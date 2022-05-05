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مناورات "السهم 22" العسكرية في فنلندا
مناورات "السهم 22" العسكرية في فنلندا
تستضيف فنلندا مناورات "السهم 22" (Arrow 22) العسكرية ، بمشاركة فرق عسكرية من بريطانيا ولاتفيا وإستونيا والولايات المتحدة. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T08:27+0000
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وجرت المناورات العسكرية المشتركة "السهم 22" في جنوب غرب فنلندا، بحضور وزير الدفاع البريطاني، بن والاس ونظيره الفنلندي أنتي كاكونن.وصرح والاس في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفنلندي في هلسنكي أمس الأربعاء أنه:وأضاف أن دعم بريطانيا لفنلندا والسويد سيأتي "دون أي اتفاق رسمي كبير".اقرأ أيضا - فنلندا تنفي الأخبار المتداولة بشأن "نقل دبابات" إلى الحدود مع روسياكما أشار إلى أن الدولتين تشتركان في نفس القيم والروابط الثقافية، وأن فنلندا ستكون عضوًا مرحبًا به في حلف الناتو، وقرار الانضمام إلى التحالف يعود إلى الفنلنديين أنفسهم.وبدوره علّق كاكونن إنه "من المهم أن تسمع فنلندا رسائل الدعم هذه من شركائها".يذكر أن فنلندا والسويد شريكان في الناتو، لكنهما ليستا عضوين كاملي العضوية.إن أكبر المخاوف الحالية المحيطة بعضوية فنلندا المحتملة في الناتو هي الحصول على ضمانات أمنية من الأعضاء الرئيسيين في الحلف، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة، إذا تقدمت بطلب لتصبح عضوًا في الناتو. كما تم الإبلاغ عن أن عملية الموافقة (القبول في الحلف) قد تستغرق من 4 إلى 12 شهرًا.
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مناورات "السهم 22" العسكرية في فنلندا

08:27 GMT 05.05.2022
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تستضيف فنلندا مناورات "السهم 22" (Arrow 22) العسكرية ، بمشاركة فرق عسكرية من بريطانيا ولاتفيا وإستونيا والولايات المتحدة.
© AFP 2022 / Alessandro Rampazzo

مناورات عسكرية "السهم 22" (Arrow 22) في نينيسالو، فنلندا 4 مايو 2022.

مناورات عسكرية &quot;السهم 22&quot; (Arrow 22) في نينيسالو، فنلندا 4 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
1/10
© AFP 2022 / Alessandro Rampazzo

مناورات عسكرية "السهم 22" (Arrow 22) في نينيسالو، فنلندا 4 مايو 2022.

© AFP 2022 / Alessandro Rampazzo

جنود أمريكيون يشاركون في مناورات عسكرية "السهم 22" (Arrow 22) في نينيسالو، فنلندا 4 مايو 2022.

جنود أمريكيون يشاركون في مناورات عسكرية &quot;السهم 22&quot; (Arrow 22) في نينيسالو، فنلندا 4 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
2/10
© AFP 2022 / Alessandro Rampazzo

جنود أمريكيون يشاركون في مناورات عسكرية "السهم 22" (Arrow 22) في نينيسالو، فنلندا 4 مايو 2022.

© AFP 2022 / Alessandro Rampazzo

مناورات عسكرية "السهم 22" (Arrow 22) في نينيسالو، فنلندا 4 مايو 2022.

مناورات عسكرية &quot;السهم 22&quot; (Arrow 22) في نينيسالو، فنلندا 4 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
3/10
© AFP 2022 / Alessandro Rampazzo

مناورات عسكرية "السهم 22" (Arrow 22) في نينيسالو، فنلندا 4 مايو 2022.

© AFP 2022 / Alessandro Rampazzo

جندي خلال مناورات عسكرية "السهم 22" (Arrow 22) في نينيسالو، فنلندا 4 مايو 2022.

جندي خلال مناورات عسكرية &quot;السهم 22&quot; (Arrow 22) في نينيسالو، فنلندا 4 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
4/10
© AFP 2022 / Alessandro Rampazzo

جندي خلال مناورات عسكرية "السهم 22" (Arrow 22) في نينيسالو، فنلندا 4 مايو 2022.

© AFP 2022 / Alessandro Rampazzo

دبابات بريطانية خلال مناورات عسكرية "السهم 22" (Arrow 22) في نينيسالو، فنلندا 4 مايو 2022.

دبابات بريطانية خلال مناورات عسكرية &quot;السهم 22&quot; (Arrow 22) في نينيسالو، فنلندا 4 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
5/10
© AFP 2022 / Alessandro Rampazzo

دبابات بريطانية خلال مناورات عسكرية "السهم 22" (Arrow 22) في نينيسالو، فنلندا 4 مايو 2022.

© AFP 2022 / Alessandro Rampazzo

جنود فنلنديون يشاركون في مناورات عسكرية "السهم 22" (Arrow 22) في نينيسالو، فنلندا 4 مايو 2022.

جنود فنلنديون يشاركون في مناورات عسكرية &quot;السهم 22&quot; (Arrow 22) في نينيسالو، فنلندا 4 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
6/10
© AFP 2022 / Alessandro Rampazzo

جنود فنلنديون يشاركون في مناورات عسكرية "السهم 22" (Arrow 22) في نينيسالو، فنلندا 4 مايو 2022.

© AFP 2022 / Alessandro Rampazzo

دبابات بريطانية خلال مناورات عسكرية "السهم 22" (Arrow 22) في نينيسالو، فنلندا 4 مايو 2022.

دبابات بريطانية خلال مناورات عسكرية &quot;السهم 22&quot; (Arrow 22) في نينيسالو، فنلندا 4 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
7/10
© AFP 2022 / Alessandro Rampazzo

دبابات بريطانية خلال مناورات عسكرية "السهم 22" (Arrow 22) في نينيسالو، فنلندا 4 مايو 2022.

© AFP 2022 / Alessandro Rampazzo

جنود بريطانيون يشاركون في مناورات عسكرية "السهم 22" (Arrow 22) في نينيسالو، فنلندا 4 مايو 2022.

جنود بريطانيون يشاركون في مناورات عسكرية &quot;السهم 22&quot; (Arrow 22) في نينيسالو، فنلندا 4 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
8/10
© AFP 2022 / Alessandro Rampazzo

جنود بريطانيون يشاركون في مناورات عسكرية "السهم 22" (Arrow 22) في نينيسالو، فنلندا 4 مايو 2022.

© AFP 2022 / Alessandro Rampazzo

دبابات فنلندية خلال مناورات عسكرية "السهم 22" (Arrow 22) في نينيسالو، فنلندا 4 مايو 2022.

دبابات فنلندية خلال مناورات عسكرية &quot;السهم 22&quot; (Arrow 22) في نينيسالو، فنلندا 4 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
9/10
© AFP 2022 / Alessandro Rampazzo

دبابات فنلندية خلال مناورات عسكرية "السهم 22" (Arrow 22) في نينيسالو، فنلندا 4 مايو 2022.

© AFP 2022 / Alessandro Rampazzo

جنود بريطانيون يشاركون في مناورات عسكرية "السهم 22" (Arrow 22) في نينيسالو، فنلندا 4 مايو 2022.

جنود بريطانيون يشاركون في مناورات عسكرية &quot;السهم 22&quot; (Arrow 22) في نينيسالو، فنلندا 4 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
10/10
© AFP 2022 / Alessandro Rampazzo

جنود بريطانيون يشاركون في مناورات عسكرية "السهم 22" (Arrow 22) في نينيسالو، فنلندا 4 مايو 2022.

وجرت المناورات العسكرية المشتركة "السهم 22" في جنوب غرب فنلندا، بحضور وزير الدفاع البريطاني، بن والاس ونظيره الفنلندي أنتي كاكونن.
وصرح والاس في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفنلندي في هلسنكي أمس الأربعاء أنه:
من غير المعقول ألا تدافع بريطانيا عن فنلندا والسويد إذا تعرضت أي من الدولتين للهجوم (الروسي)، سواء انضمتا إلى الناتو أم لا.
وأضاف أن دعم بريطانيا لفنلندا والسويد سيأتي "دون أي اتفاق رسمي كبير".
اقرأ أيضا - فنلندا تنفي الأخبار المتداولة بشأن "نقل دبابات" إلى الحدود مع روسيا
كما أشار إلى أن الدولتين تشتركان في نفس القيم والروابط الثقافية، وأن فنلندا ستكون عضوًا مرحبًا به في حلف الناتو، وقرار الانضمام إلى التحالف يعود إلى الفنلنديين أنفسهم.
وبدوره علّق كاكونن إنه "من المهم أن تسمع فنلندا رسائل الدعم هذه من شركائها".
يذكر أن فنلندا والسويد شريكان في الناتو، لكنهما ليستا عضوين كاملي العضوية.
إن أكبر المخاوف الحالية المحيطة بعضوية فنلندا المحتملة في الناتو هي الحصول على ضمانات أمنية من الأعضاء الرئيسيين في الحلف، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة، إذا تقدمت بطلب لتصبح عضوًا في الناتو. كما تم الإبلاغ عن أن عملية الموافقة (القبول في الحلف) قد تستغرق من 4 إلى 12 شهرًا.
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