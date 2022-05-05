https://arabic.sputniknews.com/20220505/وفد-حركة-حماس-في-موسكو-توقيت-الزيارة-وأهدافها--1061881493.html

وفد حركة حماس في موسكو.. توقيت الزيارة وأهدافها

وفد حركة حماس في موسكو.. توقيت الزيارة وأهدافها

وصل إلى العاصمة الروسية موسكو، هذا الأسبوع، وفد من حركة "حماس" لإجراء مباحثات مع المسؤولين الروس تتركز على التطورات في القدس. 05.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-05T14:48+0000

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وفد حركة حماس في موسكو: توقيت الزيارة وأهدافها وفد حركة حماس في موسكو: توقيت الزيارة وأهدافها

وقالت حركة "حماس"، في بيان، إن "وفد الحركة يضم موسى أبومرزوق، نائب رئيس "حماس" في الخارج، والقياديين فتحي حماد، وحسام بدران، إضافة لممثل الحركة في موسكو".وذكرت أن "الوفد سيجري مباحثات مع مسؤولين في وزارة الخارجية الروسية، محورها الأوضاع في مدينة القدس".وهذه هي الزيارة الأولى للوفد إلى العاصمة الروسية بعد زيارة مماثلة قامت بها نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي بحثت خلالها التطورات في الأراضي الفلسطينية.وكثف المجتمع الدولي في الأسابيع الأخيرة من اتصالاته مع الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية في محاولة لتهدئة الأوضاع خاصة في مدينة القدس الشرقية.وتتزامن الزيارة مع اشتعال أزمة بين إسرائيل وروسيا على خلفية اتهامات روسية بوجود "مرتزقة إسرائيليين" يقاتلون بأوكرانيا ضمن كتيبة "آزوف" التي تصفها موسكو بـ"النازية". وشهدت الأسابيع الأخيرة انتقادات متبادلة تشير إلى برودة متزايدة في العلاقات بين روسيا وإسرائيل.يذكر أن موسكو تحافظ على اتصالات مستمرة مع قيادة حركة "حماس" منذ سنوات في مسعى لتهدئة الأوضاع في الميدان والتقارب الفلسطيني الفلسطيني.ولم تعلق "حماس" رسميا على تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية.ولفت الصواف إلى أن حماس معنية بترتيب العلاقة مع قوة مهمة مثل روسيا، وما تلعبه من أدوار مهمة على الساحة الدولية، خاصة في ظل علاقة متأزمة بين موسكو وتل أبيب.وأشار شعيتو إلى أن روسيا تعتبر حركة حماس حركة تحرر وطني وليست جماعة إرهابية، وهو موقف يتيح لروسيا أن تكون وسيطا أفضل من أوروبا وأمريكا، لافتا إلى أن هناك أوراقًا تمتلكها موسكو للضغط على إسرائيل على رأسها الساحة السورية.إعداد وتقديم: خالد عبد الجبار

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