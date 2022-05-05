https://arabic.sputniknews.com/20220505/وفد-حركة-حماس-في-موسكو-توقيت-الزيارة-وأهدافها--1061881493.html
وفد حركة حماس في موسكو.. توقيت الزيارة وأهدافها
وفد حركة حماس في موسكو.. توقيت الزيارة وأهدافها
وصل إلى العاصمة الروسية موسكو، هذا الأسبوع، وفد من حركة "حماس" لإجراء مباحثات مع المسؤولين الروس تتركز على التطورات في القدس. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T14:48+0000
2022-05-05T14:48+0000
2022-05-05T14:48+0000
راديو
بوضوح
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1061880399_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_42ce7d5994aebe0c88dd1fe0b8750d48.png
وفد حركة حماس في موسكو: توقيت الزيارة وأهدافها
وفد حركة حماس في موسكو: توقيت الزيارة وأهدافها
وقالت حركة "حماس"، في بيان، إن "وفد الحركة يضم موسى أبومرزوق، نائب رئيس "حماس" في الخارج، والقياديين فتحي حماد، وحسام بدران، إضافة لممثل الحركة في موسكو".وذكرت أن "الوفد سيجري مباحثات مع مسؤولين في وزارة الخارجية الروسية، محورها الأوضاع في مدينة القدس".وهذه هي الزيارة الأولى للوفد إلى العاصمة الروسية بعد زيارة مماثلة قامت بها نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي بحثت خلالها التطورات في الأراضي الفلسطينية.وكثف المجتمع الدولي في الأسابيع الأخيرة من اتصالاته مع الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية في محاولة لتهدئة الأوضاع خاصة في مدينة القدس الشرقية.وتتزامن الزيارة مع اشتعال أزمة بين إسرائيل وروسيا على خلفية اتهامات روسية بوجود "مرتزقة إسرائيليين" يقاتلون بأوكرانيا ضمن كتيبة "آزوف" التي تصفها موسكو بـ"النازية". وشهدت الأسابيع الأخيرة انتقادات متبادلة تشير إلى برودة متزايدة في العلاقات بين روسيا وإسرائيل.يذكر أن موسكو تحافظ على اتصالات مستمرة مع قيادة حركة "حماس" منذ سنوات في مسعى لتهدئة الأوضاع في الميدان والتقارب الفلسطيني الفلسطيني.ولم تعلق "حماس" رسميا على تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية.ولفت الصواف إلى أن حماس معنية بترتيب العلاقة مع قوة مهمة مثل روسيا، وما تلعبه من أدوار مهمة على الساحة الدولية، خاصة في ظل علاقة متأزمة بين موسكو وتل أبيب.وأشار شعيتو إلى أن روسيا تعتبر حركة حماس حركة تحرر وطني وليست جماعة إرهابية، وهو موقف يتيح لروسيا أن تكون وسيطا أفضل من أوروبا وأمريكا، لافتا إلى أن هناك أوراقًا تمتلكها موسكو للضغط على إسرائيل على رأسها الساحة السورية.إعداد وتقديم: خالد عبد الجبار
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1061880399_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_44abc6ad55f30da6a282e223eb861bd0.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
راديو, بوضوح, аудио
وفد حركة حماس في موسكو.. توقيت الزيارة وأهدافها
تابعنا عبر
وصل إلى العاصمة الروسية موسكو، هذا الأسبوع، وفد من حركة "حماس" لإجراء مباحثات مع المسؤولين الروس تتركز على التطورات في القدس.
وقالت حركة "حماس"، في بيان، إن "وفد الحركة يضم موسى أبومرزوق، نائب رئيس "حماس" في الخارج، والقياديين فتحي حماد، وحسام بدران، إضافة لممثل الحركة في موسكو".
وذكرت أن "الوفد سيجري مباحثات مع مسؤولين في وزارة الخارجية الروسية، محورها الأوضاع في مدينة القدس".
وهذه هي الزيارة الأولى
للوفد إلى العاصمة الروسية بعد زيارة مماثلة قامت بها نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي بحثت خلالها التطورات في الأراضي الفلسطينية.
وكثف المجتمع الدولي في الأسابيع الأخيرة من اتصالاته مع الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية في محاولة لتهدئة الأوضاع خاصة في مدينة القدس الشرقية.
وتتزامن الزيارة مع اشتعال أزمة بين إسرائيل وروسيا على خلفية اتهامات روسية بوجود "مرتزقة إسرائيليين" يقاتلون بأوكرانيا ضمن كتيبة "آزوف" التي تصفها موسكو بـ"النازية". وشهدت الأسابيع الأخيرة انتقادات متبادلة تشير إلى برودة متزايدة في العلاقات بين روسيا وإسرائيل.
يذكر أن موسكو تحافظ
على اتصالات مستمرة مع قيادة حركة "حماس" منذ سنوات في مسعى لتهدئة الأوضاع في الميدان والتقارب الفلسطيني الفلسطيني.
ولم تعلق "حماس" رسميا على تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية.
من جانبه قال مصطفى الصواف، الكاتب الصحفي الفلسطيني، إن "الزيارة جاءت بناء على دعوة من الجانب الروسي"، مشيرا إلى أن "قضايا القدس والتصعيد وتدخل الصهاينة على خط الأزمة الأوكرانية هي مواضيع أساسية على جدول أعمال هذه الزيارة".
ولفت الصواف إلى أن حماس معنية بترتيب العلاقة مع قوة مهمة مثل روسيا، وما تلعبه من أدوار مهمة على الساحة الدولية، خاصة في ظل علاقة متأزمة بين موسكو وتل أبيب.
أما مسلم شعيتو، رئيس مركز الثقافة العربي الروسي، فأشار إلى أن الزيارة تأتي في ظل ظروف متأزمة بين موسكو وتل أبيب، وباتت الأجواء سانحة لإرسال رسالة ستفهمها تل أبيب بأن تلتزم بقواعد علاقات جيدة مع روسيا، مشيرا إلى أن موقف موسكو متسق مع قرارات الشرعية الدولية وجهود الرباعية.
وأشار شعيتو إلى أن روسيا تعتبر حركة حماس
حركة تحرر وطني وليست جماعة إرهابية، وهو موقف يتيح لروسيا أن تكون وسيطا أفضل من أوروبا وأمريكا، لافتا إلى أن هناك أوراقًا تمتلكها موسكو للضغط على إسرائيل على رأسها الساحة السورية.
من جانبه، قال إبراهيم المدهون، رئيس المؤسسة الفلسطينية للإعلام، إن علاقة حركة حماس بموسكو علاقة قوية ومهمة، حتى قبل التطورات التي شهدتها المنطقة والتصعيد الإسرائيلي الأخير، لافتا إلى أن العلاقة مع موسكو مهمة لإصلاح شيء من الخلل الناتج عن الانحياز الأمريكي والغربي الواضح لإسرائيل.
إعداد وتقديم: خالد عبد الجبار