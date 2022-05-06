https://arabic.sputniknews.com/20220506/أمريكا-كوريا-الشمالية-تستعد-لإجراء-اختبار-نووي-في-وقت-مبكر-من-الشهر-الجاري-1061931796.html
أمريكا: كوريا الشمالية تستعد لإجراء اختبار نووي في وقت مبكر من الشهر الجاري
أمريكا: كوريا الشمالية تستعد لإجراء اختبار نووي في وقت مبكر من الشهر الجاري
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جالينا بورتر، اليوم الجمعة، إن أمريكا تقدّر أن كوريا الشمالية تستعد لإجراء اختبار نووي في موقعها، "بانجي-ري"، في... 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T18:37+0000
2022-05-06T18:37+0000
2022-05-06T18:37+0000
كوريا الشمالية
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واشنطن - سبوتنيك. وصرحت بورتر خلال مؤتمر عبر الهاتف: "تقدّر أمريكا أن كوريا الشمالية تعد موقع اختبار "بانجي-ري"، الخاص بها، ومن الممكن أن تكون مستعدة لإجراء اختبار هناك في وقت مبكر من الشهر الجاري".وفي الأسبوع الماضي، أكدت نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جالينا بورتر، أن بلادها على علم بالتقارير التي تفيد بأن كوريا الشمالية مستعدة لإجراء تجربة نووية، معتبرة ذلك الفعل انتهاكا للقانون الدولي.وأعلن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، مؤخرا، أن بلاده ستواصل تعزيز إمكاناتها النووية.وعلى مدار 10 سنوات في السلطة، أجرى زعيم كوريا الشمالية أكثر من 100 عملية إطلاق صاروخية، بما في ذلك عمليات إطلاق عابرة للقارات، و4 تجارب نووية.وكانت تقارير كورية ذكرت في شهر مارس/ آذار الماضي أن كوريا الشمالية بدأت في ترميم أنفاق موجودة تحت الأرض تابعة لموقع مخصص للتجارب النووية، أغلقته منذ 4 سنوات.وأفادت مصادر لوكالة "يونهاب" الكورية، بأن "بيونغ يانغ على ما يبدو تقوم بترميم 4 أنفاق في موقع "بانجي-ري" للتجارب النووية، الذي تزعم أنها دمرته في مايو/ آيار من 2018، بحضور مراسلين دوليين لإثبات نيتها في التخلص من الأسلحة النووية".و"بانجي-ري" هو موقع التجارب النووية الرئيسي في كوريا الشمالية، حيث أجرت 6 تجارب نووية بين عامي 2006 و2017.
https://arabic.sputniknews.com/20220504/الولايات-المتحدة-تدين-إطلاق-كوريا-الشمالية-صاروخا-باليستيا-1061847867.html
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كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أمريكا: كوريا الشمالية تستعد لإجراء اختبار نووي في وقت مبكر من الشهر الجاري
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جالينا بورتر، اليوم الجمعة، إن أمريكا تقدّر أن كوريا الشمالية تستعد لإجراء اختبار نووي في موقعها، "بانجي-ري"، في وقت مبكر من الشهر الجاري.
واشنطن - سبوتنيك
. وصرحت بورتر خلال مؤتمر عبر الهاتف: "تقدّر أمريكا أن كوريا الشمالية تعد موقع اختبار "بانجي-ري"، الخاص بها، ومن الممكن أن تكون مستعدة لإجراء اختبار هناك في وقت مبكر من الشهر الجاري".
وفي الأسبوع الماضي، أكدت نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جالينا بورتر، أن بلادها على علم بالتقارير التي تفيد بأن كوريا الشمالية مستعدة لإجراء تجربة نووية
، معتبرة ذلك الفعل انتهاكا للقانون الدولي.
وأعلن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، مؤخرا، أن بلاده ستواصل تعزيز إمكاناتها النووية.
وعلى مدار 10 سنوات في السلطة، أجرى زعيم كوريا الشمالية أكثر من 100 عملية إطلاق صاروخية، بما في ذلك عمليات إطلاق عابرة للقارات، و4 تجارب نووية.
وكانت تقارير كورية ذكرت في شهر مارس/ آذار الماضي أن كوريا الشمالية بدأت في ترميم أنفاق موجودة تحت الأرض تابعة لموقع مخصص للتجارب النووية، أغلقته منذ 4 سنوات.
وأفادت مصادر لوكالة "يونهاب"
الكورية، بأن "بيونغ يانغ على ما يبدو تقوم بترميم 4 أنفاق في موقع "بانجي-ري" للتجارب النووية، الذي تزعم أنها دمرته في مايو/ آيار من 2018، بحضور مراسلين دوليين لإثبات نيتها في التخلص من الأسلحة النووية".
و"بانجي-ري" هو موقع التجارب النووية الرئيسي في كوريا الشمالية، حيث أجرت 6 تجارب نووية بين عامي 2006 و2017.