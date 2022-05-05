https://arabic.sputniknews.com/20220505/مسؤول-إيراني-المقررة-الأممية-الخاصة-بـالإجراءات-القسرية-الأحادية-تزور-البلاد-الأحد-1061872352.html

مسؤول إيراني: المقررة الأممية الخاصة بـ"الإجراءات القسرية الأحادية" تزور البلاد الأحد

مسؤول إيراني: المقررة الأممية الخاصة بـ"الإجراءات القسرية الأحادية" تزور البلاد الأحد

قال كاظم غريب آبادي، مساعد رئيس السلطة القضائية أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية، إن ألينا دوهان، المقررة الأممية الخاصة بـ"الإجراءات القسرية الأحادية"، تزور... 05.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-05T11:49+0000

2022-05-05T11:49+0000

2022-05-05T11:49+0000

إيران

منظمة الأمم المتحدة

أخبار العالم الآن

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ونقلت وكالة إرنا، ظهر اليوم الخميس، عن آبادي أن إلينا دوهان، المقررة الدولية الخاصة بالتداعيات السلبية الناتجة عن "الإجراءات القسرية الأحادية على مصالح الشعوب وحقوق الإنسان"، ستزور إيران، قريبا.وأكد غريب آبادي أن هذه الزيارة تأتي بناء على طلب المسؤولة الأممية نفسها، حيث ستزور إيران الأحد المقبل، وعلى مدى 11 يوما، مشيرا إلى أن "تلك الزيارة تشكل فرصة قوية لكي تتعرف عن قرب على الآثار السلبية الناجمة عن الحظر أحادي الجانب على حقوق الشعب الإيراني".ولفت غريب آبادي إلى أن "دوهان" ستقوم بتقصي آثار الإجراءات الأحادية القسرية على مصالح الشعب الإيراني وحقوقه الإنسانية، من خلال إجراء لقاءات مع ممثلي عدد من المصالح والأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، فضلا عن منظمات المجتمع المدني، كما ستقوم بتفقد بعض المراكز ذات الصلة في البلاد.ويشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان الدولية قد أقرت في العام 2014 آلية "المقرر الخاص لتقصي الآثار السلبية الناجمة عن الإجراءات القسرية الأحادية على مصالح الشعوب في إطار حقوق الإنسان"، وهو ما يواجه معارضة الدول الغربية، سنويا.

https://arabic.sputniknews.com/20220427/دبلوماسية-إيرانية-في-الأمم-المتحدة-فرض-الحظر-على-الدول-غير-قانوني-ويؤثر-سلبا-على-حياة-المواطنين-1061659250.html

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