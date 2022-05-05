عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220505/مسؤول-إيراني-المقررة-الأممية-الخاصة-بـالإجراءات-القسرية-الأحادية-تزور-البلاد-الأحد-1061872352.html
مسؤول إيراني: المقررة الأممية الخاصة بـ"الإجراءات القسرية الأحادية" تزور البلاد الأحد
مسؤول إيراني: المقررة الأممية الخاصة بـ"الإجراءات القسرية الأحادية" تزور البلاد الأحد
قال كاظم غريب آبادي، مساعد رئيس السلطة القضائية أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية، إن ألينا دوهان، المقررة الأممية الخاصة بـ"الإجراءات القسرية الأحادية"، تزور... 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T11:49+0000
2022-05-05T11:49+0000
إيران
منظمة الأمم المتحدة
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101389/54/1013895443_768:0:4885:2316_1920x0_80_0_0_a78cd3031b05bc567406a6d08c7630cb.jpg
ونقلت وكالة إرنا، ظهر اليوم الخميس، عن آبادي أن إلينا دوهان، المقررة الدولية الخاصة بالتداعيات السلبية الناتجة عن "الإجراءات القسرية الأحادية على مصالح الشعوب وحقوق الإنسان"، ستزور إيران، قريبا.وأكد غريب آبادي أن هذه الزيارة تأتي بناء على طلب المسؤولة الأممية نفسها، حيث ستزور إيران الأحد المقبل، وعلى مدى 11 يوما، مشيرا إلى أن "تلك الزيارة تشكل فرصة قوية لكي تتعرف عن قرب على الآثار السلبية الناجمة عن الحظر أحادي الجانب على حقوق الشعب الإيراني".ولفت غريب آبادي إلى أن "دوهان" ستقوم بتقصي آثار الإجراءات الأحادية القسرية على مصالح الشعب الإيراني وحقوقه الإنسانية، من خلال إجراء لقاءات مع ممثلي عدد من المصالح والأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، فضلا عن منظمات المجتمع المدني، كما ستقوم بتفقد بعض المراكز ذات الصلة في البلاد.ويشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان الدولية قد أقرت في العام 2014 آلية "المقرر الخاص لتقصي الآثار السلبية الناجمة عن الإجراءات القسرية الأحادية على مصالح الشعوب في إطار حقوق الإنسان"، وهو ما يواجه معارضة الدول الغربية، سنويا.
https://arabic.sputniknews.com/20220427/دبلوماسية-إيرانية-في-الأمم-المتحدة-فرض-الحظر-على-الدول-غير-قانوني-ويؤثر-سلبا-على-حياة-المواطنين-1061659250.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101389/54/1013895443_1282:0:4370:2316_1920x0_80_0_0_3eff11e8808cf3de40fb9ea91709a456.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن

مسؤول إيراني: المقررة الأممية الخاصة بـ"الإجراءات القسرية الأحادية" تزور البلاد الأحد

11:49 GMT 05.05.2022
© Sputnik . Ronald Zakإيران
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© Sputnik . Ronald Zak
تابعنا عبرTelegram
قال كاظم غريب آبادي، مساعد رئيس السلطة القضائية أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية، إن ألينا دوهان، المقررة الأممية الخاصة بـ"الإجراءات القسرية الأحادية"، تزور البلاد الأحد.
ونقلت وكالة إرنا، ظهر اليوم الخميس، عن آبادي أن إلينا دوهان، المقررة الدولية الخاصة بالتداعيات السلبية الناتجة عن "الإجراءات القسرية الأحادية على مصالح الشعوب وحقوق الإنسان"، ستزور إيران، قريبا.
طهران، إيران 26 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
دبلوماسية إيرانية في الأمم المتحدة: فرض الحظر على الدول غير قانوني ويؤثر سلبا على حياة المواطنين
27 أبريل, 10:54 GMT
وأكد غريب آبادي أن هذه الزيارة تأتي بناء على طلب المسؤولة الأممية نفسها، حيث ستزور إيران الأحد المقبل، وعلى مدى 11 يوما، مشيرا إلى أن "تلك الزيارة تشكل فرصة قوية لكي تتعرف عن قرب على الآثار السلبية الناجمة عن الحظر أحادي الجانب على حقوق الشعب الإيراني".
ولفت غريب آبادي إلى أن "دوهان" ستقوم بتقصي آثار الإجراءات الأحادية القسرية على مصالح الشعب الإيراني وحقوقه الإنسانية، من خلال إجراء لقاءات مع ممثلي عدد من المصالح والأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، فضلا عن منظمات المجتمع المدني، كما ستقوم بتفقد بعض المراكز ذات الصلة في البلاد.
ويشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان الدولية قد أقرت في العام 2014 آلية "المقرر الخاص لتقصي الآثار السلبية الناجمة عن الإجراءات القسرية الأحادية على مصالح الشعوب في إطار حقوق الإنسان"، وهو ما يواجه معارضة الدول الغربية، سنويا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме ВКС России - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала