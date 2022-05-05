https://arabic.sputniknews.com/20220505/يويفا-يعلن-عن-أفضل-لاعب-في-إياب-نصف-نهائي-دوري-أبطال-أوروبا-فيديو-1061887987.html
"يويفا" يعلن عن أفضل لاعب في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا... فيديو
"يويفا" يعلن عن أفضل لاعب في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا... فيديو
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن فوز البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الإسباني بجائزة أفضل لاعب في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T18:06+0000
2022-05-05T18:06+0000
2022-05-05T18:06+0000
أخبار دوري أبطال أوروبا
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103384/44/1033844446_0:110:2179:1335_1920x0_80_0_0_58b66f004003598d6c9ba59ae3c84018.jpg
وكانت مباراتي إياب نصف نهائي دوري الأبطال قد اُقيمت مساء الثلاثاء والأربعاء الماضيين.وفاز ليفربول على فياريال، بنتيجة 3-2 وتأهل إلى النهائي لملاقاة ريال مدريد الذي فاز بدوره على مانشستر سيتي بنتيجة 3-1.وتفوق كورتوا على الثلاثي، الكولومبي لويس دياز لاعب ليفربول والبرتغالي بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي والفرنسي فرانسيس كوكلين لاعب فياريال، الذين كانوا مرشحين معه للجائزة.ومن المقرر أن يلتقى ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022 يوم 28 مايو/أيار الحالي في العاصمة الفرنسية باريس.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103384/44/1033844446_125:0:2052:1445_1920x0_80_0_0_826a09f62c49b16ccb76a2d3fdd44e85.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار دوري أبطال أوروبا, رياضة
"يويفا" يعلن عن أفضل لاعب في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا... فيديو
تابعنا عبر
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن فوز البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الإسباني بجائزة أفضل لاعب في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وكانت مباراتي إياب نصف نهائي دوري الأبطال قد اُقيمت مساء الثلاثاء والأربعاء الماضيين.
وفاز ليفربول على فياريال، بنتيجة 3-2 وتأهل إلى النهائي لملاقاة ريال مدريد الذي فاز بدوره على مانشستر سيتي بنتيجة 3-1.
وتفوق كورتوا على الثلاثي، الكولومبي لويس دياز لاعب ليفربول والبرتغالي بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي والفرنسي فرانسيس كوكلين لاعب فياريال، الذين كانوا مرشحين معه للجائزة.
وحصل كورتوا على الجائزة بعد تألقه الكبير خلال مباراة فريقه مع مانشستر سيتي الإنجليزي مساء الأربعاء.
ومن المقرر أن يلتقى ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا
2021-2022 يوم 28 مايو/أيار الحالي في العاصمة الفرنسية باريس.