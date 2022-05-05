عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220505/يويفا-يعلن-عن-أفضل-لاعب-في-إياب-نصف-نهائي-دوري-أبطال-أوروبا-فيديو-1061887987.html
"يويفا" يعلن عن أفضل لاعب في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا... فيديو
"يويفا" يعلن عن أفضل لاعب في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا... فيديو
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن فوز البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الإسباني بجائزة أفضل لاعب في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T18:06+0000
2022-05-05T18:06+0000
أخبار دوري أبطال أوروبا
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103384/44/1033844446_0:110:2179:1335_1920x0_80_0_0_58b66f004003598d6c9ba59ae3c84018.jpg
وكانت مباراتي إياب نصف نهائي دوري الأبطال قد اُقيمت مساء الثلاثاء والأربعاء الماضيين.وفاز ليفربول على فياريال، بنتيجة 3-2 وتأهل إلى النهائي لملاقاة ريال مدريد الذي فاز بدوره على مانشستر سيتي بنتيجة 3-1.وتفوق كورتوا على الثلاثي، الكولومبي لويس دياز لاعب ليفربول والبرتغالي بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي والفرنسي فرانسيس كوكلين لاعب فياريال، الذين كانوا مرشحين معه للجائزة.ومن المقرر أن يلتقى ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022 يوم 28 مايو/أيار الحالي في العاصمة الفرنسية باريس.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103384/44/1033844446_125:0:2052:1445_1920x0_80_0_0_826a09f62c49b16ccb76a2d3fdd44e85.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار دوري أبطال أوروبا, رياضة

"يويفا" يعلن عن أفضل لاعب في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا... فيديو

18:06 GMT 05.05.2022
© Sputnik . Alexey Filippov / الذهاب إلى بنك الصورحارس المنتخب البلجيكي تيبو كورتوا توج كأفضل حارس
حارس المنتخب البلجيكي تيبو كورتوا توج كأفضل حارس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© Sputnik . Alexey Filippov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن فوز البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الإسباني بجائزة أفضل لاعب في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وكانت مباراتي إياب نصف نهائي دوري الأبطال قد اُقيمت مساء الثلاثاء والأربعاء الماضيين.
وفاز ليفربول على فياريال، بنتيجة 3-2 وتأهل إلى النهائي لملاقاة ريال مدريد الذي فاز بدوره على مانشستر سيتي بنتيجة 3-1.
وتفوق كورتوا على الثلاثي، الكولومبي لويس دياز لاعب ليفربول والبرتغالي بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي والفرنسي فرانسيس كوكلين لاعب فياريال، الذين كانوا مرشحين معه للجائزة.
وحصل كورتوا على الجائزة بعد تألقه الكبير خلال مباراة فريقه مع مانشستر سيتي الإنجليزي مساء الأربعاء.
ومن المقرر أن يلتقى ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022 يوم 28 مايو/أيار الحالي في العاصمة الفرنسية باريس.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме ВКС России - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала