https://arabic.sputniknews.com/20220505/--هنية-هدفنا-هو-إفشال-التقسيم-الزماني-والمكاني-للمسجد-الأقصى-1061879159.html

هنية: هدفنا هو إفشال التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى

هنية: هدفنا هو إفشال التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى

قال رئيس المكتب لسياسي لحركة "حماس" الفلسطينية إسماعيل هنية، إن ما جرى في المسجد الأقصى اليوم يؤكد أن "المعركة ليست مرهونة بحدث، بل هي مفتوحة وممتدة زمانيًا... 05.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-05T14:10+0000

2022-05-05T14:10+0000

2022-05-05T14:10+0000

العالم العربي

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وشدد هنية على أن الشعب الفلسطيني قادر على فعل ذلك، معتبرا أن "المرابطة التي يحييها شعبنا في الأقصى وبإسناد المقاومة هي تعبير ممهور بالتحدي والشجاعة على طريق التغيير الجوهري والمصيري بإذن الله الذي سيفضي إلى زوال المحتل عن قدسنا وأرضنا"، على حد تعبيره.ووجه هنية تحياته إلى "كل الذين رابطوا في المسجد الأقصى من الرجال والنساء"، في المكان الذي "سيظل شاهدًا على أعظم معجزة في التاريخ الإسلامي، إذ كانت القدس منتهى الإسراء ومبتدى المعراج وعاصمة الأنبياء في صلاتهم الجامعة بإمامة رسولنا عليه الصلاة والسلام"، بحسب "فلسطين اليوم".وتابع هنية قائلا: "ما كان لهؤلاء الصهاينة أن يدخلوا الأقصى إلا خائفين، فقد اعتراهم الخزي، وملأ الرعب قلوبهم، وأجبرهم حماة الأقصى على أن ينكسوا أعلامهم، وأن يخرجوا مدحورين، وإننا سنظل نواجه على أكثر من جبهة، ولن يستسلم شعبنا، بل سيسجل المزيد من الانتصارات على طريق الانتصار الكبير".وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان: "تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينت بإعادة تكرار جريمة اقتحام المسجد الأقصى المبارك، وتعتبره تحدياً سافراً للمجتمع الدولي وللعالمين العربي والإسلامي".وتابع البيان: "تحمل الوزارة المتطرف بينيت شخصياً المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاقتحامات ونتائجها ومخاطرها على ساحة الصراع، وعلى أية جهود مبذولة لوقف التصعيد الإسرائيلي".

https://arabic.sputniknews.com/20220505/فلسطين-سماح-إسرائيل-للمستوطنين-باقتحام-المسجد-الأقصى-هو-إعلان-رسمي-بالحرب-الدينية-1061863358.html

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