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أسواق الأوراق المالية في أوروبا تشهد انخفاضا ملحوظا
أسواق الأوراق المالية في أوروبا تشهد انخفاضا ملحوظا
انخفضت مؤشرات الأسهم الرئيسية في أوروبا، اليوم الجمعة، بعد صدور بيانات عن انخفاض كبير في الإنتاج الصناعي في ألمانيا في مارس/آذار، وفقًا لبيانات التداول. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T09:25+0000
2022-05-06T09:25+0000
اقتصاد
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اعتبارًا من 11.42 بتوقيت موسكو، انخفض مؤشر "FTSE 100" البريطاني بنسبة 0.73% إلى 7449.69 نقطة، ومؤشر "CAC" الفرنسي 40 - بنسبة 1.12% إلى 6297.4 نقطة، ومؤشر "DAX" الألماني - بنسبة 0.94% إلى 13772.85.وبعد نشر النتائج المالية للربع، انخفضت أسعار أسهم "Adidas" بنسبة 5.66%، حيث سجلت الشركة انخفاضًا في صافي ربحها وخفضت توقعاتها للعام الحالي.
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اقتصاد

أسواق الأوراق المالية في أوروبا تشهد انخفاضا ملحوظا

09:25 GMT 06.05.2022
© AFP 2022 / Wang Zhaoبورصة
بورصة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
© AFP 2022 / Wang Zhao
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انخفضت مؤشرات الأسهم الرئيسية في أوروبا، اليوم الجمعة، بعد صدور بيانات عن انخفاض كبير في الإنتاج الصناعي في ألمانيا في مارس/آذار، وفقًا لبيانات التداول.
اعتبارًا من 11.42 بتوقيت موسكو، انخفض مؤشر "FTSE 100" البريطاني بنسبة 0.73% إلى 7449.69 نقطة، ومؤشر "CAC" الفرنسي 40 - بنسبة 1.12% إلى 6297.4 نقطة، ومؤشر "DAX" الألماني - بنسبة 0.94% إلى 13772.85.

تأثرت معنويات المستثمرين في أوروبا بالإحصاءات من أكبر اقتصاد في القارة - ألمانيا. انخفض الناتج الصناعي المعدل موسميا للبلاد بنسبة 3.9% على أساس شهري في مارس بعد ارتفاعه بنسبة 0.1% في فبراير/شباط. توقع المحللون انخفاضًا بنسبة 1% فقط.

وبعد نشر النتائج المالية للربع، انخفضت أسعار أسهم "Adidas" بنسبة 5.66%، حيث سجلت الشركة انخفاضًا في صافي ربحها وخفضت توقعاتها للعام الحالي.
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