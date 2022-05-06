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أبو مرزوق: جبهة المقاومة الوطنية هي محاولة للضغط من أجل إصلاح منظمة التحرير
أبو مرزوق: جبهة المقاومة الوطنية هي محاولة للضغط من أجل إصلاح منظمة التحرير
أعلن عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين "حماس"، موسى أبو مرزوق، اليوم الجمعة، أن تشكيل جبهة مقاومة وطنية هو وسيلة للضغط من أجل إصلاح منظمة... 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T13:13+0000
2022-05-06T13:13+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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موسكو - سبوتنيك. جاءت تصريحات أبو مرزوق، خلال حديث لوكالة سبوتنيك، وإجابة عن سؤال حول ما إذا كانت مساعي تشكيل "جبهة مقاومة وطنية" موحدة هي تعبير عن اليأس من إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية أم محاولة لتأسيس كيان بديل للمنظمة.وأوضح أبو مرزوق أن جبهة المقاومة الوطنية "أفضل من ذلك، وهي إحدى أدوات الضغط من أجل تحسين صورة مشاركة كل الفصائل الفلسطينية في منظمة التحرير، وبتعبير أدق هي محاولة للضغط من أجل إصلاح منظمة التحرير أكثر من كونها بديلًا".وأكد مرزوق أن "جبهة المقاومة الوطنية مفتوحة لجميع الفلسطينيين، ولن تكون جبهة رفض (لمنظمة التحرير) وإنما هي جبهة جذب، وستظل كل قنوات الاتصال مع حركة فتح مفتوحة ومرحبا بها".
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم

أبو مرزوق: جبهة المقاومة الوطنية هي محاولة للضغط من أجل إصلاح منظمة التحرير

13:13 GMT 06.05.2022
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الذهاب إلى بنك الصورعضو المكتب السياسي للحركة ومسئول العلاقات الخارجية فيها موسى أبو مرزوق
عضو المكتب السياسي للحركة ومسئول العلاقات الخارجية فيها موسى أبو مرزوق - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
© Sputnik . Vladimir Trefilov
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أعلن عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين "حماس"، موسى أبو مرزوق، اليوم الجمعة، أن تشكيل جبهة مقاومة وطنية هو وسيلة للضغط من أجل إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية أكثر من كونها بديلًا عنها، وهدفها تحسين صورة مشاركة كل الفصائل في المنظمة.
موسكو - سبوتنيك. جاءت تصريحات أبو مرزوق، خلال حديث لوكالة سبوتنيك، وإجابة عن سؤال حول ما إذا كانت مساعي تشكيل "جبهة مقاومة وطنية" موحدة هي تعبير عن اليأس من إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية أم محاولة لتأسيس كيان بديل للمنظمة.
وأوضح أبو مرزوق أن جبهة المقاومة الوطنية "أفضل من ذلك، وهي إحدى أدوات الضغط من أجل تحسين صورة مشاركة كل الفصائل الفلسطينية في منظمة التحرير، وبتعبير أدق هي محاولة للضغط من أجل إصلاح منظمة التحرير أكثر من كونها بديلًا".

وتابع: "نحن نحاول جمع الصف الفلسطيني على برنامج مقاومة بعد فشل برنامج التسوية ووصوله إلى حائط مسدود. وبالتأكيد نتطلع إلى إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية وبذلنا من أجل ذلك كل ما بوسعنا ولكن دون جدوى، وحتى الانتخابات تم إلغاؤها خشية تدخل إسرائيل في تحديد النتائج، والمطروح من إخواننا في حركة فتح هو تشكيل حكومة وحدة وطنية، ولكننا نسألهم لماذا أقلتم حكومة التوافق الوطني برئاسة رامي الحمد الله وشكلتم حكومة تسيطر عليها فتح؟".

وأكد مرزوق أن "جبهة المقاومة الوطنية مفتوحة لجميع الفلسطينيين، ولن تكون جبهة رفض (لمنظمة التحرير) وإنما هي جبهة جذب، وستظل كل قنوات الاتصال مع حركة فتح مفتوحة ومرحبا بها".
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