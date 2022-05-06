https://arabic.sputniknews.com/20220506/أسواق-الأوراق-المالية-في-أوروبا-تشهد-انخفاضا-ملحوظا-1061905451.html
أسواق الأوراق المالية في أوروبا تشهد انخفاضا ملحوظا
أسواق الأوراق المالية في أوروبا تشهد انخفاضا ملحوظا
انخفضت مؤشرات الأسهم الرئيسية في أوروبا، اليوم الجمعة، بعد صدور بيانات عن انخفاض كبير في الإنتاج الصناعي في ألمانيا في مارس/آذار، وفقًا لبيانات التداول. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T09:25+0000
2022-05-06T09:25+0000
2022-05-06T09:25+0000
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101700/12/1017001235_0:207:4000:2457_1920x0_80_0_0_c5f4dc2f0fcf7676a3ef6e17023265a6.jpg
اعتبارًا من 11.42 بتوقيت موسكو، انخفض مؤشر "FTSE 100" البريطاني بنسبة 0.73% إلى 7449.69 نقطة، ومؤشر "CAC" الفرنسي 40 - بنسبة 1.12% إلى 6297.4 نقطة، ومؤشر "DAX" الألماني - بنسبة 0.94% إلى 13772.85.وبعد نشر النتائج المالية للربع، انخفضت أسعار أسهم "Adidas" بنسبة 5.66%، حيث سجلت الشركة انخفاضًا في صافي ربحها وخفضت توقعاتها للعام الحالي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101700/12/1017001235_226:0:3775:2662_1920x0_80_0_0_59b126bae5c72ed11a9f42f44b116d9c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
أسواق الأوراق المالية في أوروبا تشهد انخفاضا ملحوظا
تابعنا عبر
انخفضت مؤشرات الأسهم الرئيسية في أوروبا، اليوم الجمعة، بعد صدور بيانات عن انخفاض كبير في الإنتاج الصناعي في ألمانيا في مارس/آذار، وفقًا لبيانات التداول.
اعتبارًا من 11.42 بتوقيت موسكو، انخفض مؤشر "FTSE 100" البريطاني بنسبة 0.73% إلى 7449.69 نقطة، ومؤشر "CAC" الفرنسي 40 - بنسبة 1.12% إلى 6297.4 نقطة، ومؤشر "DAX" الألماني - بنسبة 0.94% إلى 13772.85.
تأثرت معنويات المستثمرين في أوروبا بالإحصاءات من أكبر اقتصاد في القارة - ألمانيا. انخفض الناتج الصناعي المعدل موسميا للبلاد بنسبة 3.9% على أساس شهري في مارس بعد ارتفاعه بنسبة 0.1% في فبراير/شباط. توقع المحللون انخفاضًا بنسبة 1% فقط.
وبعد نشر النتائج المالية للربع، انخفضت أسعار أسهم "Adidas" بنسبة 5.66%، حيث سجلت الشركة انخفاضًا في صافي ربحها وخفضت توقعاتها للعام الحالي.