنون السفر إلى العراق عبر الحدود البرية بدون تأشيرة لكن بالنسبة للسفر جوا فإنه لا يلزم الحصول على التأشيرة".وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أنه تم الاتفاق على إلغاء التأشيرات بين العراق وإيران.وقال رئيسي: "أخطرني رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بإلغاء التأشيرات بين البلدين وهو ما يصب في المصلحة المشتركة".
https://arabic.sputniknews.com/20201003/إيران-تغلق-منفذ-خسروي-الحدودي-مع-العراق-1046724556.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101389/54/1013895443_1282:0:4370:2316_1920x0_80_0_0_3eff11e8808cf3de40fb9ea91709a456.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم, إيران, العالم العربي

مسؤول إيراني: إعادة فتح معبر شلمجة البري مع العراق

10:28 GMT 05.05.2022
© Sputnik . Ronald Zakإيران
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© Sputnik . Ronald Zak
تابعنا عبرTelegram
أعلن سيد هادي إدريس بور، رئيس قسم الترانزيت والشحن الإيراني في معبر "شلمجة" البري المشترك مع العراق، إعادة فتح المعبر.
ونقلت وكالة إرنا، ظهر اليوم الخميس، عن إدريس بور أن النشاطات التجارية في معبر شلمجة البري عادت إلى طبيعتها بداية من اليوم الخميس، وذلك بعد توقف استمر مدة يومين بمناسبة عيد الفطر.
عمال يرتدون سترات واقية يرشون المطهرات بالقرب من بوابة معبر شلمشة بعد أن أغلق العراق معبر حدودي بين المسافرين بين العراق وإيران - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2020
إيران تغلق منفذ خسروي الحدودي مع العراق
3 أكتوبر 2020, 20:26 GMT
وأكد المسؤول الإيراني أن الشاحنات العراقية بدأت اليوم في تحميل السلع الإيرانية عبر معبر شلمجة، والذي يقع بمحافظة خوزستان، جنوب غربي إيران، باتجاه العراق.
وذكر سيد هادي إدريس بور، أن كافة الأجهزة والجهات المعنية الإيرانية في معبر شلمجة البري مستمرة في أداء مهامها لتصدير السلع المحلية غير النفطية، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين الجانبين، العراقي والإيراني، قائم بكل انسيابية ودون أي مشاكل هناك.
وفي السادس والعشرين من الشهر الماضي، قال وزير الداخلية، في إيران، أحمد وحيدي، إن الحدود البرية العراقية دون الحصول على التأشيرة ما زالت مغلقة، لافتا إلى أن المشاورات مع المسؤولين العراقيين لإلغاء التأشيرات جارية.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن الوزير الإيراني، ردا على سؤال حول استمرار ضرورة الحصول على تأشيرة للعبور بين الحدود العراقية الإيرانية، وأكد الوزير أن "السفر عبر الحدود البرية غير ممكن دون التأشيرة، ويجب على المسافرين الحصول على التأشيرة".
وأضاف: "طبعا الزملاء يسعون ويجرون مشاورات مع الجانب العراقي حتى يتمكن المواطنون السفر إلى العراق عبر الحدود البرية بدون تأشيرة لكن بالنسبة للسفر جوا فإنه لا يلزم الحصول على التأشيرة".
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أنه تم الاتفاق على إلغاء التأشيرات بين العراق وإيران.
وقال رئيسي: "أخطرني رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بإلغاء التأشيرات بين البلدين وهو ما يصب في المصلحة المشتركة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме ВКС России - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала