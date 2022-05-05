https://arabic.sputniknews.com/20220505/وزير-الخارجية-الأوكراني-إسرائيل-صديق-حقيقي-لبلادنا-1061886023.html

وزير الخارجية الأوكراني: إسرائيل صديق حقيقي لبلادنا

وزير الخارجية الأوكراني: إسرائيل صديق حقيقي لبلادنا

قال ديمتري كوليبا، وزير الخارجية الأوكراني ديميتري، اليوم الخميس، إن بلاده تعتبر إسرائيل صديقيا حقيقيا لها. 05.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-05T16:47+0000

2022-05-05T16:47+0000

2022-05-05T16:47+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

إسرائيل

أخبار أوكرانيا

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وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، بأن كوليبا أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلي، يائير لابيد، هنأه خلالها بـ"عيد الاستقلال" الـ 74 لإسرائيل، والذي يوافق اليوم، الخامس من مايو/آيار.وأعرب الوزير الأوكراني عن تقديره للمساعدات الإسرائيلية الإنسانية التي أرسلتها تل أبيب إلى كييف، والاستعداد الاسرائيلي للمساعدة في إعادة التأهيل الاقتصادي أو إعادة الإعمار بعد انتهاء الأزمة في البلاد.وفي سياق متصل، كشفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن وجود مسلحين ومرتزقة من إسرائيل يقاتلون في أوكرانيا إلى جانب القوميين المتطرفين.وقالت زاخاروفا خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" أمس الأربعاء، إن "هناك مرتزقة ومقاتلين يحملون الجنسية الإسرائيلية يقاتلون إلى جانب الكتائب القومية المتطرفة "آزوف" الإرهابية في أوكرانيا".وكشفت وثائق سرية مسربة عن قائمة بأسماء المقاتلين المرتزقة الذين يقاتلون ضمن "الفيلق الدولي" في أوكرانيا والذي ضم 45 جنسية.ونشرت صفحة "ريبار" الروسية على منصة "تلغرام" أسماء المقاتلين المرتزقة الذين يقاتلون ضمن "الفيلق الدولي" في أوكرانيا، حيث ضمت أشخاصا من جنسيات عدة أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل، بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى.ومن بين الأسماء التي أثارت الاهتمام اسم دبلوماسي إسرائيلي سابق كان يعمل سفيرا لدولته لدى بيلاروسيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220429/وثائق-سرية-تكشف-عن-سفير-إسرائيلي-سابق-ضمن-المرتزقة-المقاتلين-في-أوكرانيا--1061736134.html

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