عربي
بوغدانوف عقب لقائه وفد حماس: مستعدون لاستضافة اجتماع للفلسطينيين في موسكو
https://arabic.sputniknews.com/20220505/موسكو-ومينسك-تتفقان-على-التصدي-المشترك-للجهود-الغربية-الموجهة-ضد-مصالحهما-1061878789.html
موسكو ومينسك تتفقان على التصدي المشترك للجهود الغربية الموجهة ضد مصالحهما
موسكو ومينسك تتفقان على التصدي المشترك للجهود الغربية الموجهة ضد مصالحهما
بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكيي، العملية العسكرية في أوكرانيا، كما اتفقا خلال المحادثة الهاتفية على... 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T14:04+0000
2022-05-05T14:04+0000
روسيا
بيلاروس
سيرغي لافروف
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1061866720_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_19a311ff7c4f21d1615c95da7a9ffbea.jpg
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تبادل الوزيران التقييمات الخاصة بالمشكلات الدولية والإقليمية، وناقشا التقدم المحرز في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وتم الاتفاق على تعزيز تنسيق العمل في المحافل الدولية، بما في ذلك التصدي المشترك لجهود الدول الغربية الموجهة ضد مصالح روسيا وبيلاوس".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية.وأوضح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتواصل تزويد كييف بأطنان من الأسلحة والذخائر، بمليارات الدولارات.
بيلاروس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1061866720_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_44ba935a785b3346d76b50685f2a903b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, بيلاروس, سيرغي لافروف

موسكو ومينسك تتفقان على التصدي المشترك للجهود الغربية الموجهة ضد مصالحهما

14:04 GMT 05.05.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكيي، العملية العسكرية في أوكرانيا، كما اتفقا خلال المحادثة الهاتفية على تعزيز التنسيق بين روسيا وبيلاروس للتصدي للجهود الغربية ضد مصالح البلدين.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تبادل الوزيران التقييمات الخاصة بالمشكلات الدولية والإقليمية، وناقشا التقدم المحرز في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وتم الاتفاق على تعزيز تنسيق العمل في المحافل الدولية، بما في ذلك التصدي المشترك لجهود الدول الغربية الموجهة ضد مصالح روسيا وبيلاوس".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية.

وأوضح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتواصل تزويد كييف بأطنان من الأسلحة والذخائر، بمليارات الدولارات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме ВКС России - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала