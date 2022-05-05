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https://arabic.sputniknews.com/20220505/مصدر-عسكري-يكشف-عن-مبادرة-تقدم-بها-القوميون-المتطرفون-في-آزوفستال-مقابل-الحصول-على-أغذية-وأدوية-1061860973.html
مصدر عسكري يكشف عن مبادرة تقدم بها القوميون المتطرفون في "آزوفستال" مقابل الحصول على أغذية وأدوية
مصدر عسكري يكشف عن مبادرة تقدم بها القوميون المتطرفون في "آزوفستال" مقابل الحصول على أغذية وأدوية
كشف ممثل مقر عمليات تحرير مصنع "آزوفستال" أن القوميون المتطرفون المحاصرون في المصنع تقدموا بمبادرة مفادها الحصول على أغذية وأدوية مقابل تحرير المدنيين. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T06:07+0000
2022-05-05T06:27+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وقال ممثل مقر عمليات تحرير مصنع "آزوفستال" لوكالة "سبوتنك" إنه "علينا أن نحافظ على الاتصالات مع عناصر آزوف الذين استقروا هناك وأثناء المفاوضات عرضوا علينا تبادل الرهائن المدنيين مقابل الغذاء والدواء.وأضاف قائلا إن الصفقة كانت تشمل مبادلة خمسة عشر رهينة لكل طن من الطعام وكذلك الأدوية، محذرين من أنهم لن يسمحوا لأي شخص بالذهاب إلى أوكرانيا بعد الآن".وتابع قائلا: " لقد التقينا بمثل هذه الأساليب في سوريا، عندما كنا نتفاوض مع داعش عارضين تبادل الأدوية والأغذية مقابل الأشخاص".
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العالم

مصدر عسكري يكشف عن مبادرة تقدم بها القوميون المتطرفون في "آزوفستال" مقابل الحصول على أغذية وأدوية

06:07 GMT 05.05.2022 (تم التحديث: 06:27 GMT 05.05.2022)
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورقصف معمل آزوفستال للمعادن في ماريوبول، اوكرانيا 3 مايو 2022
قصف معمل آزوفستال للمعادن في ماريوبول، اوكرانيا 3 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
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كشف ممثل مقر عمليات تحرير مصنع "آزوفستال" أن القوميون المتطرفون المحاصرون في المصنع تقدموا بمبادرة مفادها الحصول على أغذية وأدوية مقابل تحرير المدنيين.
وقال ممثل مقر عمليات تحرير مصنع "آزوفستال" لوكالة "سبوتنك" إنه "علينا أن نحافظ على الاتصالات مع عناصر آزوف الذين استقروا هناك وأثناء المفاوضات عرضوا علينا تبادل الرهائن المدنيين مقابل الغذاء والدواء.
وأضاف قائلا إن الصفقة كانت تشمل مبادلة خمسة عشر رهينة لكل طن من الطعام وكذلك الأدوية، محذرين من أنهم لن يسمحوا لأي شخص بالذهاب إلى أوكرانيا بعد الآن".
وتابع قائلا: " لقد التقينا بمثل هذه الأساليب في سوريا، عندما كنا نتفاوض مع داعش عارضين تبادل الأدوية والأغذية مقابل الأشخاص".
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