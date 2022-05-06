عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220506/أردنيان-يستنجدان-بسلطات-بلدهما-بعد-تعرضهما-لظروف-عمل-غير-لائقة-وسوء-معاملة-في-بلد-أفريقي-1061897159.html
أردنيان يستنجدان بسلطات بلدهما بعد تعرضهما لظروف عمل غير لائقة وسوء معاملة في بلد أفريقي
أردنيان يستنجدان بسلطات بلدهما بعد تعرضهما لظروف عمل غير لائقة وسوء معاملة في بلد أفريقي
استنجد مواطنان أردنيان بسلطات بلدهما على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعرضهما لظروف عمل "غير لائقة وسوء معاملة" وحجز جوازيهما في بلد أفريقي. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T06:44+0000
2022-05-06T06:44+0000
أخبار الأردن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/06/1048589750_0:177:3015:1872_1920x0_80_0_0_c3bd061862c02879d26fd46983146c82.jpg
ونقلت وكالة "عمون" عن مصدر في وزارة الخارجية الأردنية، قوله إن الوزارة رصدت شكوى المواطنين المتواجدين في أنغولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء.وأشار المصدر إلى أن الوزارة تمكنت من التواصل مع ذوي الشابين، لمتابعة الأمر.وأوضح أن وزارة الخارجية تواصلت مع السفارة الأردنية لدى أنغولا والشركة المشغلة للشابين لتقديم المساعدة اللازمة لهما وإعادتهما إلى الأردن.
https://arabic.sputniknews.com/20220505/الحكومة-الأردنية-توضح-حقيقة-انقطاع-الدجاج-عن-الأسواق-1061873038.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/06/1048589750_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_0fc94d5be2ec668ebd7b5b348a59b4ad.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن

أردنيان يستنجدان بسلطات بلدهما بعد تعرضهما لظروف عمل غير لائقة وسوء معاملة في بلد أفريقي

06:44 GMT 06.05.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWIمدينة عمان، الأردن 4 أبريل 2021
مدينة عمان، الأردن 4 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWI
تابعنا عبرTelegram
استنجد مواطنان أردنيان بسلطات بلدهما على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعرضهما لظروف عمل "غير لائقة وسوء معاملة" وحجز جوازيهما في بلد أفريقي.
ونقلت وكالة "عمون" عن مصدر في وزارة الخارجية الأردنية، قوله إن الوزارة رصدت شكوى المواطنين المتواجدين في أنغولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء.
دجاج - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
الحكومة الأردنية توضح حقيقة انقطاع الدجاج عن الأسواق
أمس, 12:04 GMT
وأضاف أن السلطات تتابع الموقف بعد تداول منشورات عن تعرضهما لظروف عمل غير لائقة وسوء معاملة وحجز جوازيهما، وذلك منذ اللحظة الأولى لرصد شكواهما.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة تمكنت من التواصل مع ذوي الشابين، لمتابعة الأمر.
وأوضح أن وزارة الخارجية تواصلت مع السفارة الأردنية لدى أنغولا والشركة المشغلة للشابين لتقديم المساعدة اللازمة لهما وإعادتهما إلى الأردن.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала