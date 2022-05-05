https://arabic.sputniknews.com/20220505/هنية-الشعب-الفلسطيني-لن-يقف-صامتا-أمام-استهداف-مقدساته-1061893398.html
هنية: الشعب الفلسطيني لن يقف صامتا أمام استهداف مقدساته
هنية: الشعب الفلسطيني لن يقف صامتا أمام استهداف مقدساته
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن الشعب الفلسطيني لن يقف صامتا أمام استهداف مقدساته. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T21:54+0000
2022-05-05T21:54+0000
2022-05-05T21:54+0000
المسجد الأقصى
إسماعيل هنية
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جاء ذلك تصريح صحفي لهنية مساء الخميس، عقب نشر وسائل إعلام عبرية نبأ مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 4 آخرين في هجوم مسلح في بلدة "إلعاد" قرب تل أبيب، بحسب المركز الفلسطيني للإعلام.وقال هنية إن المسجد الأقصى خط أحمر حقيقي لا يخضع لأي مساومات وإنه "لا يقبل القسمة على اثنين".وأكد هنية أن الأقصى "مسجد إسلامي خالص وحق تاريخي ثابت لأمتنا وشعبنا، هذا هو العهد والقسم والميثاق".وذكر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن "تهديدات العدو باغتيال القادة لن تثنينا عن الدفاع عن أرضنا وقدسنا، وحقنا في العودة، وتحرير أسرانا".وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية من بينها قناة "كان" الرسمية، مساء اليوم، أن 3 إسرائيليين قتلوا وأصيب 4 آخرون، بهجوم مسلح في بلدة "إلعاد" قرب تل أبيب وسط البلاد.يأتي هذا في الوقت الذي دعت فيه جماعات استيطانية إسرائيلية، لاقتحام المسجد الأقصى، بمناسبة ذكرى تأسيس إسرائيل.وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس أن نحو 600 مستوطن اقتحموا المسجد، خلال الفترة الصباحية الخميس.
https://arabic.sputniknews.com/20220505/الكويت-تدين-بشدة-اقتحام-مستوطنين-إسرائيليين-المسجد-الأقصى-1061886387.html
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المسجد الأقصى, إسماعيل هنية
هنية: الشعب الفلسطيني لن يقف صامتا أمام استهداف مقدساته
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أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن الشعب الفلسطيني لن يقف صامتا أمام استهداف مقدساته.
جاء ذلك تصريح صحفي لهنية مساء الخميس، عقب نشر وسائل إعلام عبرية نبأ مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 4 آخرين في هجوم مسلح في بلدة "إلعاد" قرب تل أبيب، بحسب المركز الفلسطيني للإعلام
.
وقال هنية إن المسجد الأقصى خط أحمر حقيقي لا يخضع لأي مساومات وإنه "لا يقبل القسمة على اثنين".
وأكد هنية أن الأقصى "مسجد إسلامي خالص وحق تاريخي ثابت لأمتنا وشعبنا، هذا هو العهد والقسم والميثاق".
وذكر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
أن "تهديدات العدو باغتيال القادة لن تثنينا عن الدفاع عن أرضنا وقدسنا، وحقنا في العودة، وتحرير أسرانا".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية من بينها قناة "كان" الرسمية، مساء اليوم، أن 3 إسرائيليين قتلوا وأصيب 4 آخرون، بهجوم مسلح في بلدة "إلعاد" قرب تل أبيب وسط البلاد.
يأتي هذا في الوقت الذي دعت فيه جماعات استيطانية إسرائيلية، لاقتحام المسجد الأقصى، بمناسبة ذكرى تأسيس إسرائيل.
وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس أن نحو 600 مستوطن اقتحموا المسجد، خلال الفترة الصباحية الخميس.