https://arabic.sputniknews.com/20220505/نجم-ريال-مدريد-يرد-على-محمد-صلاح-فيديو-1061880499.html
نجم ريال مدريد يرد على محمد صلاح... فيديو
نجم ريال مدريد يرد على محمد صلاح... فيديو
علق كارلوس كاسيميرو نجم وسط ريال مدريد، على تصريحات محمد صلاح نجم فريق ليفربول، التي تمنى فيها مواجهة الملكي في نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T14:31+0000
2022-05-05T14:31+0000
2022-05-05T14:31+0000
رياضة
أخبار دوري أبطال أوروبا
ليفربول
أخبار نادي ريال مدريد
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وقال كاسيميرو في تصريحات تليفزيونية عقب الفوز على مانشستر سيتي والوصول لنهائي البطولة: "محمد صلاح يريد مواجهتنا؟ يمكن للجميع أن يختار ما يريد".وأضاف: "ربما يرغب في ذلك بسبب إصابته السابقة أمامنا في نهائي 2018".وأتم: "إنه نهائي جديد وتاريخ آخر علينا كتابته أمام خصم نحترمه ونعلم أنه سيكون صعبا".وكان صلاح قد صرح قبل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في إياب نصف النهائي، بأنه يريد مواجهة ريال مدريد في النهائي.يذكر أن محمد صلاح تعرض لإصابة قوية في الكتف في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، الذي فاز به ريال مدريد (3-1)، وذلك بعد التحام قوي من سيرخيو راموس قائد الفريق الملكي وقتها.ومن المقرر أن يلتقى ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022 يوم 28 مايو/أيار الحالي في العاصمة الفرنسية باريس.
https://arabic.sputniknews.com/20220504/الميرنغي-أم-السيتينز-صلاح-يختار-خصم-الريدز-في-نهائي-دوري-الأبطال-فيديو-1061845576.html
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رياضة, أخبار دوري أبطال أوروبا, ليفربول, أخبار نادي ريال مدريد
نجم ريال مدريد يرد على محمد صلاح... فيديو
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علق كارلوس كاسيميرو نجم وسط ريال مدريد، على تصريحات محمد صلاح نجم فريق ليفربول، التي تمنى فيها مواجهة الملكي في نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
وقال كاسيميرو في تصريحات تليفزيونية عقب الفوز على مانشستر سيتي والوصول لنهائي البطولة: "محمد صلاح
يريد مواجهتنا؟ يمكن للجميع أن يختار ما يريد".
وأضاف: "ربما يرغب في ذلك بسبب إصابته السابقة أمامنا في نهائي 2018".
وأتم: "إنه نهائي جديد وتاريخ آخر علينا كتابته أمام خصم نحترمه ونعلم أنه سيكون صعبا".
وكان صلاح قد صرح قبل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في إياب نصف النهائي، بأنه يريد مواجهة ريال مدريد
في النهائي.
وبعد تأهل ريال مدريد، نشر النجم المصري تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" قال فيها باللغة الإنجليزية: "هناك حساب نرغب في تصفيته".
يذكر أن محمد صلاح تعرض لإصابة قوية في الكتف في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، الذي فاز به ريال مدريد (3-1)، وذلك بعد التحام قوي من سيرخيو راموس قائد الفريق الملكي وقتها.
ومن المقرر أن يلتقى ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا
2021-2022 يوم 28 مايو/أيار الحالي في العاصمة الفرنسية باريس.