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مستشار الرئيس الإماراتي يقترح حلولا للوقاية من الأزمات الكبرى
مستشار الرئيس الإماراتي يقترح حلولا للوقاية من الأزمات الكبرى
اقترح المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور قرقاش، حلولا من أجل ‏الوقاية من تداعيات الأزمات الكبرى‎.‎ 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T17:34+0000
2022-05-05T17:34+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وأكد قرقاش في تغريدة له عبر "تويتر" أن "تداعيات الازمات الكبرى يدفع ثمنها العالم غاليا، وغني عن البيان الطبيعة الهشة والحساسة التي تشكل نظامنا الاقتصادي والمعيشي".وأضاف أنه "لا بد لنا في منطقتنا الجغرافية الممتدة من التعايش والتسامح والبحث عن الحلول الواقعية والتي تقينا شر هذه التقلبات، وهذه هي مسؤوليتنا المشتركة".وكان الدكتور أنور قرقاش قال في الشهر الماضي إن النظام الدولي في العالم يشهد تغيرات جوهرية، متوقعا انتهاء عالم "القطب الأوحد" في المرحلة المقبلة.وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، جاء ذلك في محاضرة ألقاها تحت عنوان "الأمن والاستقرار في عالمنا المتغير.. من منظور دولة الإمارات".وأضاف قرقاش أن هناك مسؤولية مشتركة تجاه استقرار النظام الإقليمي وازدهاره في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة.وتابع: "يجب فتح آفاق التعاون الاقتصادي لخلق الازدهار الإقليمي الذي تستفيد منه جميع الدول".وشدد على أن الإمارات حريصة على بناء جسور التواصل مع جميع جيرانها وأنها لن تكون مصدر ضرر لأي منها بما فيها إيران.وأوضح أنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم تغيرات جوهرية في"ميكانيزمات" النظام الدولي فإن منطقتنا كذلك تشهد تغيرات وتطورات مهمة.
https://arabic.sputniknews.com/20220501/قرقاش-زيارات-أردوغان-للسعودية-والإمارات-خطوة-إيجابية--1061777327.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي

مستشار الرئيس الإماراتي يقترح حلولا للوقاية من الأزمات الكبرى

17:34 GMT 05.05.2022
© AP Photo / Kamran Jebreiliأنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية
أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية
© AP Photo / Kamran Jebreili
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اقترح المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور قرقاش، حلولا من أجل ‏الوقاية من تداعيات الأزمات الكبرى‎.‎
وأكد قرقاش في تغريدة له عبر "تويتر" أن "تداعيات الازمات الكبرى يدفع ثمنها العالم غاليا، وغني عن البيان الطبيعة الهشة والحساسة التي تشكل نظامنا الاقتصادي والمعيشي".
وأضاف أنه "لا بد لنا في منطقتنا الجغرافية الممتدة من التعايش والتسامح والبحث عن الحلول الواقعية والتي تقينا شر هذه التقلبات، وهذه هي مسؤوليتنا المشتركة".
وكان الدكتور أنور قرقاش قال في الشهر الماضي إن النظام الدولي في العالم يشهد تغيرات جوهرية، متوقعا انتهاء عالم "القطب الأوحد" في المرحلة المقبلة.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، جاء ذلك في محاضرة ألقاها تحت عنوان "الأمن والاستقرار في عالمنا المتغير.. من منظور دولة الإمارات".
وأضاف قرقاش أن هناك مسؤولية مشتركة تجاه استقرار النظام الإقليمي وازدهاره في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة.
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وتابع: "يجب فتح آفاق التعاون الاقتصادي لخلق الازدهار الإقليمي الذي تستفيد منه جميع الدول".
وشدد على أن الإمارات حريصة على بناء جسور التواصل مع جميع جيرانها وأنها لن تكون مصدر ضرر لأي منها بما فيها إيران.
وأوضح أنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم تغيرات جوهرية في"ميكانيزمات" النظام الدولي فإن منطقتنا كذلك تشهد تغيرات وتطورات مهمة.
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