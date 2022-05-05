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مستشار زيلينسكي: القوات الأوكرانية ستقوم بهجوم مضاد في حال تلقت كمية كبيرة من الأسلحة الغربية
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220505/مستشار-زيلينسكي-القوات-الأوكرانية-ستقوم-بهجوم-مضاد-في-حال-تلقت-كمية-كبيرة-من-الأسلحة-الغربية-1061871367.html
مستشار زيلينسكي: القوات الأوكرانية ستقوم بهجوم مضاد في حال تلقت كمية كبيرة من الأسلحة الغربية
مستشار زيلينسكي: القوات الأوكرانية ستقوم بهجوم مضاد في حال تلقت كمية كبيرة من الأسلحة الغربية
مستشار زيلينسكي: القوات الأوكرانية ستقوم بهجوم مضاد في حال تلقت كمية كبيرة من الأسلحة الغربية. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
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مستشار زيلينسكي: القوات الأوكرانية ستقوم بهجوم مضاد في حال تلقت كمية كبيرة من الأسلحة الغربية

11:19 GMT 05.05.2022
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صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
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مستشار زيلينسكي: القوات الأوكرانية ستقوم بهجوم مضاد في حال تلقت كمية كبيرة من الأسلحة الغربية.
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