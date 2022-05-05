https://arabic.sputniknews.com/20220505/وكالة-الأدوية-الأوروبية-كوفيد-19-استقر-في-أوروبا-لكن-الوباء-لم-ينته-بعد-1061878093.html

وكالة الأدوية الأوروبية: "كوفيد 19" استقر في أوروبا لكن الوباء لم ينته بعد

وكالة الأدوية الأوروبية: "كوفيد 19" استقر في أوروبا لكن الوباء لم ينته بعد

أكد ممثل وكالة الأدوية الأوروبية (EMA)، ماركو كافاليري، اليوم الخميس، أن الوضع المتعلق بانتشار فيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي قد استقر، لكن الوباء لم ينته... 05.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-05T13:55+0000

2022-05-05T13:55+0000

2022-05-05T13:55+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/16/1046925580_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7d2c5667c71d7bfd71134ef53602dc49.jpg

وقال كافاليري في مؤتمر صحفي عقد اليوم، لقد "استقر الوضع في الاتحاد الأوروبي، لكن عدد الإصابات في العالم بالملايين".وأضاف ممثل وكالة الأدوية الأوروبية، مؤكدا أن "هذا الوباء لم ينته بعد، وسيستمر كوفيد 19 في التأثير على حياتنا".وكانت منظمة الصحة العالمية، قد قالت في منتصف الشهر الماضي، إن هناك متحورين فرعيين من سلالة فيروس كورونا "أوميكرون"، ينتشران بمستويات منخفضة حتى الآن في العديد من البلدان الأوروبية وجنوب القارة الأفريقية.وذكرت ماريا فان كيركوف، التي تتولى الجهود الفنية للمنظمة، أن المتحورين الفرعيين من السلالة شديدة العدوى للفيروس، اكتشفا في بوتسوانا وجنوب أفريقيا وألمانيا والدنمارك، من بين دول أخرى.وأضافت أن المتحورين "بي إيه 4" و"بي إيه 5" لا يبدو أنهما أكثر عدوى أو مميتين من سلالة "أوميكرون" الأصلية، حتى الآن، ولكن يمكن أن يتغير ذلك مع اكتشاف المزيد من الحالات، مشددة على أنهما ما زالا في أيامهما الأولى.وأكدت فان كيركوف، خلال إحاطة صحفية، الحاجة إلى الحفاظ على أنظمة مراقبة الجينوم "القوية"، والتي ستسمح للبلدان بتتبع وتحليل المتحورين الفرعيين بالإضافة إلى النسخ السابقة من "أوميكرون".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم