https://arabic.sputniknews.com/20220505/مناورات-السهم-22-العسكرية-في-فنلندا-1061862849.html

مناورات "السهم 22" العسكرية في فنلندا

مناورات "السهم 22" العسكرية في فنلندا

تستضيف فنلندا مناورات "السهم 22" (Arrow 22) العسكرية ، بمشاركة فرق عسكرية من بريطانيا ولاتفيا وإستونيا والولايات المتحدة. 05.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-05T08:27+0000

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وجرت المناورات العسكرية المشتركة "السهم 22" في جنوب غرب فنلندا، بحضور وزير الدفاع البريطاني، بن والاس ونظيره الفنلندي أنتي كاكونن.وصرح والاس في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفنلندي في هلسنكي أمس الأربعاء أنه:وأضاف أن دعم بريطانيا لفنلندا والسويد سيأتي "دون أي اتفاق رسمي كبير".اقرأ أيضا - فنلندا تنفي الأخبار المتداولة بشأن "نقل دبابات" إلى الحدود مع روسياكما أشار إلى أن الدولتين تشتركان في نفس القيم والروابط الثقافية، وأن فنلندا ستكون عضوًا مرحبًا به في حلف الناتو، وقرار الانضمام إلى التحالف يعود إلى الفنلنديين أنفسهم.وبدوره علّق كاكونن إنه "من المهم أن تسمع فنلندا رسائل الدعم هذه من شركائها".يذكر أن فنلندا والسويد شريكان في الناتو، لكنهما ليستا عضوين كاملي العضوية.إن أكبر المخاوف الحالية المحيطة بعضوية فنلندا المحتملة في الناتو هي الحصول على ضمانات أمنية من الأعضاء الرئيسيين في الحلف، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة، إذا تقدمت بطلب لتصبح عضوًا في الناتو. كما تم الإبلاغ عن أن عملية الموافقة (القبول في الحلف) قد تستغرق من 4 إلى 12 شهرًا.

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