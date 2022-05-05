https://arabic.sputniknews.com/20220505/موسكو-ومينسك-تتفقان-على-التصدي-المشترك-للجهود-الغربية-الموجهة-ضد-مصالحهما-1061878789.html
موسكو ومينسك تتفقان على التصدي المشترك للجهود الغربية الموجهة ضد مصالحهما
موسكو ومينسك تتفقان على التصدي المشترك للجهود الغربية الموجهة ضد مصالحهما
بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكيي، العملية العسكرية في أوكرانيا، كما اتفقا خلال المحادثة الهاتفية على... 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T14:04+0000
2022-05-05T14:04+0000
2022-05-05T14:04+0000
روسيا
بيلاروس
سيرغي لافروف
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وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تبادل الوزيران التقييمات الخاصة بالمشكلات الدولية والإقليمية، وناقشا التقدم المحرز في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وتم الاتفاق على تعزيز تنسيق العمل في المحافل الدولية، بما في ذلك التصدي المشترك لجهود الدول الغربية الموجهة ضد مصالح روسيا وبيلاوس".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية.وأوضح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتواصل تزويد كييف بأطنان من الأسلحة والذخائر، بمليارات الدولارات.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, بيلاروس, سيرغي لافروف
موسكو ومينسك تتفقان على التصدي المشترك للجهود الغربية الموجهة ضد مصالحهما
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بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكيي، العملية العسكرية في أوكرانيا، كما اتفقا خلال المحادثة الهاتفية على تعزيز التنسيق بين روسيا وبيلاروس للتصدي للجهود الغربية ضد مصالح البلدين.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تبادل الوزيران التقييمات الخاصة بالمشكلات الدولية والإقليمية، وناقشا التقدم المحرز في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وتم الاتفاق على تعزيز تنسيق العمل في المحافل الدولية، بما في ذلك التصدي المشترك لجهود الدول الغربية الموجهة ضد مصالح روسيا وبيلاوس".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس
، من بطش القوات الأوكرانية.
وأوضح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا
، وتواصل تزويد كييف بأطنان من الأسلحة والذخائر، بمليارات الدولارات.