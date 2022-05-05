https://arabic.sputniknews.com/20220505/-حصيلة-قتلى-انقلاب-قوارب-الهجرة-قبالة-تونس-ترتفع-إلى-24--1061881339.html
حصيلة قتلى انقلاب قوارب الهجرة قبالة تونس ترتفع إلى 24
حصيلة قتلى انقلاب قوارب الهجرة قبالة تونس ترتفع إلى 24
أفاد مصدر قضائي تونسي، أن عدد المهاجرين المحتملين الذين لقوا حتفهم، بعد تعثر قواربهم أواخر الشهر الماضي، خلال محاولات يائسة لمغادرة تونس إلى أوروبا إلى 24... 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T14:44+0000
2022-05-05T14:44+0000
2022-05-05T14:44+0000
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1061881313_0:38:1054:630_1920x0_80_0_0_05ed40705a8ccf8633db427d1f702ca3.jpg
وانقلبت 4 قوارب قبالة سواحل مدينة صفاقس الساحلية في وسط تونس، ليلة 22 و23 نيسان/ أبريل الماضي، وفقا لوكالة "فرانس برس".وقال المتحدث باسم محكمة صفاقس، مراد تركي، إنه بينما تم إنقاذ 97 شخصا، تم العثور على 24 قتيلا، بينهم نساء وأطفال.وذكرت السلطات التونسية في وقت سابق إنها انتشلت 17 جثة.وتسلمت مشرحة مستشفى صفاقس، وهي الوحيدة في المنطقة التي تستقبل جثث المهاجرين، 92 جثة في الأشهر الأخيرة، معظمها لأفارقة جنوب الصحراء.وتابع تركي أن المشرحة تكافح للتعامل مع تدفق الجثث إليها، لأنه "لم يتبق مكان" في مقبرة قريبة للمهاجرين، بحسب تعبيره.وأضاف أنه تم وضع حوالي 40 جثة على الأرض لعدم توفر مساحة في المشرحة.وترفض معظم البلديات التونسية تولي مسؤولية الجثث، التي تنجرف ناحية الشواطئ التونسية، بحسب "فرانس برس".ووفقا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة، فقد شهد العام الماضي فقدان أو وفاة ما يقرب من 2000 مهاجر في البحر المتوسط ، ما يمثّل ارتفاعا من 1400 في العام الذي سبقه 2020.
https://arabic.sputniknews.com/20211128/تونس-مصير-مجهول-للمفقودين-في-الهجرة-غير-النظامية-وعائلاتهم-تطالب-بالحقيقة-1053371471.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1061881313_16:0:952:702_1920x0_80_0_0_8b48793a5fac782c7f95a42b88319c59.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
حصيلة قتلى انقلاب قوارب الهجرة قبالة تونس ترتفع إلى 24
تابعنا عبر
أفاد مصدر قضائي تونسي، أن عدد المهاجرين المحتملين الذين لقوا حتفهم، بعد تعثر قواربهم أواخر الشهر الماضي، خلال محاولات يائسة لمغادرة تونس إلى أوروبا إلى 24 قتيلا.
وانقلبت 4 قوارب قبالة سواحل مدينة صفاقس الساحلية في وسط تونس، ليلة 22 و23 نيسان/ أبريل الماضي، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وقال المتحدث باسم محكمة صفاقس، مراد تركي، إنه بينما تم إنقاذ 97 شخصا، تم العثور على 24 قتيلا، بينهم نساء وأطفال.
وذكرت السلطات التونسية في وقت سابق إنها انتشلت 17 جثة.
28 نوفمبر 2021, 18:58 GMT
وتسلمت مشرحة مستشفى صفاقس، وهي الوحيدة في المنطقة التي تستقبل جثث المهاجرين، 92 جثة في الأشهر الأخيرة، معظمها لأفارقة جنوب الصحراء.
وتابع تركي أن المشرحة تكافح للتعامل مع تدفق الجثث إليها، لأنه "لم يتبق مكان" في مقبرة قريبة للمهاجرين، بحسب تعبيره.
وأضاف أنه تم وضع حوالي 40 جثة على الأرض لعدم توفر مساحة في المشرحة.
وترفض معظم البلديات التونسية تولي مسؤولية الجثث، التي تنجرف ناحية الشواطئ التونسية، بحسب "فرانس برس".
ووفقا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة، فقد شهد العام الماضي فقدان أو وفاة ما يقرب من 2000 مهاجر في البحر المتوسط ، ما يمثّل ارتفاعا من 1400 في العام الذي سبقه 2020.