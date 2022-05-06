https://arabic.sputniknews.com/20220506/أردنيان-يستنجدان-بسلطات-بلدهما-بعد-تعرضهما-لظروف-عمل-غير-لائقة-وسوء-معاملة-في-بلد-أفريقي-1061897159.html
أردنيان يستنجدان بسلطات بلدهما بعد تعرضهما لظروف عمل غير لائقة وسوء معاملة في بلد أفريقي
أردنيان يستنجدان بسلطات بلدهما بعد تعرضهما لظروف عمل غير لائقة وسوء معاملة في بلد أفريقي
استنجد مواطنان أردنيان بسلطات بلدهما على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعرضهما لظروف عمل "غير لائقة وسوء معاملة" وحجز جوازيهما في بلد أفريقي. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T06:44+0000
2022-05-06T06:44+0000
2022-05-06T06:44+0000
أخبار الأردن
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ونقلت وكالة "عمون" عن مصدر في وزارة الخارجية الأردنية، قوله إن الوزارة رصدت شكوى المواطنين المتواجدين في أنغولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء.وأشار المصدر إلى أن الوزارة تمكنت من التواصل مع ذوي الشابين، لمتابعة الأمر.وأوضح أن وزارة الخارجية تواصلت مع السفارة الأردنية لدى أنغولا والشركة المشغلة للشابين لتقديم المساعدة اللازمة لهما وإعادتهما إلى الأردن.
https://arabic.sputniknews.com/20220505/الحكومة-الأردنية-توضح-حقيقة-انقطاع-الدجاج-عن-الأسواق-1061873038.html
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أخبار الأردن
أردنيان يستنجدان بسلطات بلدهما بعد تعرضهما لظروف عمل غير لائقة وسوء معاملة في بلد أفريقي
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استنجد مواطنان أردنيان بسلطات بلدهما على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعرضهما لظروف عمل "غير لائقة وسوء معاملة" وحجز جوازيهما في بلد أفريقي.
ونقلت وكالة "عمون"
عن مصدر في وزارة الخارجية الأردنية، قوله إن الوزارة رصدت شكوى المواطنين المتواجدين في أنغولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء.
وأضاف أن السلطات تتابع الموقف بعد تداول منشورات عن تعرضهما لظروف عمل غير لائقة وسوء معاملة وحجز جوازيهما، وذلك منذ اللحظة الأولى لرصد شكواهما.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة تمكنت من التواصل مع ذوي الشابين، لمتابعة الأمر.
وأوضح أن وزارة الخارجية تواصلت مع السفارة الأردنية لدى أنغولا
والشركة المشغلة للشابين لتقديم المساعدة اللازمة لهما وإعادتهما إلى الأردن.