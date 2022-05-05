https://arabic.sputniknews.com/20220505/-وزارة-الداخلية-التركية-بناء-100-ألف-منزل-في-إدلب-السورية-بنهاية-العام--1061884937.html
وزارة الداخلية التركية: بناء 100 ألف منزل في إدلب السورية بنهاية العام
وزارة الداخلية التركية: بناء 100 ألف منزل في إدلب السورية بنهاية العام
أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الخميس، أن تركيا ستكمل بناء 100 ألف منزل في إدلب للاجئين العائدين إلى سوريا من الأراضي التركية. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T16:14+0000
2022-05-05T16:14+0000
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العالم
أخبار تركيا اليوم
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وقال الوزير في مقابلة مع TGRT: "قمنا العام الماضي ببناء 60 ألف منزل في إدلب، فيما يتم العمل الآن على 10 آلاف منزل قيد الإنشاء، وسيرتفع الرقم الإجمالي إلى 100 ألف بنهاية العام".وكان الرئيس التركي، قد أعلن الثلاثاء الماضي، عن مشروع بناء منازل من قوالب الفحم للاجئين في 13 منطقة سورية. من جهة ثانية، نفى رئيس وزارة الداخلية مزاعم المعارضة بوجود نحو 1.3 مليون لاجئ سوري في إسطنبول حاليا.وقال الوزير إن "العدد الإجمالي للاجئين المسجلين من سوريا في اسطنبول حوالي 500 ألف. وجميع الأرقام الأخرى التي استشهدت بها المعارضة تشير إلى الأجانب الموجودين في إسطنبول في وضع مختلف، على وجه الخصوص، الذين لديهم تصريح إقامة"، بحسب "tgrthaber".وأشار صويلو إلى أنه يوجد حاليا 3.7 مليون لاجئ سوري في تركيا، حيث وصل 320 ألف مهاجر آخرين من دول أخرى، فيما يبلغ العدد الإجمالي للاجئين في تركيا اليوم 4.1 مليون شخص، مضيفا أن عدد الأجانب الذين لديهم إقامة في تركيا يقارب 1.4 مليون شخص.
https://arabic.sputniknews.com/20220503/-أردوغان-نخطط-لإعادة-مليون-سوري-طوعيا-إلى-بلادهم-1061812143.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم
وزارة الداخلية التركية: بناء 100 ألف منزل في إدلب السورية بنهاية العام
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أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الخميس، أن تركيا ستكمل بناء 100 ألف منزل في إدلب للاجئين العائدين إلى سوريا من الأراضي التركية.
وقال الوزير في مقابلة مع TGRT: "قمنا العام الماضي ببناء 60 ألف منزل في إدلب، فيما يتم العمل الآن على 10 آلاف منزل قيد الإنشاء، وسيرتفع الرقم الإجمالي إلى 100 ألف بنهاية العام".
وكان الرئيس التركي، قد أعلن الثلاثاء الماضي، عن مشروع بناء منازل من قوالب الفحم للاجئين في 13 منطقة سورية.
من جهة ثانية، نفى رئيس وزارة الداخلية مزاعم المعارضة بوجود نحو 1.3 مليون لاجئ سوري في إسطنبول حاليا.
وقال الوزير إن "العدد الإجمالي للاجئين المسجلين من سوريا في اسطنبول حوالي 500 ألف. وجميع الأرقام الأخرى التي استشهدت بها المعارضة تشير إلى الأجانب الموجودين في إسطنبول في وضع مختلف، على وجه الخصوص، الذين لديهم تصريح إقامة"، بحسب "tgrthaber
".
وأشار صويلو إلى أنه يوجد حاليا 3.7 مليون لاجئ سوري في تركيا، حيث وصل 320 ألف مهاجر آخرين من دول أخرى، فيما يبلغ العدد الإجمالي للاجئين في تركيا اليوم 4.1 مليون شخص، مضيفا أن عدد الأجانب الذين لديهم إقامة في تركيا يقارب 1.4 مليون شخص.