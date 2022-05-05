https://arabic.sputniknews.com/20220505/وزير-الاقتصاد-الأرمني-الاحتجاجات-لا-تؤثر-بشكل-كبير-على-اقتصاد-البلاد-1061869239.html

وزير الاقتصاد الأرمني: الاحتجاجات لا تؤثر بشكل كبير على اقتصاد البلاد

وزير الاقتصاد الأرمني: الاحتجاجات لا تؤثر بشكل كبير على اقتصاد البلاد

أشار وزير الاقتصاد الأرمني فاهان كوروبيان، اليوم الخميس، إلى عدم مشاركة الكثير من الناس في المظاهرات، لافتا إلى أنه لا يمكن أن يكون لأعمالهم تأثير كبير على... 05.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-05T10:35+0000

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2022-05-05T10:35+0000

العالم

أرمينيا

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وأضاف كوروبيان في إفادة إعلامية عقب اجتماع للحكومة: "لا يمكن أن تؤثر أعمال الاحتجاج التي تجري في يريفان بشكل كبير على اقتصاد أرمينيا".وقال: "أعتقد أن كلمة تحدي مبالغ فيها. أغلق عدة مئات أو ربما الآلاف من الناس طريقا أو طريقتين لمدة ساعة أو ساعتين. وهذا لا يمكن أن يؤثر بطريقة ما على الاقتصاد".وأعلنت كتلة "أرمينيا" المعارضة، أمس الأربعاء، إغلاق عدد من الطرق الإقليمية من قبل محتجين يطالبون باستقالة رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان.وقالت الكتلة السياسية في قناتها على "تلغرام": " قطع معارضو باشينيان طريق يريفان - سيفان السريع، وطريق ألافيردي – فانادزو".وأشارت إلى أن المتظاهرين أغلقوا مركز نقل رئيسي يربط وسط يريفان بأطراف المدينة.ومن المقرر تنظيم مظاهرة أخرى للمعارضة في يريفان ساحة فرنسا وسط العاصمة.هذا وأغلقت المعارضة في يريفان، اليوم الأربعاء، عدة شوارع، بما في ذلك محاور النقل الرئيسية، بالشاحنات وخلاطات الخرسانة. تمكنت الشرطة من فتح عدد من الطرق.ومنذ 25 أبريل/ نيسان، نظمت المعارضة احتجاجات في جميع أنحاء أرمينيا. حيث أن المتظاهرين مقتنعون بأن سياسة السلطات تهدد الدولة بفقدان كيانها.

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العالم, أرمينيا