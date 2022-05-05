https://arabic.sputniknews.com/20220505/موقع-مغربي-أطراف-سياسية-إسبانية-تكشف-التشويش-على-هواتف-المسؤولين-للتأثير-على-علاقات-مدريد-والرباط-1061871121.html
موقع مغربي: أطراف سياسية إسبانية تكشف التشويش على هواتف المسؤولين للتأثير على علاقات مدريد والرباط
موقع مغربي: أطراف سياسية إسبانية تكشف التشويش على هواتف المسؤولين للتأثير على علاقات مدريد والرباط
أفادت وسائل إعلام مغربية عن محاولات سياسية إسبانية داخلية للتشويش على العلاقات بين مدريد والرباط. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T11:22+0000
2022-05-05T11:22+0000
2022-05-05T11:22+0000
العالم
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وذكر موقع "هسبرس" نقلا عن مصادر خاصة أن التقارب الدبلوماسي الأخير بين إسبانيا والمغرب أزعج بعض الأطراف السياسية في مدريد، حيث تجري محاولات حثيثة للإيقاع بين الجارين بسبب واقعة التجسس التي تفجرت أخيرا في الجارة الشمالية.وربطت المصادر واقعة التنصت على هواتف كبار المسؤولين الإسبان بسياق الأزمة التي شهدتها مدريد مع الرباط في أعقاب استقبال إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية.وأعلنت الحكومة الإسبانية، أنها قدمت من خلال المدعي العام للدولة، شكوى بشأن التجسس المزعوم على رئيس الوزراء الإسباني ووزيرة الدفاع، عبر هواتفهما المحمولة باستخدام برنامج "بيغاسوس".في السياق ذاته، ذكرت صحيفة "إلموندو" الإسبانية أن الحكومة الإسبانية لم ترغب في التكهن عمن قد يكون وراء الهجمات غير المشروعة، موضحة أن "التجسس على رئيس الوزراء كان ماي ويونيو من العام الماضي، وهي لحظة حساسة بشكل خاص في السياسة الإسبانية".وكان وزير شؤون رئاسة الوزراء، فيلكس بولانيوس، قد كشف أن هاتفي رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع مارغريتا روبلس، تعرضا للاختراق بواسطة برنامج التجسس "بيغاسوس"، دون أن يحدد الجهة التي تقف وراء ذلك.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
موقع مغربي: أطراف سياسية إسبانية تكشف التشويش على هواتف المسؤولين للتأثير على علاقات مدريد والرباط
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أفادت وسائل إعلام مغربية عن محاولات سياسية إسبانية داخلية للتشويش على العلاقات بين مدريد والرباط.
وذكر موقع "هسبرس"
نقلا عن مصادر خاصة أن التقارب الدبلوماسي الأخير بين إسبانيا والمغرب أزعج بعض الأطراف السياسية في مدريد، حيث تجري محاولات حثيثة للإيقاع بين الجارين بسبب واقعة التجسس التي تفجرت أخيرا في الجارة الشمالية.
وربطت المصادر واقعة التنصت على هواتف كبار المسؤولين الإسبان بسياق الأزمة التي شهدتها مدريد مع الرباط في أعقاب استقبال إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية.
وأعلنت الحكومة الإسبانية، أنها قدمت من خلال المدعي العام للدولة، شكوى بشأن التجسس المزعوم على رئيس الوزراء الإسباني ووزيرة الدفاع، عبر هواتفهما المحمولة باستخدام برنامج "بيغاسوس".
في السياق ذاته، ذكرت صحيفة "إلموندو" الإسبانية أن الحكومة الإسبانية لم ترغب في التكهن عمن قد يكون وراء الهجمات غير المشروعة، موضحة أن "التجسس على رئيس الوزراء كان ماي ويونيو من العام الماضي، وهي لحظة حساسة بشكل خاص في السياسة الإسبانية".
وكان وزير شؤون رئاسة الوزراء، فيلكس بولانيوس، قد كشف أن هاتفي رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع مارغريتا روبلس، تعرضا للاختراق بواسطة برنامج التجسس "بيغاسوس"، دون أن يحدد الجهة التي تقف وراء ذلك.