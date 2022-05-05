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هيئة الأركان العامة البيلاروسية: الغرب يستعد للقيام بعمليات عسكرية على المحور الشرقي
هيئة الأركان العامة البيلاروسية: الغرب يستعد للقيام بعمليات عسكرية على المحور الشرقي
قالت هيئة الأركان العامة البيلاروسية، اليوم الخميس، إن الغرب يستعد للقيام بعمليات عسكرية على المحور الشرقي. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T15:47+0000
2022-05-05T15:47+0000
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هيئة الأركان العامة البيلاروسية: الغرب يستعد للقيام بعمليات عسكرية على المحور الشرقي
15:47 GMT 05.05.2022 (تم التحديث: 15:53 GMT 05.05.2022) تابعنا عبر
يتبع
قالت هيئة الأركان العامة البيلاروسية، اليوم الخميس، إن الغرب يستعد للقيام بعمليات عسكرية على المحور الشرقي.