https://arabic.sputniknews.com/20220505/وزير-الخارجية-الأوكراني-إسرائيل-صديق-حقيقي-لبلادنا-1061886023.html
وزير الخارجية الأوكراني: إسرائيل صديق حقيقي لبلادنا
وزير الخارجية الأوكراني: إسرائيل صديق حقيقي لبلادنا
قال ديمتري كوليبا، وزير الخارجية الأوكراني ديميتري، اليوم الخميس، إن بلاده تعتبر إسرائيل صديقيا حقيقيا لها. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T16:47+0000
2022-05-05T16:47+0000
2022-05-05T16:47+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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إسرائيل
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وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، بأن كوليبا أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلي، يائير لابيد، هنأه خلالها بـ"عيد الاستقلال" الـ 74 لإسرائيل، والذي يوافق اليوم، الخامس من مايو/آيار.وأعرب الوزير الأوكراني عن تقديره للمساعدات الإسرائيلية الإنسانية التي أرسلتها تل أبيب إلى كييف، والاستعداد الاسرائيلي للمساعدة في إعادة التأهيل الاقتصادي أو إعادة الإعمار بعد انتهاء الأزمة في البلاد.وفي سياق متصل، كشفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن وجود مسلحين ومرتزقة من إسرائيل يقاتلون في أوكرانيا إلى جانب القوميين المتطرفين.وقالت زاخاروفا خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" أمس الأربعاء، إن "هناك مرتزقة ومقاتلين يحملون الجنسية الإسرائيلية يقاتلون إلى جانب الكتائب القومية المتطرفة "آزوف" الإرهابية في أوكرانيا".وكشفت وثائق سرية مسربة عن قائمة بأسماء المقاتلين المرتزقة الذين يقاتلون ضمن "الفيلق الدولي" في أوكرانيا والذي ضم 45 جنسية.ونشرت صفحة "ريبار" الروسية على منصة "تلغرام" أسماء المقاتلين المرتزقة الذين يقاتلون ضمن "الفيلق الدولي" في أوكرانيا، حيث ضمت أشخاصا من جنسيات عدة أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل، بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى.ومن بين الأسماء التي أثارت الاهتمام اسم دبلوماسي إسرائيلي سابق كان يعمل سفيرا لدولته لدى بيلاروسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220429/وثائق-سرية-تكشف-عن-سفير-إسرائيلي-سابق-ضمن-المرتزقة-المقاتلين-في-أوكرانيا--1061736134.html
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روسيا, إسرائيل, أخبار أوكرانيا
وزير الخارجية الأوكراني: إسرائيل صديق حقيقي لبلادنا
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قال ديمتري كوليبا، وزير الخارجية الأوكراني ديميتري، اليوم الخميس، إن بلاده تعتبر إسرائيل صديقيا حقيقيا لها.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، بأن كوليبا أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلي، يائير لابيد، هنأه خلالها بـ"عيد الاستقلال" الـ 74 لإسرائيل، والذي يوافق اليوم، الخامس من مايو/آيار.
وأعرب الوزير الأوكراني
عن تقديره للمساعدات الإسرائيلية الإنسانية التي أرسلتها تل أبيب إلى كييف، والاستعداد الاسرائيلي للمساعدة في إعادة التأهيل الاقتصادي أو إعادة الإعمار بعد انتهاء الأزمة في البلاد.
وفي سياق متصل، كشفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية
، ماريا زاخاروفا، عن وجود مسلحين ومرتزقة من إسرائيل يقاتلون في أوكرانيا إلى جانب القوميين المتطرفين.
وقالت زاخاروفا خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" أمس الأربعاء، إن "هناك مرتزقة ومقاتلين يحملون الجنسية الإسرائيلية يقاتلون إلى جانب الكتائب القومية المتطرفة "آزوف" الإرهابية في أوكرانيا".
وأضافت زاخاروفا قائلة: "سأقول شيئًا لا يرغب السياسيون في إسرائيل الذين يضخمون الحملة الإعلامية الآن سماعه، لكن سيهتمون قريبا، هناك مرتزقة إسرائيليون يقاتلون كتفا إلى كتف مع مقاتلي تنظيم آزوف الإرهابي".
وكشفت
وثائق سرية مسربة عن قائمة بأسماء المقاتلين المرتزقة الذين يقاتلون ضمن "الفيلق الدولي" في أوكرانيا والذي ضم 45 جنسية.
ونشرت صفحة "ريبار" الروسية على منصة "تلغرام" أسماء المقاتلين المرتزقة الذين يقاتلون ضمن "الفيلق الدولي" في أوكرانيا، حيث ضمت أشخاصا من جنسيات عدة أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل، بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى.
ومن بين الأسماء التي أثارت الاهتمام اسم دبلوماسي إسرائيلي سابق كان يعمل سفيرا لدولته لدى بيلاروسيا.