https://arabic.sputniknews.com/20220505/-زوكربيرغ-يعلن-عن-تفعيل-ميزة--الرد-السريع-على-واتسآب--1061882042.html

زوكربيرغ يعلن عن تفعيل ميزة الرد السريع على واتسآب

زوكربيرغ يعلن عن تفعيل ميزة الرد السريع على واتسآب

أعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، اليوم الخميس، من خلال حسابه الرسمي على فيسبوك عن تفعيل خاصية التفاعل بالرموز التعبيرية على واتسآب بدءا من... 05.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-05T16:07+0000

2022-05-05T16:07+0000

2022-05-05T16:07+0000

العالم

واتسآب

مارك زوكربيرغ

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وكتب زوكربيرغ اليوم على فيسبوك معلنا عن صدور هذه الميزة: "ردود الفعل على واتسآب تبدأ اليوم ️😂😮😢🙏".وستسمح ميزة "الرد السريع" للمستخدمين بالتفاعل مع تحديثات الحالة على واتسآب، إحدى أكثر منصات الاتصال استخداما، باستخدام الرموز التعبيرية حيث ستجعل هذه الميزة من السهل على المستخدمين الرد على الرسائل الفردية كما هي الحال في تيليغرام و انستغرام.وسيحصل المستخدمون على ستة اقتراحات منبثقة للرد على رسالة معينة، والتي تتضمن رمزا تعبيريا لليد قابلة للطي، وآخر للقلب، ورموز تعبيرية ضاحكة، ورموز تعبيرية "واو"، ورموز تعبيرية حزينة.ولاستخدام ميزة الرد السريع الجديدة على واتسآب:1- حدد الدردشة التي تريد استخدام هذه الميزة فيها؛2- اضغط مطولا على الرسالة التي تريد الرد عليها؛3- اختر الرموز التعبيرية المفضلة لديك من ستة اقتراحات منبثقة؛4- اسحب إصبعك للحصول على رد فعل معين؛5- سيتم إرسال ملاحظاتك إلى الرسالة.وكان تطبيق واتسآب قد أعلن في شهر أبريل/ نيسان، عن العديد من الميزات الجديدة التي سيتم طرحها عبر التطبيق، وشمل ذلك ميزة المجتمع جنبا إلى جنب مع دعم المزيد من الأشخاص في مكالمات التطبيق الصوتية، كما تم نشر ميزة الاتصال الصوتي لجميع المستخدمين ولكن ميزة المجتمعات لا تزال قيد التطوير، بحسب موقع "irshadgul".

https://arabic.sputniknews.com/20220429/واتسآب-يختبر-ميزة-الدردشة-من-حساب-واحد-على-هواتف-وأجهزة-لوحية-متعددة-1061742528.html

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العالم, واتسآب, مارك زوكربيرغ