https://arabic.sputniknews.com/20220505/مسؤول-إيراني-إعادة-فتح-معبر-شلمجة-البري-مع-العراق-1061868895.html

مسؤول إيراني: إعادة فتح معبر شلمجة البري مع العراق

مسؤول إيراني: إعادة فتح معبر شلمجة البري مع العراق

أعلن سيد هادي إدريس بور، رئيس قسم الترانزيت والشحن الإيراني في معبر "شلمجة" البري المشترك مع العراق، إعادة فتح المعبر. 05.05.2022, سبوتنيك عربي

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ونقلت وكالة إرنا، ظهر اليوم الخميس، عن إدريس بور أن النشاطات التجارية في معبر شلمجة البري عادت إلى طبيعتها بداية من اليوم الخميس، وذلك بعد توقف استمر مدة يومين بمناسبة عيد الفطر.وأكد المسؤول الإيراني أن الشاحنات العراقية بدأت اليوم في تحميل السلع الإيرانية عبر معبر شلمجة، والذي يقع بمحافظة خوزستان، جنوب غربي إيران، باتجاه العراق.وذكر سيد هادي إدريس بور، أن كافة الأجهزة والجهات المعنية الإيرانية في معبر شلمجة البري مستمرة في أداء مهامها لتصدير السلع المحلية غير النفطية، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين الجانبين، العراقي والإيراني، قائم بكل انسيابية ودون أي مشاكل هناك.وفي السادس والعشرين من الشهر الماضي، قال وزير الداخلية، في إيران، أحمد وحيدي، إن الحدود البرية العراقية دون الحصول على التأشيرة ما زالت مغلقة، لافتا إلى أن المشاورات مع المسؤولين العراقيين لإلغاء التأشيرات جارية.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن الوزير الإيراني، ردا على سؤال حول استمرار ضرورة الحصول على تأشيرة للعبور بين الحدود العراقية الإيرانية، وأكد الوزير أن "السفر عبر الحدود البرية غير ممكن دون التأشيرة، ويجب على المسافرين الحصول على التأشيرة".وأضاف: "طبعا الزملاء يسعون ويجرون مشاورات مع الجانب العراقي حتى يتمكن المواطنون السفر إلى العراق عبر الحدود البرية بدون تأشيرة لكن بالنسبة للسفر جوا فإنه لا يلزم الحصول على التأشيرة".وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أنه تم الاتفاق على إلغاء التأشيرات بين العراق وإيران.وقال رئيسي: "أخطرني رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بإلغاء التأشيرات بين البلدين وهو ما يصب في المصلحة المشتركة".

https://arabic.sputniknews.com/20201003/إيران-تغلق-منفذ-خسروي-الحدودي-مع-العراق-1046724556.html

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